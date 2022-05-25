В результате агрессии РФ в Украине погибли 238 детей, более 433 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 25 мая 2022 более 671 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 238 детей погибли и более 433 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 149, Киевской – 116, Харьковской – 104, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки из-за обстрела войсками РФ 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.

Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь Донецкой области погибли три подростка 14, 15 и 17 лет.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. При этом 173 из них разрушены полностью", - информируют ювенальные прокуроры.

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