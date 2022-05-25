Украина получит в мае от международных партнеров до $2 млрд вместо необходимых $5 млрд, - Марченко
Украина получит в мае-2022 от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд ежемесячно, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"В мае у нас не будет этой суммы ($5 млрд. - ред.). Сейчас мы получили только $1,2 млрд. До конца этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд", - сказал он во время онлайн -дискуссии, организованной Atlantic Council во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отчасти Минфин может закрывать проблему ликвидности через военные облигации, но в месяц министерство может привлечь до $1 млрд через этот инструмент. Также Национальный банк старается поддержать правительство в такой исторический момент, что абсолютно согласованно с международными партнерами, пояснил Марченко.
"Мы не используем этот инструмент (финансирование Нацбанка - ИФ) как ключевой. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим к центробанку", – пояснил министр.
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Націоналізуйте московський Київстар, нехай в країну гроші приносить, а також безпека. Конфісковуйте всі інші московитські активи.
можно бабки с президентского университета взять, или это низя трогать?
Станок это обесценивание валюты и инфляция.
Инфляция государство не может обеспечить те же социальные гарантии, которые на себя взяло и проводить закупки.
Конец.
Хай Зелупа візьме свого наполеонівського кашкета і йде з ним побиратися.
Принимать с любой стороны и в любых количествах.Пам'ятаєте?
сидя в европах? хотя конечно глупый вопрос.
Денег, говорите, в стране нет ... Ню, ню.