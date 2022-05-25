РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7072 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 749 16

В Николаевской области переодетые в форму ВСУ россияне пытались захватить блокпост

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Оккупанты пошли в атаку при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня, но потерпели поражение.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Боевое столкновение произошло на северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога.

"Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма ВСУ", - говорится в сообщении.

Защитники Украины отразили атаку. Ликвидированы четыре оккупанта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Французские гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

Николаевская область (2116) блокпост (274)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Погань, як завжди, використовує підлі засоби.
Як вас не порозривало від нашої форми !

Смерть москалям ! Скрізь і завжди !
показать весь комментарий
25.05.2022 06:37
+21
Напиши "нетупорилий" заголовок! (Знаєш, чим "критик" відрізняється від "критикана"? "Критик" критикує що-небудь і водночас висловлює свій варіант - який він вважає кращим А "Критикан" просто обливає брудом зроблене чи сказане, не пропонуючи нічого взамін Тобто ""обсирає" заради "обсирання")
показать весь комментарий
25.05.2022 07:09
+13
показник рівня освіти виявив у 2019 році 73% розумово відсталих, або відвертих ворогів України.
показать весь комментарий
25.05.2022 08:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Погань, як завжди, використовує підлі засоби.
Як вас не порозривало від нашої форми !

Смерть москалям ! Скрізь і завжди !
показать весь комментарий
25.05.2022 06:37 Ответить
Почему мы не используем подобные методы
показать весь комментарий
25.05.2022 06:58 Ответить
Потому что мы - европейцы априори, и действуем по общепринятым правилам. а кацапня - тупое примитавное быдло, ментально находящееся в 15 веке.
показать весь комментарий
25.05.2022 07:47 Ответить
Скоро це "тупое примитавное быдло" кинуть нас у товарні вагони і повезуть кудись на північ, і ми "європейці апріорі" з кайлом у руках, будемо осваювати безкраїні російські землі.
показать весь комментарий
25.05.2022 09:15 Ответить
пішов би та нах. зі воїм скоро.... "скоро" не наступить ніколи, завдяки героїчній обороні України її синами й дочками. Слава Україні!!! Перемога буде за нами.
показать весь комментарий
25.05.2022 11:18 Ответить
опудало, сам давно звідти?
показать весь комментарий
25.05.2022 12:18 Ответить
це ти, у Чехії тримаєш оборону завдяки українським синам та донькам?
показать весь комментарий
25.05.2022 12:29 Ответить
Тому, що їх форма гіршої якості. Якось спіймали в полон підполковника то на ньому труси і шкарпетки були української армії.
показать весь комментарий
25.05.2022 09:38 Ответить
Тупорилий заголовок, це скоріше показник загального рівня освіти, ніж гонитва за клікбейтом.
показать весь комментарий
25.05.2022 07:01 Ответить
Напиши "нетупорилий" заголовок! (Знаєш, чим "критик" відрізняється від "критикана"? "Критик" критикує що-небудь і водночас висловлює свій варіант - який він вважає кращим А "Критикан" просто обливає брудом зроблене чи сказане, не пропонуючи нічого взамін Тобто ""обсирає" заради "обсирання")
показать весь комментарий
25.05.2022 07:09 Ответить
По справедливості, наші журналісти дуже безграмотні. Вони роблять грубі помилки не тільки коли говорять щось від себе, але й коли пишуть тексти. Це впливає на їхню аудиторію. Народ підсвідомо звикає до неправильних слів.
показать весь комментарий
25.05.2022 09:45 Ответить
показник рівня освіти виявив у 2019 році 73% розумово відсталих, або відвертих ворогів України.
показать весь комментарий
25.05.2022 08:43 Ответить
Ти бачиш - як "бот" реагує на конструктивну критику? "Серонув" - і в кущі! Мовчить! - хоч я впевнений що він мій коментар прочитав! Бо у нього саме це завдання - "прокукурікать" - а там "хоч розвиднюйся - хоч не розвиднюйся!"
показать весь комментарий
25.05.2022 10:16 Ответить
скажімо так, дуже багато "журнашлюх" використовують, м"яко кажучи, провокаційні, некоректні, "заманюючі" заголовки. заходиш у гарячу новину, а там ні про що... я не про даний випадок.
про грамотність просто промочу. але є видання, котрі слідкують за за своїми найманцями.

тому дискусія тут невмістна, шо маємо, то маємо. або "смажені" новини, або достойна для споживання інформація. фільтруємо по наявності, або відсутності розуму.
показать весь комментарий
25.05.2022 10:37 Ответить
В этом вся суть "мусорного" троллинга...
показать весь комментарий
25.05.2022 12:01 Ответить
Если на войне воюющий в форме противника его можно абсолютно законно ставить к стенке.
показать весь комментарий
25.05.2022 10:11 Ответить
 
 