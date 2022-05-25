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Новости Агрессия России против Украины Война
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По Кривому Рогу враг нанес три ракетных удара. Есть серьезные разрушения, – председатель ОВА Резниченко

ракета,обстріл

Утром 25 мая россияне нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу, попав в промышленное предприятие и нанеся серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем", - написал он.

Резниченко добавил, что Широковскую и Апостоловскую громады в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов". Там нет пострадавших.

Также смотрите: Французские гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

Кривой Рог (1399) обстрел (26995) Резниченко Валентин (475)


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Топ комментарии
+33
95 квартал зараз воюєї на захисті свого рідного міста?
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25.05.2022 07:56
+29
Росія звернулася до талібів з проханням продати їм радянське озброєння, що залишилося в Афганістані ще з часів вторгнення СРСР. Представники Ісламського Емірату Афганістан заявили, що "не можуть продавати зброю терористам"
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25.05.2022 08:14
+19
добре що маму Риму вивезли від туди ще перед війною і тата теж. Спокійніше на серці від цього - наш Черчель може спокійно займатися озвучуванням вечірніх видосиків.
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25.05.2022 08:10
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95 квартал зараз воюєї на захисті свого рідного міста?
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25.05.2022 07:56 Ответить
А де Юзік?Будинок його не постраждав? біля Борисполя?
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25.05.2022 08:21 Ответить
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25.05.2022 09:41 Ответить
добре що маму Риму вивезли від туди ще перед війною і тата теж. Спокійніше на серці від цього - наш Черчель може спокійно займатися озвучуванням вечірніх видосиків.
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25.05.2022 08:10 Ответить
А то своїх залишив під обстрилами?
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25.05.2022 08:13 Ответить
Класно друзі зелебоби влаштувались - більшість свалили за кордон, дехто як Тищенко на Закарпатті воює та ордена отримує
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25.05.2022 08:15 Ответить
На вопрос не ответил - ты бы своих оставил под обстрелами?
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25.05.2022 09:56 Ответить
нет я бы сделал как твой зеленский - своих бы вывез за ранее, а тебе бы ничего не сказал - погибай дятел ты же за зеленых предателей голосовал
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25.05.2022 12:35 Ответить
Пруф или ********
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25.05.2022 19:59 Ответить
Тобто ще до 24 він знав, що Кривий Ріг будуть обстрілювати?
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25.05.2022 08:18 Ответить
Херсонщину і Приазов'я здали оркам точно за попередньою домовленістю Зеленського-Єрмака з Мордором., але далі пішло щось не так...
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25.05.2022 10:46 Ответить
Тобто Зе знав, що буде вiйна, а людей готував до шашликiв...
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25.05.2022 11:02 Ответить
Цiкаво те, що народу Зе пропнував готуватися до шашликiв, а своiх рiдних
вивiз з краiни до вiйни... А так,звичайно, якщо е можливiсть, то кожний
вивiз би рiдних в безпечне мiсто. Я,наприклад, з сином iнвалiдом 2 гупи,
була в Сумах, мiсяц облоги та обстрилiв...Та орки i зараз обстрилюють
Сумщiну...😢
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25.05.2022 11:00 Ответить
Да, зараз відіспиться і буде нова вечірня порція пустопорожніх нарцисних спічєй чомусь у зеленій футболці....
До речі, Кривий Ріг - останнє велике промислове місто - і ніякої ППО! Чи ППО вся вже теж різко закінчилася? Як і снаряди, авіація, байрактари, Нептуни та Стугни...
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25.05.2022 08:19 Ответить
Страшно уявити що б було з Києвом якби не ППО закуплені Порохом за ВЛАСНІ кошти ще багато років назад
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25.05.2022 08:21 Ответить
А про що думав три роки перед війною і думає ЗАРАЗ "ВАШ" Зеленський? Поясни нам - "безтолковим порохоботам"!
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25.05.2022 09:54 Ответить
А зе вміє думати? Здивували!
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25.05.2022 10:14 Ответить
Я дивлюся - під "Ольгою Кот номерною" підписалися лише "одноразові" Та й сама вона така! "Подолячата" у своєму "геббельсівському" репертуарі - "Кидайте побільше бруду - щось та прилипне!"
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25.05.2022 10:23 Ответить
а почему твое зеленое падло не думало хотя-бы про свой Офис Президента на Хрещатике? или про своих избирателей в Мариуполе Херсоне Харькове и Мелитополе ?
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25.05.2022 12:38 Ответить
Не надо тут ля ля. Пво настолько дорогая штука, что ни один олигарх себе не позволит купить (даже ахметов) - один дивизион - 4 пусковых и радары, самой примитивной модификации, стоит $250 млн.
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25.05.2022 09:28 Ответить
Не ППО було закуплене, а запчастини для відновлення ППО - шляхом контрабанди з касапії.
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25.05.2022 09:46 Ответить
Мені цікаво, наприклад, Бідон або Борис Джонсович теж за "ВЛАСНІ кошти" ППО для Вашингтона чи Лондона закупляли?
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25.05.2022 09:55 Ответить
І правильно зробив. Найближчі родичі можуть бути об'єктом нападу з метою шантажу.
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25.05.2022 08:46 Ответить
Але i людям не потрiбно було втирати про шашлики та про те, що раша
не наважиться напасти...
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25.05.2022 11:08 Ответить
Совет порохоботам от подоляков-арестовичей.
