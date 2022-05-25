Вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, - Сорос

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил в Давосе, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ для Запада сохранить свободную цивилизацию – победить силы Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Вторжение могло стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – как можно быстрее победить Путина. В этом суть", – цитирует Сороса агентство Reuters.

Сорос уверен, что Путин, говоривший, что "спецоперация" в Украине достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Но перемирие невозможно, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее Путин, тем более непредсказуемым он становится", – сказал Сорос.

Также смотрите: Текущая ситуация на фронте. Что происходит? Три месяца Великой войны. День 90 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

По мнению миллиардера, Евросоюз должен понять, что Путин может прекратить поставки газа, на который приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать результат, но у Украины безусловно есть шансы на победу", - подытожил финансист.