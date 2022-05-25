Вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, - Сорос
Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил в Давосе, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ для Запада сохранить свободную цивилизацию – победить силы Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Вторжение могло стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно быстрее победить Путина. В этом суть", – цитирует Сороса агентство Reuters.
Сорос уверен, что Путин, говоривший, что "спецоперация" в Украине достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.
"Но перемирие невозможно, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", – сказал Сорос.
По мнению миллиардера, Евросоюз должен понять, что Путин может прекратить поставки газа, на который приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".
"Я не могу предсказать результат, но у Украины безусловно есть шансы на победу", - подытожил финансист.
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Тому - всє ідет по плану і ми нє спєшім - но цели будут достігнути.
Війна рф зі світом тепер ніколи не закінчиться.
Головне щоб це чим скорішу усвідомили кацапи - тогда будє веселуха внутрі.
Як сказав хтось з кацапів:
Вселенское предназначение Российской Федерации это трансформация солнечней энергии в человеческие страдания.
Таке відчуття, ніби на каZZапстані якісь є свої кацо-маZZони, яким розріз потрібно постійно якусь територію захопити, і головне промивати, насирати наZZєлєнію у мізки, нонстоп.
Ні, справа не в азіатській ментальності (наприклад Південна Корея та Індія хоч мали довгу історію не виявляли імперських амбіцій, в Азії навіть навпаки, за 4 тис. років імперські амбіції виявляло значно менше країн ніж в Європі ).
Справа в тому, що практично тисячьоліття на тій теріторії з різних-різних за своїм менталітетом племен та народностей (починаючи з ерзя, мокша та інші і закінчуючи бурятами, якутами, чукчами) вибивали їх культуру, мову, історію, та замінювали на єдиний для всіх штучний ерзац.
Крім того на паРащі пів тисячьоліття існувало дуже жорстке рабство - "кріпостне право" (жорсткіше ніж рабство в стародавніх Римі та Греції) 90+% населюків,
в Україні таке жорстке кріпосництво було порвняно зовсім не довго, з кінця правління каті ІІ до 1861 року.
Ще і після 1917 року викосили майже всіх носіїв хоч трошки іншої, не рабської, свідомості.
В результаті була отримана популяція населюків 99% якої мають абсолютно рабську психологію та свідомість (звідси їх паталогічна ненавість та агресія до всіх, хто не такі, хоч чимось кращі та нестерпна тяга до загарбання та воровства будь-чього чужого),
без власної мови, культури, історичного коріння.
Слава Нації - смерть ворогам!
Молодь Сорос, сказав чітко та по суті вірно.
Байден правильно недавно сказав про те, що "зміна Путіна" на якогось "демократа" нічого не змінить - росіяни його вб"ють самі і поставлять править собою ще гіршого!
Писав я уже не раз тут:
- Где можно конструктивно говорить с Россией?
- На церковной паперти - когда она будет просить подаяние!
Коли у Росії "бурчить в животі" від голоду - їй не до воєн! Тільки позбавлення здатності матеріально підживлювать війну зупинить кацапів!
Білорусь і Росію, аж ніяк не можна назвати ПОЛОВИНОЮ СВІТУ. Тому якщо Китай не впишеться за москалів, то ніякої СВІТОВОЇ ВІЙНИ не буде
https://giphy.com/gifs/1ylseBL3kQBOo1wFG8
за его же деньги выученные либералы последние 30 лет разваливали Америку изнутри и мечтали об авторитарной власти как у путина
вот и получили
Що скажете про Маска і Твітер ?
І секс-скандал ?
Там навіть народ час звіряв, коли з'явилася та новина і його твіт про очікування компромату після повідомлення, що відтепер голосуватиме за республіканців.
Сидить в Америці під бімбами, як і ти в Канаді.
Нарешті хтось сказав відкрито, шо весь світ знаходиться у третій світовій війні. А то всі робили вигляд, шо нічого такого не сталося і у всьому винна Україна, а кацапстанію потрібно зрозуміти.