"Если вы, глядя на карту, сильно переживаете о захваченных орками наших территориях - просто уменьшите масштаб!".
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25.05.2022 08:12 Ответить
і шо ми побачимо? окупацію лівобережної Украни
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25.05.2022 08:15 Ответить
Росія звернулася до талібів з проханням продати їм радянське озброєння, що залишилося в Афганістані ще з часів вторгнення СРСР. Представники Ісламського Емірату Афганістан заявили, що "не можуть продавати зброю терористам"
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25.05.2022 08:14 Ответить
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25.05.2022 08:22 Ответить
Пуйло прискорює Боневтіка приїхати і подивитися в дупло, це наслідки його обіцянок зустрічі і подивитися в очі. Краще б воно мовчало, а ще кращен втекло.
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25.05.2022 08:25 Ответить
Живу в кривом роге но не слышал взрывов. Только самолёт низко пролетел.
Если крупное предприятие то это или обогатительны фабрики которые в основном на окраинах города или меткомбинат, а может какое нибудь горнодобывающее предприятие.
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25.05.2022 08:27 Ответить
Это видимо был не самолёт, а крылатая
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25.05.2022 08:38 Ответить
Сергію, я проживаю в Миколаїві і якщо прилітає в Корабельний райог, то ми в іншому кінці не чуємо, якщо не прислухатися. А Кривий Ріг величезний, десь розтягнувся за 100 кілометрів. Це ж тобі не Бад Лангензальца, я не помилився?
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25.05.2022 08:41 Ответить
Так город же, вроде, до 100 км. в длину, нет?
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25.05.2022 09:12 Ответить
124 км
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25.05.2022 09:42 Ответить
Запомните, Кривой Рог с крайней южной части т.н. ЮГОК до самой северной части - Даманский имеет длину 68 км. Сам криворожанин, живу на 44 квартале. Взрывов не слышал
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25.05.2022 10:34 Ответить
Мабуть, обстріляли південну частину міста (один з двох ГЗК).
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25.05.2022 11:05 Ответить
Живу на гостинице(местные знают, орки не поймут) было тихо. Что радует зон обрушения дохрена(легковухам опасно передвигаться), а не месным 100% тринлец
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25.05.2022 11:12 Ответить
Один из самых длинных городов Европы - линейное расстояние от крайней северной точки до южной 66,1 км по прямой. На официальном сайте исполкома Криворожского городского совета указанная длина города - 126 км.
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25.05.2022 11:16 Ответить
До цих 126км включені колишні села, селища, містечка, які не мають спільних кордонів з містом. Тобто, наприклад, виїзжаєш по трасі на Кропивницький...поле поле поле... Авангард, а він у складі м. Кривий Ріг і його довжина входить в ці 126км. Тому шановні українці, ну перестаньте вже міряти лінійно довжину міста Кривий Ріг.
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25.05.2022 14:55 Ответить
ни хрена себе - 68 км? кто это так спланировал? это же как целая область
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25.05.2022 12:52 Ответить
Вааа ганьбище ти а не 'криворожанин'! Виєзжай зі свого 44го частіше і будеш хоч щось знати про місто, в якому живеш! І нажаль ти такий не один, що далі своїх районів десятиліттями не бувають! Запам'ятайте, крайня південна точка міста Кривий Ріг це колишнє місто Інгулець, яке ввели у склад Кривого Рогу в 2002році. Там же і славнозвісний ІнГзК. І там же далі по трасі на героїчну Баштанку Широківська громада, яка межує з Херсонщиною і Миколаївщиною і куди періодично прилітає.
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25.05.2022 14:49 Ответить
Скорее всего в периферию Криворожстали попало...
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25.05.2022 09:22 Ответить
Дуже дивно писати з маленької літери назву міста, в якому живешь.
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25.05.2022 10:50 Ответить
Вивезите Кб луч в Польше и ставте там производство ракет, ближнего и дальнего радиуса совместно, чем бл..дь єти остолопи занимаются
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25.05.2022 08:39 Ответить
Так ворог сповільнився, президент вечером сказав. Мда машьаб війни в бункері не видно зменшився
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25.05.2022 08:45 Ответить
Вы по ходу не читатель. Это заявлчл не президент, это была реакция на слова шойгу.
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25.05.2022 09:37 Ответить
треба путіну в очко заглянуть......може там мир є
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25.05.2022 08:52 Ответить
...ех, відповісти б зараз расеянам, з ракетного комплекса"Грім", але я всі гроші на оборонку поклав в асфальт...- подумав "найвеличнійший" і переверувшись на інший бік, заснув.,
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25.05.2022 08:56 Ответить
Разрушили буджетообразующие предприятие, которое к стати работает, а тут гівном все поливаю, "хорошая поддержка" городу тружеников.
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25.05.2022 08:58 Ответить
суки драные,...ну что еще сказать !!!
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25.05.2022 09:05 Ответить
А ти про Петра не згадати не міг, павлік!
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25.05.2022 09:13 Ответить
😁👍🤝
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25.05.2022 11:20 Ответить
Знаєш, я також відвертий прихильник Петра і противник Зеленського і всіх слуг.
Та я собі ніколи не дозволю щось написати про його батьків чи Кривий ріг чи ще щось образливе. Це рівень нижче пояса. Фе таким бути
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25.05.2022 09:19 Ответить
про батьків Зе тут написав Лео Кот, який є ворогом Євросолідарності, бо належить до сволоти тягнисрака.
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25.05.2022 09:29 Ответить
А ти все як "прилизався" до "зеленого лайна" - так і продовжуєш його лизать - не зважаючи на те що вже майже відкрито ВСІ наші союзники кажуть що "ЗЕ" готувало країну до капітуляції!

