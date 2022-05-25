В результате утреннего ракетного обстрела Запорожья погиб 1 человек, 3 получили ранения, - ОВА

Стали известны подробности утреннего обстрела областного центра. Напомним, оккупанты выпустили 4 ракеты по Запорожью, одну из ракет сбила противовоздушная оборона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Одну ракету сбила ПВО. Другие три атаковали два района города - били по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе. В частном секторе по меньшей мере 62 повреждены дома. Сейчас известно об одной погибшей гражданке и трех раненых", - говорится в сообщении.

Также читайте: По Запорожью оккупанты выпустили 4 крылатые ракеты. Одну сбила ПВО