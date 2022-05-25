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Новости Война
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Сначала наварили решетки для защиты танка, но потом сняли, потому что мешали, - российский танкист рассказал об "инновационной защите" техники

рф

Российский оккупант рассказал об установке решеток на танки, которые якобы должны были защитить от "Джавелинов".

Об этом в интервью mk.ru заявлял российский танкист Алексей Ухачев, которого 10 мая ликвидировали ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, динамическая защита (металлическая решетка) помогает защитить танк, однако рашисты решили снять ее с техники.

"Обвесы (металлические решетки для защиты от противотанковых ракет - прим.ред.) мы сначала все наварили на танки, а потом их сняли. Во-первых, неудобно: пулемет не двигается, антенна, когда замыкает о решетку - горит радиостанция, связь исчезает. И если будет какое-нибудь возгорание, там просто нереально вылезти из танка. Потому что когда встаешь в полный рост – упираешься. Поэтому их все сняли и выбросили", - рассказал оккупант.

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армия РФ (19123) танк (2249)


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Топ комментарии
+19
Імпортозамєщеніє воно таке. Сурове як бухий кацап.
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25.05.2022 09:02
+15
А де тепер сушити обісрані парткі???
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25.05.2022 09:12
+13
Этой кацапской "инновации" с решетками лет 80 . Только современные Javelin и NLAW это совсем не фаустпатрон в 45 году
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25.05.2022 09:14
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Імпортозамєщеніє воно таке. Сурове як бухий кацап.
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25.05.2022 09:02 Ответить
А де тепер сушити обісрані парткі???
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25.05.2022 09:12 Ответить
На вогні швидко висохнуть. Якщо раніше не згорять разом з тим, хто їх носить (носив).
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25.05.2022 10:19 Ответить
Сдохшему ухачову не помогли ни решетки ни их отсутствие.
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25.05.2022 09:13 Ответить
эти решетки до сраки кацапов, есть куча видео где от них толку ноль от слова совсем. Башни улетают в небеса от Джавелинов и прочего. Так что хай не ******)
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25.05.2022 09:13 Ответить
Ти гичаво не панимаешь ? Диди ваевали с решетками, как же оркам без них
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25.05.2022 09:19 Ответить
Этой кацапской "инновации" с решетками лет 80 . Только современные Javelin и NLAW это совсем не фаустпатрон в 45 году
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25.05.2022 09:14 Ответить
Решетки ставили не против фаустпатронов, а против "коктейлей молотова", чтоб бутылки отскакивали и не разбивались...
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25.05.2022 09:40 Ответить
Разве от удара об решетку не разобьется? Другое дело, что разобїется не на броне, и горящая жидкость на землю вільется.
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25.05.2022 10:20 Ответить
Да, немецкие кровати они так мародерили!
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25.05.2022 12:23 Ответить
Ліквідували, а він розповів. Святому Петру?
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25.05.2022 09:16 Ответить
Кобзону в пеклі, а кобзон вже передав кацапським пропагандонам
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25.05.2022 10:26 Ответить
Слишком много танкистов-гриль получилось.
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25.05.2022 09:18 Ответить
Граната с NlAW пробивает танк с расстояния более метра, какая решетка..
https://youtu.be/hupsUq-fzq8
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25.05.2022 09:35 Ответить
Рабсейские салдаты, вас спасёт только одна решётка, если вы откажетесь воевать за ********* и вас сохранят в тюрьме пока маньяк ********** не подохнет.
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25.05.2022 09:38 Ответить
Protiv javelinov i NLAW toljko odno ljekarstvo. Nje leztj v cuzhije strani.
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25.05.2022 10:40 Ответить
 
 