«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!

Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!

А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів

І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
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25.05.2022 10:00 Ответить
Шановні модератори, чому в коментах одні напади на владу? Зеленський - президент і це потрібно прийняти. Влада в нас законно обрана і це також потрібно прийняти. Те, що окремі її представники можуть бути недоброчесними чи навіть відверто корумпованими, не змінює того, що влада в нас є і вона добре виконує свої обов'язки.

А після перемоги проголосуємо за когось достойнішого. Все в наших руках. Та зараз ці тупі коменти з поливанням влади брудом - виглядають так, ніби їх з психічної лікарні пишуть. Тобто, люди без розуму пишуть.

Гарного дня
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25.05.2022 09:14 Ответить
впечетление, что в своей преданности сивочолому, местные пикейные жилеты готовы уничтожить страну. "так не достанься ты никому". по хорошому, тут уже СБУ надо вмешиваться.
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25.05.2022 09:20 Ответить
зате за висвітлення якось образливо Порошенка зразу банять. Я на Цензорі з 2012року і не очікував, що ресурс так скотиться
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25.05.2022 09:35 Ответить
Денег дают. Вот и воют стадом.
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25.05.2022 09:38 Ответить
украинцы никогда не примут владу зеленого предателя и брехуна
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25.05.2022 13:03 Ответить
Руйнують нашу промисловість..У відповідь потрібно руйнувати російську промисловість 65% якої це НПЗ,уразливі до диверсій та ракетних ударів.
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25.05.2022 09:28 Ответить
Тут многи недолюбливают зелю, в т. ч и я последние полтора года. Но блд глумиться над криворожанами в разных комментах под новостями, говорить что "карма", "пох на тупых криворагулей", вы точно не кацапы? Про пво - я еще до войны писал, что против ракет мы мало что сделаем, что у Запада нам в первую очередь нужны про, надо мной смеялись. Поди прикрой самый протяженный город в Европе от крылаток - не выйдет. Это вообще чудо что наши зенитчики умудряются видеть и сбивать хоть часть того, против чего в Украине нет ни одной специализированной системы.
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25.05.2022 09:35 Ответить
купувати потрібно було озброєння (те ж саме ППО) і півтора, і три роки тому! Не потрібно було розкривати касапам канали "контрабанди свинарчуків"!
І, взагалі: ти покаєшся врешті, що привів до влади на мою і навіть на свою голову оцю зраду зелену плісняву?
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25.05.2022 09:44 Ответить
Голосовав в 1 туре за жулю (тут каюсь), а во 2ом будучи целый день на смене на заводе? Конечно, я лично зелю привел.
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25.05.2022 09:47 Ответить
Зелена влада за допомогою продажного Бігуса (Беня підкидав інфу) розкривали всі канали контрабанди для ФСБ і забезпечила собі таким чином місце на "Олімпі" української влади. Заодно грохнули репутацію Пороха на радість Ху*лу.
Зелені курви планомірно знищували державу всі три роки і ослабили достатньо, щоб бути вразливою. Їх треба лінчувати за зраду.
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25.05.2022 10:57 Ответить
А "головної причини" - ЧОМУ ті "крилатки" взагалі зараз прилітають - не бачиш? При Пороху нічого не "прилітало"! Бо розвивався оборонний комплекс! А не ""великі будівництва" "університети майбутнього" і "садівництво мільярда дерев"!
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25.05.2022 10:05 Ответить
