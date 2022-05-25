В Николаевской области переодетые в форму ВСУ россияне пытались захватить блокпост

Оккупанты пошли в атаку при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня, но потерпели поражение.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Боевое столкновение произошло на северо-востоке Николаевщины, в направлении Кривого Рога.

"Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах была военная форма ВСУ", - говорится в сообщении.

Защитники Украины отразили атаку. Ликвидированы четыре оккупанта.

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