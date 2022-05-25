Сначала наварили решетки для защиты танка, но потом сняли, потому что мешали, - российский танкист рассказал об "инновационной защите" техники

Российский оккупант рассказал об установке решеток на танки, которые якобы должны были защитить от "Джавелинов".

Об этом в интервью mk.ru заявлял российский танкист Алексей Ухачев, которого 10 мая ликвидировали ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, динамическая защита (металлическая решетка) помогает защитить танк, однако рашисты решили снять ее с техники.

"Обвесы (металлические решетки для защиты от противотанковых ракет - прим.ред.) мы сначала все наварили на танки, а потом их сняли. Во-первых, неудобно: пулемет не двигается, антенна, когда замыкает о решетку - горит радиостанция, связь исчезает. И если будет какое-нибудь возгорание, там просто нереально вылезти из танка. Потому что когда встаешь в полный рост – упираешься. Поэтому их все сняли и выбросили", - рассказал оккупант.

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