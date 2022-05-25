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В фильтрационный лагерь из Мариуполя вывезены более 340 человек, в том числе 24 ребенка

маріуполь

230 жителей Мариуполя были депортированы на территорию РФ, в том числе 15 детей.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера из Мариуполя в фильтрационный пункт в с.Безымянное Новоазовского района было вывезено 346 мариупольцев, в том числе 24 ребенка.

Из с.Безымянное в Таганрог, Россия было депортировано 230 мариупольцев, в том числе 15 детей", - говорится в сообщении.

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депортация (678) Мариуполь (5708)


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так на Цензорі названо неодноразаво, що українців вивезено 1-1.5 млн.
Це по скільки на добу???
А чому не вказано, звідки стільки людей вивезено в рабство? І куди?
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25.05.2022 11:05 Ответить
 
 