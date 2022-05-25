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Китай призывает открыть "зеленые коридоры" для экспорта украинского зерна

зерно

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей германской коллегой Анналеной Бербок высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта зерновых из Украины. Он также призвал прекратить огонь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам министра, Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из Украины", - заявил он.

Также смотрите: Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на ФОТО со спутника

Он также утверждает, что "Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности".

зерно (1070) Китай (2946) экспорт (876) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+43
Так в чому проблема? Хай Китай перестане закуповувать в Росії сировину і приведе в посилену бойову готовність війська вздовж кордону з Росією У Путіна пропаде бажання воювать і "зелені коридори" стануть непотрібні
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25.05.2022 07:05
+25
Прекратить огонь? А может еще мирный план подписать? Ну понятно откуда ветер дует. Чтобы рашисты захватили то что еще не захватили?
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25.05.2022 07:08
+19
Хитрожопі жовтоморді.
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25.05.2022 07:09
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Так в чому проблема? Хай Китай перестане закуповувать в Росії сировину і приведе в посилену бойову готовність війська вздовж кордону з Росією У Путіна пропаде бажання воювать і "зелені коридори" стануть непотрібні
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25.05.2022 07:05 Ответить
Китай з рашкою днями спільні навчання проводив. Друзьба, однако...
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25.05.2022 08:21 Ответить
Гитлер с совками тоже проводил, чем закончилось все знают
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25.05.2022 10:42 Ответить
...з язика зняв.Китай чекає свого часу.А навчання з кацапами то була просто глибока розвідка залишку можливостей кацапорилих.
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25.05.2022 12:38 Ответить
Китайцям достатньо було б лише цикнути у бік росіян, аби вони взагалі забиралися. А запропоноване "сприяння створенню умов" є закамуфльованим закликом до примусу України до капітуляції.
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25.05.2022 09:45 Ответить
Це так. Нехай свого молодшого брата Хуùла це просить, котрий все блокує і краде. До чого тут ми, сторона ЕС?
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25.05.2022 10:35 Ответить
Прекратить огонь? А может еще мирный план подписать? Ну понятно откуда ветер дует. Чтобы рашисты захватили то что еще не захватили?
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25.05.2022 07:08 Ответить
Хитрожопі жовтоморді.
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25.05.2022 07:09 Ответить
Це зрозуміло бо у 2021 році Китай посилив свої позиції серед світових імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових.
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25.05.2022 07:10 Ответить
згадується, як ще до 14 року писалось про будівництво за гроші китаю порту з елеваторами в євпаторії для збору і відправки кукурудзи в цю країну...до 8млн тон щорічно
а зараз спільні військові навчання з росією проводить
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25.05.2022 09:44 Ответить
Цікаво куди має піти крадене в Україні зерно...Наводить на роздуми.
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25.05.2022 12:02 Ответить
Хрен моржовый китаю, а не зерновые, начнут потихоньку голодать и тогда, глядишь вову-Паркинсона за иички возьмут, и принудят к миру, причем, на наших условиях.
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25.05.2022 07:11 Ответить
Китай за последние три года увеличил втрое свои резервные запасы. Они знали что будет война в Украине. Видимо рашка предупредила их.
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25.05.2022 08:56 Ответить
ПНХ жолтомордые. Дождались когда ***** захватил кусок Украины и Мариуполь а теперь перестатьстрелять чтобы рашисты тылы подтянули, мобилизацию провели и закрепились на захваченных позициях.
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25.05.2022 07:15 Ответить
Ніяке зерно проституткам китайозам не продавати! Хай пуйлу смокчуть далі! Хай свої ксяомі жруть!
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25.05.2022 07:16 Ответить
Очі закривають на рашизм = фашизм пуйла, а жерти українське зерно хочуть, коридори їм з баняками із жрачкою давай! Хитрожопі!
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25.05.2022 07:19 Ответить
кусять хоцеця
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25.05.2022 07:21 Ответить
В чому проблема, присилайте свій флот, військовий теж.
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25.05.2022 07:22 Ответить
Пусть лучше войска введут для защиты населения сибирской народной республики
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25.05.2022 10:44 Ответить
не прошло и трех месяцев, хотя нет, прошло и вот косоглазые заговорили
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25.05.2022 07:25 Ответить
Зерно це наша зброя, зерно продавати Україна має дружнім державам, а всяким рашистам типу Китаю ні зернини неможна продавати! Китай дав добро пуйлу на олімпіаді щоб той напав на Україну! Китай допомагає рашистам обходити санкції, Китай не допомагає Україні! Китай ворог України і співучасник рашистський злочинів проти України!
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25.05.2022 07:26 Ответить
А дебилы это оружие рахи. Как тебе живётся, патрон?
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25.05.2022 07:37 Ответить
Москаль, іди звідки, тут водки і унітазів нема!
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25.05.2022 07:41 Ответить
Саме ти кончене. Пшв нхй звідси, жри доширак
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25.05.2022 07:50 Ответить
А мы при чём? На нас ***** напало. Мы обороняемся. Есть претензии - жалуйтесь в спортлото. Вам ответят
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25.05.2022 07:30 Ответить
Зерно можна продавати в першу чергу таким країнам, як Велика Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, США, Словаччина... Китайцям, індусам та різним путіністам смоктати пуй!
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25.05.2022 07:32 Ответить
Всем перечисленным тобой европейским странам зерно не нужно, им свое некуда девать, они его продают. А вот китайцы и индусы как раз и купили-бы его. Но наибольше страдают от этого африканцы, тот-же Египет.
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25.05.2022 08:02 Ответить
Українською, какцап!
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25.05.2022 08:04 Ответить
Египет это проросийская страна. Пускай песок жрут. Или можем консервов с ихтамнетов им наделать и выслать
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25.05.2022 08:07 Ответить
Прикол в том, что те страны, которые не пророссийские, сами могут накормить свое население.
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25.05.2022 08:41 Ответить
найбільше "страдают" транснаціональні зерноторгові компанії, бо втрачають гроші і ринки.
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25.05.2022 12:09 Ответить
У китайців достатньо важелів тиску, аби примусити ***** розблокувати експорт України із її неокупованих чорноморських портів. Тому заяви китайських дипломатів на зустрічі з британськими про розблокування, при відсутності оприлюднення і підтримки плану як це має бути зроблено, це лицемірство, чи іншою мовою звичайні азійські хитрощі.
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25.05.2022 07:53 Ответить
Які ж вони гидотні ті китайози, все тишком-нишком, паразити!
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25.05.2022 07:55 Ответить
Те страны которые не осудили в ООН РФ или остались нейтральными, нельзя продавать зерно.
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25.05.2022 07:56 Ответить
С кем переговоры? С ******? Только время зря терять. Нужны военные конвои, как при доставке ленд-лиза в WW2 и закрытое небо над западной частью Черного моря.
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25.05.2022 07:59 Ответить
Керівництво Китаю хоче відновлення експорту українського зерна та іншої аграрної продукції, яку блокує для вивезення з наших портів рашистська імперія та її флот ? Нема питань - хай зроблять наступне : 1. Нададуть ЗСУ *в оренду*, за *китайським ленд-лізом*), пару-другу десятків РСЗВ WS-2D калібром 425мм і дальністю до 400км. З бонусом у вигляді ще стільки ж інших їх систем РСВВ хоч би типу PHL-16. 2. Сотню-другу ракет Dongfeng, без ЯО, і не обов'язково тих, що з дальністю в 7тис км ) До 2.5 тис км вистачить ) 3. Кораблі флоту НВАК спільно з колегами з флотів НАТО (перш за все США, Великобританії і Туреччини) організують патрулювання в Чорному морі і заженуть рашистські корита в бухти, і краще не в Севастополі, а десь під Сочі. От це і буде дієвий *примус агресора до миру*, а не заклики *просто перестать стрелять*. Це не працює, як вже довела історія України. Вчіться, влада Піднебесної, це корисно...
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25.05.2022 08:04 Ответить
👍
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25.05.2022 08:39 Ответить
По чому там рашка газ Європі взимку продавала? По 2000 баксів за тисячу кубів?
Може не будемо поспішати?
Через місяць-два кітайса кусать захочет! І тоді по 2000 баксів за тону зерна!
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25.05.2022 08:09 Ответить
Китай - нам до одного місця, так само як йому на нас!
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25.05.2022 08:33 Ответить
китай призывает... гнать надо китай, который уже 3 месяца молчит и не осуждает нападение расии на Украину... китай - это недострана, как и кацапия вонючая... порвать все отношения с наибольшим производителем дерьма, признать Тайвань и установить с ним дипотношения... заодно и трахамонию хлебалом поводить по дерьму комуняцкому...
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25.05.2022 08:33 Ответить
Перестаньте думать про Африку.Оставте хлеб у себя.Т.к.в этом году вы ничего не соберете.Спалят все рашисты.
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25.05.2022 08:36 Ответить
100 % хліб продавати Україні неможна, бо рашисти будуть палити, робити диверсії + ціна на солярку і їх дефіцит...
Україна має левову частку залишити собі щоб був хліб! Південь України захоплений і там гаряча війна!
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25.05.2022 08:40 Ответить
Урожай августа у тебя в квартире будем закладывать
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25.05.2022 08:49 Ответить
нічого якось розберемось, що і де закладати. без таких "помічників".

