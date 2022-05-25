РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7051 посетитель онлайн
Новости Война
6 426 27

Шольц заявил, что не понимает стран, которые поддерживают Россию: "Это неприемлемо"

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не понимает стран, которые поддерживают Россию, ныне ведущую захватническую войну против соседнего государства.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Претории, где находится с визитом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается войны, которую Россия начала против Украины, то это агрессивная война. Цель России – завоевать украинскую территорию, которая не принадлежит России", - сказал Шольц.

Он отметил, что это должно быть понятно каждому, как и вызов, стоящий перед украинским народом, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет.

Также смотрите: Французские гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

Канцлер отметил, что все согласны с тем, что границы нельзя менять силой.

"Мы – Германия, Европейский Союз и многие другие страны – приняли очень сознательное решение поддержать Украину финансово, гуманитарной помощью и, конечно, также поставками военного оружия, чтобы она могла защититься. И мы ввели санкции, которые необходимы, чтобы эту войну закончить", – сказал Шольц.

Он признал при этом, что "существуют разные точки зрения по поводу того, как это оценивать", и есть страны, голосовавшие в пользу России в ООН. "Я не могу это акцептовать. И это неприемлемо", – заявил немецкий канцлер. Он также отметил, что все должны работать над тем, чтобы положить конец этой захватнической войне, от которой пострадали многие страны и в Азии, в Африке, на юге Америки.

Президент ЮАР Сирилл Рамафоса воздержался от критики России, а критиковал антироссийские санкции, от которых, мол, пострадают другие страны. Он также настаивал на том, что диалог – это единственный способ, который Южная Африка считает путем прекращения "конфликта". Свою позицию он обосновал тем, что с режимом апартеида в Южной Африке было покончено путем переговоров.

Германия (6939) россия (95418) Шольц Олаф (905)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
ТатышоЛЬЦ!
показать весь комментарий
25.05.2022 00:24
+7
Європа все патякає. Війна десь там, далеко. Ну і нехай.
показать весь комментарий
25.05.2022 00:25
+5
Ой....Що би казав?

Сам зволікав з поставками...а коли пришпендьорили,то по іншому заговорив
показать весь комментарий
25.05.2022 00:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
афігеть... протверезів?
показать весь комментарий
25.05.2022 00:22 Ответить
Ой....Що би казав?

Сам зволікав з поставками...а коли пришпендьорили,то по іншому заговорив
показать весь комментарий
25.05.2022 00:23 Ответить
Це скільки самогону треба було напитись, щоб через тижні бути тверезим
показать весь комментарий
25.05.2022 00:23 Ответить
ТатышоЛЬЦ!
показать весь комментарий
25.05.2022 00:24 Ответить
Не "Октоберфест" зараз мабуть, а травень
показать весь комментарий
25.05.2022 00:24 Ответить
Європа все патякає. Війна десь там, далеко. Ну і нехай.
показать весь комментарий
25.05.2022 00:25 Ответить
Європа... Сьогодні вмикаю Ютьюб, а там хто? Хто б Ви думали? Бойко! Якесь нове лайно белькоче... Оце вже я "зрадів"...
показать весь комментарий
25.05.2022 00:31 Ответить
Тобто,як унтерівська вдова,що сама себе відшмагала? Це ж треба так цинічно стєбатись...
показать весь комментарий
25.05.2022 00:26 Ответить
шольц, харе *******, давай с хранения леопарды первые и мардеры старые, а гепарды без снарядов в музей можете сдать.
показать весь комментарий
25.05.2022 00:33 Ответить
Тобто "країни" він не розуміє, а Меркель -- розуміє?
показать весь комментарий
25.05.2022 00:33 Ответить
Ми - Німеччина - ви обісралися не тільки по допомозі Україні а вже і обіцянкам полякам.
показать весь комментарий
25.05.2022 00:35 Ответить
Часто мнит себя ворона
Рядом с розой,- соловьём...
(с) Шота Руставели
показать весь комментарий
25.05.2022 00:35 Ответить
Це ж скільки "діалогу" отримала Рамафоса від кацапів, щоб проблему бачити не в кацапах, а в анти-кацапських санкціях, що навіть Шольц здивувався
показать весь комментарий
25.05.2022 00:41 Ответить
Шольц зняв труси і побачив, що вони обісрані. "Кто посмєть срать мнє в труси!?" - грізно тупнув ногою шольц.
показать весь комментарий
25.05.2022 00:48 Ответить
На злодієві й шапка горить .
показать весь комментарий
25.05.2022 00:56 Ответить
Та бреше, швайня
показать весь комментарий
25.05.2022 00:59 Ответить
Вот это поворот…
показать весь комментарий
25.05.2022 01:10 Ответить
да ну н............х
показать весь комментарий
25.05.2022 01:31 Ответить
розуміє але зброю не надає..от же простітутка...таке саме як )(уйло брехливе.що не нападе
показать весь комментарий
25.05.2022 01:44 Ответить
може в Рамштайні або настрашили або відкиздили.тому і всрався
показать весь комментарий
25.05.2022 01:45 Ответить
Нет веры Шольцу. Скользкий он очень. В 1980-ых выступал против НАТО. Это известный факт. Тяжёлое оружие до сих пор не даёт официальный Берлин. Даже Дуда сегодня намекнул, что Берлин балаболы.
показать весь комментарий
25.05.2022 01:50 Ответить
...це просто ...слова....бл...
показать весь комментарий
25.05.2022 07:04 Ответить
Показушний безвідповідальний бред в кращіх традиціях ху@лостана.
показать весь комментарий
25.05.2022 07:06 Ответить
Получается, что Шольц не понимает Шольца.
показать весь комментарий
25.05.2022 08:53 Ответить
Щоб його буряти зґвалтували. Спершу Меркель, а потім його.
показать весь комментарий
25.05.2022 09:09 Ответить
Та ти також підтримуєш німчуро, тільки вслух про це не говориш!!!
показать весь комментарий
25.05.2022 09:30 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006113445879&__cft__[0]=AZU3g3v5LMnu_dVXttPkYA8yfRgXRMT3L2C2YWmDQ3CWMO-xeOyp47GvaskQMV69PaOS_Qcf1LMDLJmPvWAeNUYlqLwQKFU-4gLHBhtyiUCp0ybvB3uJKCiExN90MISmmJRvh4gWE5lxdBujdlCUSuMYsDal34qQHBnlRB6B_YcU6Q&__tn__=-UC%2CP-y-R Эльдар Брандтей

Німецька допомога вже на шляху до нас...

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283986303_3242077276006022_162733410157980533_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=YjJIuAnQOPMAX9x1Hje&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8AK208_Qa2brS4MFQMKKXSPa9yzbS1-_P2qQC3xr81Xw&oe=62934F3A
показать весь комментарий
25.05.2022 14:34 Ответить
 
 