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Новости Война
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Вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, - Сорос

сорос,soros

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил в Давосе, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ для Запада сохранить свободную цивилизацию – победить силы Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Вторжение могло стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно быстрее победить Путина. В этом суть", – цитирует Сороса агентство Reuters.

Сорос уверен, что Путин, говоривший, что "спецоперация" в Украине достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Но перемирие невозможно, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", – сказал Сорос.

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По мнению миллиардера, Евросоюз должен понять, что Путин может прекратить поставки газа, на который приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать результат, но у Украины безусловно есть шансы на победу", - подытожил финансист.

Автор: 

Давос (391) путин владимир (31225) Сорос Джордж (136)


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Топ комментарии
+29
Чому все лайно іде з клятоі параші ? Чому кацапи не хочуть жити в мирі і злагоді в своій краіні , а лізуть , як таргани , в інші краіни ?
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24.05.2022 23:58
+26
ой, званит валодья
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25.05.2022 00:25
+25
Вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому пуйла треба замочити, - Сорос.
Молодь Сорос, сказав чітко та по суті вірно.
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25.05.2022 00:07
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Чому все лайно іде з клятоі параші ? Чому кацапи не хочуть жити в мирі і злагоді в своій краіні , а лізуть , як таргани , в інші краіни ?
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24.05.2022 23:58 Ответить
"расея нігде нє заканчівается" - все, що потрібно знати світу про суть рф.
Тому - всє ідет по плану і ми нє спєшім - но цели будут достігнути.
Війна рф зі світом тепер ніколи не закінчиться.
Головне щоб це чим скорішу усвідомили кацапи - тогда будє веселуха внутрі.
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25.05.2022 00:02 Ответить
на раисе видимо более-менее современные танки заканчиваются, стягивают старые Т-62
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25.05.2022 00:17 Ответить
на тих болотах пороблено. Проклята земля, на якій існує скажений рускій народ-під@рас.

Як сказав хтось з кацапів:

Вселенское предназначение Российской Федерации это трансформация солнечней энергии в человеческие страдания.
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25.05.2022 00:19 Ответить
Тому що там десятиліттями було зі всіх прасок і помийок - можем пафтаріть, дєЛдьіваравалІ, а шо там у хАхлов, бальщая мощная и прекраснаЯ расєющка а всє страньі єй завідуютЪ.

Таке відчуття, ніби на каZZапстані якісь є свої кацо-маZZони, яким розріз потрібно постійно якусь територію захопити, і головне промивати, насирати наZZєлєнію у мізки, нонстоп.
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25.05.2022 00:24 Ответить
Тому що Європа кілька століть міряла Росію "своїми мірками" Вона вважала москалів такими самими, як і інших людей Європи А вони - ІНШІ!!! Те, що вони носять європейський одяг та "сповідують" християнство не робить їх європейцями Вони - азіати по ментальності! Прихильники азіатського деспотизму! Їм не зрозуміло наприклад поняття "віче" (громадська рада) у європейському розумінні Тобто вирішення питань співжиття груп людей "громадою" а не "царем" Про це ще Жан-Жак Руссо писав у своєму творі про "Теорію договору" Та відкрий того ж Макіавеллі І там чітко розписано різницю між тією-ж середньовічною Францією та Туреччиною тих часів (чи Персією часів Олександра Македонського)
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25.05.2022 06:43 Ответить


Ні, справа не в азіатській ментальності (наприклад Південна Корея та Індія хоч мали довгу історію не виявляли імперських амбіцій, в Азії навіть навпаки, за 4 тис. років імперські амбіції виявляло значно менше країн ніж в Європі ).
Справа в тому, що практично тисячьоліття на тій теріторії з різних-різних за своїм менталітетом племен та народностей (починаючи з ерзя, мокша та інші і закінчуючи бурятами, якутами, чукчами) вибивали їх культуру, мову, історію, та замінювали на єдиний для всіх штучний ерзац.