Нехай переробляють зерно у борошно і корм. Одним словом, "до побачення".
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25.05.2022 12:12 Ответить
Не кіпішуй! Всі вільні області відсіялись. Всі сільгоспроботи проводяться.
І нам вистачить, і на експорт щось буде.
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25.05.2022 08:41 Ответить
А чи будуть вони вільні до того часу, щоб зібрати врожай? Чи не буде там гарячої фази війни?
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25.05.2022 08:49 Ответить
А ти не віриш в нашу армію?
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25.05.2022 11:02 Ответить
Що таке китайцi, плешивий вас ******?
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25.05.2022 08:50 Ответить
нужно значительно повышать цены на зерно, потому что у нас война и все дорожает.
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25.05.2022 09:09 Ответить
Китаю пора повертатися до кампанії зі знищення шкідників.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%86%D1%96%D0%B2 https://uk.wikipedia.org/wiki/Знищення_горобців
Оце допоможе, а не наше зерно. Форс мажор, однако.
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25.05.2022 09:19 Ответить
*** вам, а не зерно, ********!
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25.05.2022 09:41 Ответить
наверное кремль будет не против снова "заморозить " ситуацию. Хотят выиграть время, окопаться на новых территориях, передислоцироваться, отдохнуть и т.д.
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25.05.2022 09:47 Ответить
Ні про шо...
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25.05.2022 10:10 Ответить
хай китайози хитрожопі тепер жруть землю! їх дракон - це плід свині і хробака, тому вперед і з піснею...
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25.05.2022 11:01 Ответить
То коли пшеничку вивезти з України то всі завили в один голос,а коли агрессора покарати то тільки чути голоси низки країн...
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25.05.2022 12:49 Ответить
КИТАЙ !!! ***** ПОЖАЛУЙСТА ПО РОССИИ !!!
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25.05.2022 13:02 Ответить
Зерно треба залишити собі, бо наступний рік буде без зерна !
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25.05.2022 23:44 Ответить
 
 