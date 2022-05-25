ВСУ за три месяца освободили от российских войск 1016 населенных пунктов, - Минобороны

Вооруженные силы Украины за три месяца войны освободили от российских оккупантов более 1 тыс. населенных пунктов.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За эти три месяца украинско-российской войны украинская армия освободили уже более тысячи населенных пунктов от россиян, если точнее – 1016 населенных пунктов", – сказал он.

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