Крім того на паРащі пів тисячьоліття існувало дуже жорстке рабство - "кріпостне право" (жорсткіше ніж рабство в стародавніх Римі та Греції) 90+% населюків,
в Україні таке жорстке кріпосництво було порвняно зовсім не довго, з кінця правління каті ІІ до 1861 року.
Ще і після 1917 року викосили майже всіх носіїв хоч трошки іншої, не рабської, свідомості.
В результаті була отримана популяція населюків 99% якої мають абсолютно рабську психологію та свідомість (звідси їх паталогічна ненавість та агресія до всіх, хто не такі, хоч чимось кращі та нестерпна тяга до загарбання та воровства будь-чього чужого),
без власної мови, культури, історичного коріння.
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25.05.2022 09:58 Ответить
Україна - переможе!
Слава Нації - смерть ворогам!
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24.05.2022 23:59 Ответить
Я б на місті Байдена не займався дрочкою а наніс би масовий ядерний удар по підараші випустивши 5000-12000 яд.боєголовок і тема з гівном була б закрита навічно.
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25.05.2022 00:07 Ответить
Це було б просто супермегаохуєнно. Мрії, мрії...
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25.05.2022 00:14 Ответить
Ага, представляю його цей виступ-наказ. Такий, зі своєю коронною посмішкою, замахом руки, проговорюючи: та і хуú з ними! Агонь! 🔥
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25.05.2022 00:27 Ответить
после "вывода" своих войск из Афганистана? когда все офигели? ну да. адекватное движение станет наверное только когда Хйло станет защищать брайтон-бич от тлетворного влияния запада. он бы конечно стал, но сдохнет раньше скорее всего, хотя шанс конечно есть.
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25.05.2022 01:01 Ответить
так рашка вистрелить у відповідь чи ти цього не розумієш? глюпій?
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25.05.2022 06:45 Ответить
А потім це "гімно" понеслося-б до нас! Тобі мало Чорнобиля та двох підземних капсул від ядерних вибухів на Донбасі та Харківщині? До цих пір воно розповзається по нашій землі Ми на Поліссі живемо постійно під цією загрозою - телефоную постійно товаришу у Славутич (у лабораторію), перед грибним сезоном - де саме піднявся у грибах рівень радіації! Адже ні вітри, ні дощі, ні підземні водні потоки скасувать не можна!
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25.05.2022 06:49 Ответить
ты окуел атмный удар по РАШИИ??? сразу удар поледует по украине...на украину, первой кинут бомбу., ВПОМНИ афган 2022 ... как они бросили своих "партнёров".. так и будет с Украиной... как только америка не увидит выгоды так и прекратит помогать Украине и кинет её
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25.05.2022 08:55 Ответить
Лапоть, не скигли
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25.05.2022 09:01 Ответить
Вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому пуйла треба замочити, - Сорос.
Молодь Сорос, сказав чітко та по суті вірно.
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25.05.2022 00:07 Ответить
Там "******" - 89 мільйонів Тобто - вся Московія! Ну - вб"ють Путіна... Так на його місце поставлять іншого "*****" - може навіть дурнуватішого, ніж теперішній
Байден правильно недавно сказав про те, що "зміна Путіна" на якогось "демократа" нічого не змінить - росіяни його вб"ють самі і поставлять править собою ще гіршого!
Писав я уже не раз тут:
- Где можно конструктивно говорить с Россией?
- На церковной паперти - когда она будет просить подаяние!
Коли у Росії "бурчить в животі" від голоду - їй не до воєн! Тільки позбавлення здатності матеріально підживлювать війну зупинить кацапів!
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25.05.2022 06:58 Ответить
То скажіть про це Макрону в прямо в вухо, що ботоксному упирю можна не звонить, а заодно і Шольцу п.дюлей відсипте - бо він як гівняний флюгер. Соромно має бути таким державним лідерам
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25.05.2022 00:08 Ответить
ой, званит валодья
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25.05.2022 00:25 Ответить
зубы нараспашку
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25.05.2022 09:18 Ответить
Жоржик нагнітає, угрики на його історичній батьківщині так "перевозбудилісь", що оголосили військовий стан. Жоржик ! не лякай їх, бо вони точно повірять !
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25.05.2022 00:08 Ответить
фінансист-мільярдер, людина з стратегічним мисленням... і недавні спільні військові навчання рахи і Китаю можуть навіювати такі думки про початок 3 світової..
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25.05.2022 01:05 Ответить
Тут вже питання руба а саме виживання світу,підараху треба мочити безпощадно всіх,вся і всюди,та вся ***** наволоч повинна нищитись всюди,всюди і безпощадно як колорад.жуки.
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25.05.2022 00:10 Ответить
Світова війна ...це коли ОДНА ПОЛОВИНА СВІТУ, ВОЮЄ З ІНШОЮ ПОЛОВИНОЮ СВІТУ...(як було у двох світових)

Білорусь і Росію, аж ніяк не можна назвати ПОЛОВИНОЮ СВІТУ. Тому якщо Китай не впишеться за москалів, то ніякої СВІТОВОЇ ВІЙНИ не буде
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25.05.2022 00:11 Ответить
https://giphy.com/gifs/1ylseBL3kQBOo1wFG8
https://giphy.com/gifs/1ylseBL3kQBOo1wFG8
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25.05.2022 00:14 Ответить
Блін, та як тут лінк зображення вставити, чи гіфку Чи потрібно якимсь сервісом-генератором користуватись?
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25.05.2022 00:15 Ответить
Вверху справа, рядом со шрифтами, "вставити зображення".
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25.05.2022 00:21 Ответить
Так я пробував, але показувало ікону з розбитим зображенням... То потрібно просто ссилку з будь якого іншого сайту на то зображення, чи саме ссилку того зображення?
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25.05.2022 00:31 Ответить
Я теж з таким стикався, що не всі зображення вдається так вставити. Але вставляти треба саме лінк.

