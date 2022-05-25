Китай призывает открыть "зеленые коридоры" для экспорта украинского зерна

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей германской коллегой Анналеной Бербок высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины. Он также призвал прекратить огонь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам министра, Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из Украины", - заявил он.

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Он также утверждает, что "Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности".