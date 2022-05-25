По Кривому Рогу враг нанес три ракетных удара. Есть серьезные разрушения, – председатель ОВА Резниченко
Утром 25 мая россияне нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу, попав в промышленное предприятие и нанеся серьезные разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем", - написал он.
Резниченко добавил, что Широковскую и Апостоловскую громады в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов". Там нет пострадавших.
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+33 Right Right #460828
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+19 Volodymyr Volodymyr #490180
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вивiз з краiни до вiйни... А так,звичайно, якщо е можливiсть, то кожний
вивiз би рiдних в безпечне мiсто. Я,наприклад, з сином iнвалiдом 2 гупи,
була в Сумах, мiсяц облоги та обстрилiв...Та орки i зараз обстрилюють
Сумщiну...😢
До речі, Кривий Ріг - останнє велике промислове місто - і ніякої ППО! Чи ППО вся вже теж різко закінчилася? Як і снаряди, авіація, байрактари, Нептуни та Стугни...
не наважиться напасти...
"Если вы, глядя на карту, сильно переживаете о захваченных орками наших территориях - просто уменьшите масштаб!".
Если крупное предприятие то это или обогатительны фабрики которые в основном на окраинах города или меткомбинат, а может какое нибудь горнодобывающее предприятие.
Та я собі ніколи не дозволю щось написати про його батьків чи Кривий ріг чи ще щось образливе. Це рівень нижче пояса. Фе таким бути
«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!
Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
А після перемоги проголосуємо за когось достойнішого. Все в наших руках. Та зараз ці тупі коменти з поливанням влади брудом - виглядають так, ніби їх з психічної лікарні пишуть. Тобто, люди без розуму пишуть.
Гарного дня
І, взагалі: ти покаєшся врешті, що привів до влади на мою і навіть на свою голову оцю зраду зелену плісняву?
Зелені курви планомірно знищували державу всі три роки і ослабили достатньо, щоб бути вразливою. Їх треба лінчувати за зраду.
Та, що заважало ***** так як зараз напасти на Україну ще в 2018? Тоді був Порошенко, але ж Нептунів, Громів і Вільх і тоді не було. Тобто, було б те ж саме, що і зараз.
То, до чого тоді тут особистість нашого президента? Та ні до чого.
До того, що воно зробило все від нього залежне, щоб знову стати енергозалежними від параші-********, щоб законсервувати розвиток та підсилення збройних сил, щоб збільшити корупцію в державі, тим самим дати дуже гарний привід ***** напасти на нас та наробити якнайбільше нам шкоди.
Для особливо упоротих поясню простими словами про суть Зеленського: за кольором чоколяда і лайно можуть бути дуже схожі, але на смак ніколи. В нинішній час жерти далі це лайно і волати, шо смачно і солодко, ну тоді ви і решта країни "про*бете".