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25.05.2022 00:45 Ответить
потрібна ссилка на саме зображення, а не на сторінку з зображенням
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25.05.2022 01:20 Ответить
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25.05.2022 01:19 Ответить
Так так, ось це вона, гіфка яку я хотів вставити
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25.05.2022 10:02 Ответить
Що значить "можливо"?
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25.05.2022 00:16 Ответить
проснулся дед и прозрел
за его же деньги выученные либералы последние 30 лет разваливали Америку изнутри и мечтали об авторитарной власти как у путина
вот и получили
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25.05.2022 00:33 Ответить
Добрий день. Як Ви ?
Що скажете про Маска і Твітер ?
І секс-скандал ?

Там навіть народ час звіряв, коли з'явилася та новина і його твіт про очікування компромату після повідомлення, що відтепер голосуватиме за республіканців.
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25.05.2022 01:53 Ответить
Та він нормально!

Сидить в Америці під бімбами, як і ти в Канаді.
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25.05.2022 08:29 Ответить
Настав час помножити цю недоімперію на нуль. Кацапи повинні років 100 пам'ятати про злочини виплачуючи репарації.
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25.05.2022 00:34 Ответить
все идет по накатаной - абхазия, донбас, сирия, и теперь уже от 100000 безмозглих ублюдка которые ничего не умеют кроме убивать, если ктото думает что они остановлятся - читайте историю про кортеса, про монгольскую орду.
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25.05.2022 00:49 Ответить
Та по справжньому вже третя світова! Дві диктаторські країни проти сорока чотирьох з усіх п'яти континентів!
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25.05.2022 01:05 Ответить
нічого подібного. всякі там лівії, сирії, грузії, україни не можуть бути причиною світових війн.
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25.05.2022 01:17 Ответить
Так Сорос і не каже нічого про Україну як причину. Звісно завждипричина глибше. Боснія також не була причиною Першої світової.
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25.05.2022 04:04 Ответить
Звичайно, що не була. Не нещасний туберкульозник Гаврило Принцип ввімкнув маховик І Світової.
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25.05.2022 07:57 Ответить
Не було-б "Гаврила Принципа" - віднайшли-б інший "принцип" Бо там була реальна загроза для Росії! У кулуарах "клаптикової імперії" назрівала цікава "версія" "слов"янської імперії" Німецько-австрійське засилля не справлялося з наростаючою гегемонією слов"ян у себе всередині І "слов"янофільське угрупування" в Австро-угорській імперії на повному сер"йозі почало обговорювать версію створення "імперії слов"ян" на території західної Європи По ідеї - вона повинна була стать противагою "старшому брату" в Московії та відтягти на себе всіх слов"янофілів (залишаючись в той же час союзником Австро-Угорщині) Туди повинні були вписаться УСІ слов"янські землі Австро-Угорщини і потім перетягувать на себе землі сусідів І планувався на "імператора" саме ерцгерцог Фердинанд! А це було не на руку РОсії яка боялася втратить свій плив - бо бачила що "європейський шлях" для слов"янських народів був більш привабливим Тому привели в дію сербську радикальну "Чорну руку"
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25.05.2022 08:44 Ответить
Кацапи по любому будуть тягнути до холодів. Якщо Захід не порішає з газом до цього моменту, то буде весело. Або ми не вибємо ту нечисть раніше. Тому Заходу не потрібно ковирятися в носі, а чим пошвидше везти нам зброю. Це в їх же інтересах.
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25.05.2022 05:42 Ответить
в последнее время очень часто стала звучать фраза- ,, третья мировая война,, , та и совместные военные учения китая и роисси как то не приятно выглядят, вопрос - куда перекинется эта спичка , подпаленная в Украине , а полыхнет где-то еще это точно.
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25.05.2022 06:15 Ответить
...вже й так видно що третя світова почалася...поки на территорії України.. так само і 2 світова починалась...-ніхто й ...подумати не міг.. бл...що таке мождиве
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25.05.2022 07:10 Ответить
Ну тепер і Сорос стане персоною нон-грата . Але це для нього не новина.
Нарешті хтось сказав відкрито, шо весь світ знаходиться у третій світовій війні. А то всі робили вигляд, шо нічого такого не сталося і у всьому винна Україна, а кацапстанію потрібно зрозуміти.
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25.05.2022 08:12 Ответить
Только почему-то одна Украина вышла на эту войну
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25.05.2022 08:28 Ответить
Третя мірова війна почалась з нападу росії на Грузію. Гадаю, що саме так у майбутньому признають історики
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25.05.2022 08:40 Ответить
для мировой войны нужны равные стороны, репоеды не тянут на мировую силу
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25.05.2022 08:46 Ответить
Зараз тупий собачий рот експерд по соросятам вам розкаже из какого места готовилось нарадение.. Десь зник заднєприводний Санєк...
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25.05.2022 08:59 Ответить
куда это чмо пропало? сомневаюсь что хотя бы в теробороне Закарпатья
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25.05.2022 09:20 Ответить
Впевнена, що цей пєдік сидить у мами під спідницею.
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25.05.2022 09:31 Ответить
Він же купляв руминське громадянство. Яка тероборона, про що ви.
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25.05.2022 09:46 Ответить
 
 