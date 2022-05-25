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Новости Война
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Украина получит в мае от международных партнеров до $2 млрд вместо необходимых $5 млрд, - Марченко

сергей,марченко

Украина получит в мае-2022 от международных партнеров до $2 млрд при необходимых $5 млрд ежемесячно, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В мае у нас не будет этой суммы ($5 млрд. - ред.). Сейчас мы получили только $1,2 млрд. До конца этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд", - сказал он во время онлайн -дискуссии, организованной Atlantic Council во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отчасти Минфин может закрывать проблему ликвидности через военные облигации, но в месяц министерство может привлечь до $1 млрд через этот инструмент. Также Национальный банк старается поддержать правительство в такой исторический момент, что абсолютно согласованно с международными партнерами, пояснил Марченко.

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"Мы не используем этот инструмент (финансирование Нацбанка - ИФ) как ключевой. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим к центробанку", – пояснил министр.

финансирование (1795) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+27
а можно провести секвестр бюджета и перекинуть бабло с велыкого крадивныцтва или это другое?
можно бабки с президентского университета взять, или это низя трогать?
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25.05.2022 00:43
+26
Під асфальтом глянь,Марченко.Міжнародні партнери тобі нічого не винні.І я тобі відкрию секрет Полішинеля-далі міжнародні партнери будуть давати ще менше грошей.Так влаштований світ-коли збираєш допомогу-спочатку дають більше,а згодом цей струмок пересихає.Так що те,що тобі потрібно 5 ярдів щомісяця-нікого не @бе.Як це не сумно звучить.
Хай Зелупа візьме свого наполеонівського кашкета і йде з ним побиратися.
Принимать с любой стороны и в любых количествах.Пам'ятаєте?
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25.05.2022 00:52
+22
пусть ублюдок ответит почему он отказался от предложенного списания долгов?на кого он работает?
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25.05.2022 00:42
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Правила форума Совет форумчан
Так, годуйте нас, одягайте нас, давайте нам зброю. А для чого тоді взагалі керівництво в Україні?
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25.05.2022 00:38 Ответить
Відосіки знімати
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25.05.2022 06:20 Ответить
Заберіть у агента бойка вкрадених на вишках 800 мільйонів доларів.
Націоналізуйте московський Київстар, нехай в країну гроші приносить, а також безпека. Конфісковуйте всі інші московитські активи.
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25.05.2022 07:21 Ответить
Все залежить від становища на фронті. До кінця місяця сума може скоротитись ще.
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25.05.2022 00:42 Ответить
пусть ублюдок ответит почему он отказался от предложенного списания долгов?на кого он работает?
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25.05.2022 00:42 Ответить
Що означає підтримати уряд? Вони можуть не одержувати зарплату пів року. Прості не мають грошей,живуть якось,а уряд це багаті
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25.05.2022 00:42 Ответить
Ну ти і тупа. Слів немає просто.
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25.05.2022 01:11 Ответить
а можно провести секвестр бюджета и перекинуть бабло с велыкого крадивныцтва или это другое?
можно бабки с президентского университета взять, или это низя трогать?
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25.05.2022 00:43 Ответить
Це ж геть не вигідно
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25.05.2022 06:21 Ответить
Зелень бігає по світу з протягнутою рукою, а своє все просрали.
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25.05.2022 00:44 Ответить
вихід напрошується один-включити друкарський станок .Так,це буде новий виток інфляції,але як заплатити пенсії 10 млн пенсіонерам і інші соцвиплати.
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25.05.2022 00:47 Ответить
Так если его включить, то станет только хуже. Так как это не подкреплено экономикой.
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25.05.2022 00:48 Ответить
Объясню проще.
Станок это обесценивание валюты и инфляция.
Инфляция государство не может обеспечить те же социальные гарантии, которые на себя взяло и проводить закупки.
Конец.
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25.05.2022 00:50 Ответить
Пенсіонери голосували за зе. То тепер нехай їдять.
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25.05.2022 10:10 Ответить
Під асфальтом глянь,Марченко.Міжнародні партнери тобі нічого не винні.І я тобі відкрию секрет Полішинеля-далі міжнародні партнери будуть давати ще менше грошей.Так влаштований світ-коли збираєш допомогу-спочатку дають більше,а згодом цей струмок пересихає.Так що те,що тобі потрібно 5 ярдів щомісяця-нікого не @бе.Як це не сумно звучить.
Хай Зелупа візьме свого наполеонівського кашкета і йде з ним побиратися.
Принимать с любой стороны и в любых количествах.Пам'ятаєте?
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25.05.2022 00:52 Ответить
Да не. Деньги будут давать. Но исходя из того как сами решат, а не как захочет Марченко.
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25.05.2022 00:53 Ответить
Йому точно грошей не дадуть , бо всі розуміють що відбувалося з виборами антикорупційного прокурора. В Афганістані корупція зжероа кошти амеріканських платників подптків і зараз нікто не захоче цього знову. Кошти будуть не йому а Україні і витрацатисябудуть під наглядом сзовні.Це і бісить деяких урядовців, бо корита не буде
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25.05.2022 06:33 Ответить
кстати там судьи - депутаты, знакомые-родственники, "эффективные" госменеджеры и т.п. и вся остальная так называемая "элита" и дальше получают по ********** сидя в европах? хотя конечно глупый вопрос.
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25.05.2022 01:11 Ответить
Треба в Лещенка запитати, скільки він особисто відірвав від армії
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25.05.2022 06:35 Ответить
Швидше так, ніж ні.
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25.05.2022 06:51 Ответить
Горе то какое, пилить нечего.
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25.05.2022 01:34 Ответить
У Трухина возьмите! И в лес его тихонько, чтобы не отдавать!!
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25.05.2022 01:43 Ответить
Помню предложение гениев экономики - сократить расходы на армию
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25.05.2022 01:57 Ответить
Марченко думал шо запад будет заливать бабло чтобы тридварасы типа таможенников и директоров гос предприятий себе удвоенные зарплаты начисляли ? Нема дурних
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25.05.2022 01:58 Ответить
А скільки ми будемо винні після всіх цих інвестуваннь? Доллар вже злетів і махає крилами. Цеж не подарункове інвестування.
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25.05.2022 03:21 Ответить
Таможеники збільшили собі з/п з 50 000 до 112000грн.,і ви хочете щоб вам дали 5млрд.ви ж хапуги ***,корупціонери...
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25.05.2022 05:03 Ответить
Сосед - следак в МВД. По-пьяни хвастался, что у него з/п сейчас 90 000 грн.
Денег, говорите, в стране нет ... Ню, ню.
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25.05.2022 08:43 Ответить
Скорочуйтесь самі (держапарат), поки вас народ України не скоротив. За таку роботу утримувати мільйон чиновників немає змоги.
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25.05.2022 05:23 Ответить
Війну закінчи спочатку, урод. Грошики він рахує. Боже, які ви зелені тварі!
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25.05.2022 06:07 Ответить
Починайте ощипувати українців, як вирішив коцпачег гетьманцьів. Почніть з карткової системи і талонів на їжу
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25.05.2022 06:58 Ответить
Якщо 95 квартал і зелені чмошники скинуться, то грошей вистачить до закінчення війни перемогою. Почніть з себе, ДБР, СБУ, відомства Буданова і так далі по списку, не забудьте проститутку Мосійчук і Беню.
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25.05.2022 07:04 Ответить
Коломойшу за бороду потрясите. С него денег на 4 бюджета Украины высыпится
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25.05.2022 08:01 Ответить
Хуже не будет! (с) Прикольно, бобики?
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25.05.2022 11:02 Ответить
 
 