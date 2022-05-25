В фильтрационный лагерь из Мариуполя вывезены более 340 человек, в том числе 24 ребенка

230 жителей Мариуполя были депортированы на территорию РФ, в том числе 15 детей.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера из Мариуполя в фильтрационный пункт в с.Безымянное Новоазовского района было вывезено 346 мариупольцев, в том числе 24 ребенка.

Из с.Безымянное в Таганрог, Россия было депортировано 230 мариупольцев, в том числе 15 детей", - говорится в сообщении.

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