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Новости Война
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Если НАТО не закрыло небо над Украиной, почему они сейчас откроют море? - Кулеба

порт

НАТО вряд ли обеспечит силовую разблокировку морского продовольственного экспорта Украины.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, то почему они сейчас откроют море, чтобы можно было беспрепятственно экспортировать?" – отметил министр.

"Я буду всем сердцем приветствовать это, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества, чтобы найти такое силовое решение", - добавил Кулеба.

В то же время, по словам главы МИД, Украина ищет сейчас вариант решения проблемы.

"Видим, что, если прервется сельскохозяйственный цикл, то это приведет к многолетним проблемам с продовольствием в мире", - подчеркнул он.

Кулеба также предупредил, что даже если РФ подпишет гарантии мирного прохода, то в любой момент может нарушить это соглашение.

Читайте: Великобритания не будет отправлять корабли для сопровождения зерновозов в Черном море, - The Guardian

НАТО (9970) экспорт (876) Черное море (1476) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+30
НАТО-припиніть обсиратись.Кулебі-респект...
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25.05.2022 09:14
+30
Я знаю что мне напоминает критика НАТО. И Запада. Это же один в один критика Порошенка или Ющенка. Типа, что они не могут помешать пророссийским силам беспредельничать - это потому что они плохие. Тоже самое с НАТО. Хто всрався - невистка.
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25.05.2022 09:20
+26
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25.05.2022 09:21
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НАТО-припиніть обсиратись.Кулебі-респект...
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25.05.2022 09:14 Ответить
Я знаю что мне напоминает критика НАТО. И Запада. Это же один в один критика Порошенка или Ющенка. Типа, что они не могут помешать пророссийским силам беспредельничать - это потому что они плохие. Тоже самое с НАТО. Хто всрався - невистка.
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25.05.2022 09:20 Ответить
Ну да - Фінляндія і Швеція без всяких зволікань . А ці зю тільки тявкати можуть . Дипломатія зе - 0 !
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25.05.2022 10:01 Ответить
Я в целом метод. Есть условно хороший парень, но он не волшебник. И тот факт что он не волшебник используется для доказательства что он плохой. Зеленского таким же макаром ИПСО критиковало за Мариуполь с которым он сделать уже ничего не мог в марте.
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25.05.2022 10:05 Ответить
Це не стiльки дипломатiя навiть: коррупцiя i саботаж вiйськових реформ - вiдповiдь дуже проста.
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25.05.2022 11:11 Ответить
кулєба так майстерно повязує небо і море, як голандський прем,єр вступ україни до єс зі вступом боснії і герцеговіни...
то й ми повяжем зі свого боку:
краще хай китай забезпечить мирне чорне море...йому треба, хай робить
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25.05.2022 10:23 Ответить
НАТО своє завдання виконує, а в Кулєби і зелені повний провал.
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25.05.2022 09:21 Ответить
хоть что то из выполненный заданий можно назвать?
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25.05.2022 09:24 Ответить
Они защищают свои страны.
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25.05.2022 09:28 Ответить
Для начала поинтересуйтесь,как физически нам можно закрыть небо,а потом повторяйте зелёную муйню
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25.05.2022 09:37 Ответить
так же как Украина закрывала небо в Грузии в 2008 году.
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25.05.2022 09:48 Ответить
Не закрили тоді небо. Не закрили. Пару С-300, які відправили в Тбілісі, які збили по парі літачків - це не закриття неба. Хоча би тому, що ракетами тоді касапи Грузію не бомбили.
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25.05.2022 09:55 Ответить
смылс поста, Украина не зассала помочь Грузии. о самолетов накосили неплохо. Штаты своими системами могли бы помочь еще эффективней.
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25.05.2022 10:10 Ответить
Що за три роки зробила пліснява, щоб наблизити Україну до НАТО?
Підкажу, НІЧОГО! Від слова "взагалі". Чому?
Чому зараз пліснява обсирає НАТО? Кому вигідний позаблоковий статус України?
Нагадую.
2011 бандюкович; Україна позаблокова держава; 2014 кацапи напали на Україну.
Думай.Те! Щоб ЗНОВУ не обісратися.
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25.05.2022 09:52 Ответить
Що за чотири роки зробила порохня ?
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25.05.2022 10:15 Ответить
Например то, чем утопили корыто москва. Теперь вопрос к тебе - зачем зебилы разминировали перешеек?
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25.05.2022 10:22 Ответить
Те, що три роки знищувала зЕбільня, і не змогла до кінця знищити.
Те, що і зараз рятує Україну від кацапні.
Українську армію.
Чим зЕбіли можуть похвалитися, окрім поржать, пожрать і проср.ть?
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25.05.2022 11:01 Ответить
Кулебам - респект , зебілам - проспект ! Самі повідмивайтесь спочатку , дауни .
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25.05.2022 09:58 Ответить
НАТО-лохи та сцикуни. Тільки вступ України поверне цю контору до тями.
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25.05.2022 09:17 Ответить
Щоб не країни НАТО та їх підтримка тоб "хоробро" кидалися білоруським асфальтом з великого будівництва. "Ведь нужно просто перестать стрелять" чи вже забули Зе-ленського з Зе-конторою.
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25.05.2022 12:25 Ответить
десяток совковых корыт - и весь мир обделался
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25.05.2022 09:17 Ответить
