Украина получит в мае от международных партнеров до $2 млрд вместо необходимых $5 млрд, - Марченко

Украина получит в мае-2022 от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд ежемесячно, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В мае у нас не будет этой суммы ($5 млрд. - ред.). Сейчас мы получили только $1,2 млрд. До конца этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд", - сказал он во время онлайн -дискуссии, организованной Atlantic Council во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отчасти Минфин может закрывать проблему ликвидности через военные облигации, но в месяц министерство может привлечь до $1 млрд через этот инструмент. Также Национальный банк старается поддержать правительство в такой исторический момент, что абсолютно согласованно с международными партнерами, пояснил Марченко.

Также смотрите: Французские гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

"Мы не используем этот инструмент (финансирование Нацбанка - ИФ) как ключевой. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим к центробанку", – пояснил министр.