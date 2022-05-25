Шольц заявил, что не понимает стран, которые поддерживают Россию: "Это неприемлемо"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не понимает стран, которые поддерживают Россию, ныне ведущую захватническую войну против соседнего государства.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Претории, где находится с визитом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается войны, которую Россия начала против Украины, то это агрессивная война. Цель России – завоевать украинскую территорию, которая не принадлежит России", - сказал Шольц.

Он отметил, что это должно быть понятно каждому, как и вызов, стоящий перед украинским народом, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет.

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Канцлер отметил, что все согласны с тем, что границы нельзя менять силой.

"Мы – Германия, Европейский Союз и многие другие страны – приняли очень сознательное решение поддержать Украину финансово, гуманитарной помощью и, конечно, также поставками военного оружия, чтобы она могла защититься. И мы ввели санкции, которые необходимы, чтобы эту войну закончить", – сказал Шольц.

Он признал при этом, что "существуют разные точки зрения по поводу того, как это оценивать", и есть страны, голосовавшие в пользу России в ООН. "Я не могу это акцептовать. И это неприемлемо", – заявил немецкий канцлер. Он также отметил, что все должны работать над тем, чтобы положить конец этой захватнической войне, от которой пострадали многие страны и в Азии, в Африке, на юге Америки.

Президент ЮАР Сирилл Рамафоса воздержался от критики России, а критиковал антироссийские санкции, от которых, мол, пострадают другие страны. Он также настаивал на том, что диалог – это единственный способ, который Южная Африка считает путем прекращения "конфликта". Свою позицию он обосновал тем, что с режимом апартеида в Южной Африке было покончено путем переговоров.