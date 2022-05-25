По Кривому Рогу враг нанес три ракетных удара. Есть серьезные разрушения, – председатель ОВА Резниченко

Утром 25 мая россияне нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу, попав в промышленное предприятие и нанеся серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем", - написал он.

Резниченко добавил, что Широковскую и Апостоловскую громады в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов". Там нет пострадавших.

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