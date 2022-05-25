Если НАТО не закрыло небо над Украиной, почему они сейчас откроют море? - Кулеба

НАТО вряд ли обеспечит силовую разблокировку морского продовольственного экспорта Украины.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, то почему они сейчас откроют море, чтобы можно было беспрепятственно экспортировать?" – отметил министр.

"Я буду всем сердцем приветствовать это, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества, чтобы найти такое силовое решение", - добавил Кулеба.

В то же время, по словам главы МИД, Украина ищет сейчас вариант решения проблемы.

"Видим, что, если прервется сельскохозяйственный цикл, то это приведет к многолетним проблемам с продовольствием в мире", - подчеркнул он.

Кулеба также предупредил, что даже если РФ подпишет гарантии мирного прохода, то в любой момент может нарушить это соглашение.

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