Был бы при власти Порошенко - ***** все равно бы напало, возможно раньше, возможно позже. Сам аргумент неудачный - и при зеке, и при Ющенко не прилетало, но это не их заслуга. Логики здесь не ищи, плешивый мудак давно к этому готовился, и я больше верю в ту версию, что ему вывод войск США из Афгана показался сигналом слабости американцев как гаранта стабильности. Ведь что мешало напасть в 20, 21 годах? Ничего. Даже проще тогда было бы, никакой помощи от Запада тогда не было. И будь оборонка хоть в 3 раза развитее, чем было задумано, от ракет это не защитило бы, ровно как и не одернуло от нападения - факторы попытки взять нахрапом, дезинформации об отношении к рашке местного населения и настроений в обществе, надежда на агентуру (на юге она оправдалась) , уверенность в отсутствии международной реакции и реальной помощи от партнеров, надежда на бульбенфюрера и остальное одкб - все это вкупе сыграло свою роль. А не только личность того или иного президента или определенные проекты нашего впк, к сожалению.
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25.05.2022 10:27 Ответить
Так, ви праві. Те, що раніше ***** не наважився на повномасштабне вторгнення - це точно не заслуга Порошенка. Ви пишете то про Нептуни, то про Громи, то про Вільхи. Так, це круті розробки і дуже погано, що зелень їх не фінансувала.
Та, що заважало ***** так як зараз напасти на Україну ще в 2018? Тоді був Порошенко, але ж Нептунів, Громів і Вільх і тоді не було. Тобто, було б те ж саме, що і зараз.

То, до чого тоді тут особистість нашого президента? Та ні до чого.
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25.05.2022 10:55 Ответить
До чого особистість при..здента?
До того, що воно зробило все від нього залежне, щоб знову стати енергозалежними від параші-********, щоб законсервувати розвиток та підсилення збройних сил, щоб збільшити корупцію в державі, тим самим дати дуже гарний привід ***** напасти на нас та наробити якнайбільше нам шкоди.
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25.05.2022 14:22 Ответить
при Порохе была бы постоянная закупка оружия и даже может ПВО завезли бы заранее во все города так что путлер бы обосрался так рисковать и Гтатыт быстрее бы лендлиз запустили
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25.05.2022 12:59 Ответить
а кто над ними глумится? зачем набрасывать то чего нет
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25.05.2022 13:04 Ответить
Він має на увазі не конкретно цю гілку з коментарями, а взагалі. Криворіжжю цілеспрямовано створювали 'імідж' ватного регіону десятиліттями. І ніхто досі з вас не спитав 'а кому це вигідно?' Ахметову вигідно, його ручній сімейці вілкулів вигідно, іншим корупціонерам і криміналітету вигідно, щоб вам огидно було навіть цікавилися ' а що ж там у ватному Кривому Розі корисного і дороговартісного і стратегічного для всієї України є'.
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25.05.2022 15:19 Ответить
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25.05.2022 09:44 Ответить
чому перестали 'хлапкі' на параші??? я вимагаю кожен день якийсь 'хлапок' на якомусь важливому заводі на кацапстані...
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25.05.2022 11:08 Ответить
Я лютий прихильник Пороха, але коли руйнують Кривий Ріг чи будь-який населений пункт в державі, мені боляче, бо це все Україна. Місце народження вилупка-президента не робить Кривий Ріг його особистим чи привілейованим над іншими. Цей кончений вніс розкол в Україні більше за Яника, а тепер корчить з себе "патріота". але країна вже у вогні...
Для особливо упоротих поясню простими словами про суть Зеленського: за кольором чоколяда і лайно можуть бути дуже схожі, але на смак ніколи. В нинішній час жерти далі це лайно і волати, шо смачно і солодко, ну тоді ви і решта країни "про*бете".
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25.05.2022 11:15 Ответить
 
 