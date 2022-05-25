В результате утреннего ракетного обстрела Запорожья погиб 1 человек, 3 получили ранения, - ОВА
Стали известны подробности утреннего обстрела областного центра. Напомним, оккупанты выпустили 4 ракеты по Запорожью, одну из ракет сбила противовоздушная оборона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской ОВА.
"Одну ракету сбила ПВО. Другие три атаковали два района города - били по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе. В частном секторе по меньшей мере 62 повреждены дома. Сейчас известно об одной погибшей гражданке и трех раненых", - говорится в сообщении.
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+8 Аметист
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Гуманитарку не пропускают орки на оккупированные территории - когда ж вы усвоите это?
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZUPkVJjbG9gfQDTDPGAlETvxKL7DgfmjuTi5r8COLEg5VsBFDXtiCNbglE2q_1S26nW99cLG30jD6nhl-4AKKusskZEVSyzShBj205lBWe8vCzhpl9V8J36QEcdkLCCz6k&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Это не война. Это просто какой-то тир. Где нас имеют право ежедневно обстреливать ракетами с территории России. А мы не имеем право стрелять в ответ