больше десятка. и не совковые. рашка последние 10 лет нормально вбрасывала бабла в армию. так что корабли там новые.
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25.05.2022 09:49 Ответить
Москва - подводный памятник распилу бабла и коррупции.
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25.05.2022 10:00 Ответить
Вопрос не в носителях, а в пакетах. Если.убут обстреливать караваны, то что с этим делать?
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25.05.2022 11:26 Ответить
я не буду говорить за весь флот, но большинство их кораблей уже новые. 6 из 7 подлодок черноморского флота новой постройки. рашка последние 10 лет тратила по 70 лярдов на армию. это в два раза больше всего бюджета украины. гугл в помощь.
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25.05.2022 12:37 Ответить
вкидали вони гроші у яхти, маєтки та тьолочок. корита там іржаві з обладнанням рівня анало говнет.
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25.05.2022 10:06 Ответить
І всі ці роки - Кузя Умірал..
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25.05.2022 11:13 Ответить
Ну, хоча б тому, що відкрити порти у мільярд разів легше, ніж закрити небо. Але якщо зебіли почнуть про це верещати так само як про закрити небо без жодного конструктиву, то і ця можливість буде просрана, як усе інше до чого долучалися ці ідіоти при владі
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25.05.2022 09:18 Ответить
Та ну? Прямо в мільярд разів легше?
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25.05.2022 09:20 Ответить
Легче. Пригнать пару эсминцев и чтобы они грузики сопровождали. Хотя это дороже того зерна.
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25.05.2022 09:23 Ответить
Ну, пригони. Поглядим, чем это закончится.
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25.05.2022 09:27 Ответить
Заползут кораблики в щель своего порта и будут там сидеть.
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25.05.2022 09:30 Ответить
Да не. Тут путь один - потопить их флот. И всё.
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25.05.2022 09:22 Ответить
Увы, выборы намного легче выиграть, чем руководить страной как оказалось. Что плохие порохоботы констатируют.
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25.05.2022 09:27 Ответить
"прої..али" - это вы сейчас о Марике или Буче?
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25.05.2022 10:24 Ответить
Потому что закрыть небо это значит разбомбить все русские аэропорты до Каспия. Тоесть, контроль НАТО над воздушным пространством России.
В случае же моря, то сейчас главный вопрос в Турции. Она закрыла пролив для всех военных судов. Так что никто не может проплыть в Черное Море. Если бы дело проходило в условном Тихом Океане или Балтийском Море, то США и Британия могли бы охранять украинские суда, но здесь не могут.
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25.05.2022 09:19 Ответить
Туреччина член НАТО,для своїх човнів також діє заборона?
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25.05.2022 10:45 Ответить
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25.05.2022 09:21 Ответить
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25.05.2022 11:14 Ответить
Класна фотка, це після голосування за голову СБУ.
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25.05.2022 14:07 Ответить
Кулєба, до тебе питань ЧОМУ значно більше ніж до НАТО.
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25.05.2022 09:20 Ответить
Саме так ,ось його слова зроблені рік тому у ЗМІ-
«Діри» в небі над Україною є і їх потрібно «залатати» .Про це каже міністр закордонних справ, в ефірі одного з телеканалів, - значить ця проблема дійсно розглядається. Тобто не лише фахівці, як ото ми, це обговорюють, але й на високому державному рівні. Це добрий знак. Значить робляться певні кроки. Сподіваюся, що вони будуть ефективними..."
Хотілося б знати, що було зроблено??
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25.05.2022 10:52 Ответить
Це - реальніше. Та й їсти хочеться.
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25.05.2022 09:21 Ответить
Надо было подписывать не меморандумы про сдачу ядерного оружия , а с НАТО соглашение. Тогда бы закрыли, а пока что они нам ничем не обязаны
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25.05.2022 09:25 Ответить
Саме так ,як Албанія у 1992 році взяла курс на ,НАТО і таки стала її членом в 2009р.Доречі членство в НАТО підтримувало 94-96% албанців.А про, що думали українці у 1992 році??
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25.05.2022 10:40 Ответить
г-н Кулеба хочет настоящей Третьей мировой, с ядерными ударами всех против всех? Тогда вряд ли это зерно вообще потребуется. Это не вопрос мужества и сил, это вопрос здравого смысла и самосохранения. Странно, но народ на Западе не хочет ядерной войны. Где же ты, Кулеба, будешь министром в таком случае? Зеленой погани не хватило ума, чтобы за несколько лет пребывания у власти осознать всю сложность проблемы. Для них враг - Порох и Запад, который не хочет Третьей мировой. И да, все сложно, не так как планировалось сценаристами квартала - в один присест решить все мировые проблемы. В результате простых решений получили войну. И Красный крест в ней не виноват. Запомните это, Кулеба.
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25.05.2022 09:25 Ответить
Оправдывание безвольности и бездеятельности мифической угрозой ядерной войны - путь в никуда.
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25.05.2022 09:32 Ответить
Дело не в угрозе. Просто они не хотят чтобы гибли свои люди непонятно за что. Их сожрут живьем избиратели. Любое столкновение это риск жертв. Короче, западные страны не собираются умирать за Украину. Потому что они не должны. Вот и всё.
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25.05.2022 09:34 Ответить
А сейчас республиканец и ковбой из штата Техас и по совместительству певец жанра кантри исполнит песню на тему Украины под названием "Не моя вийна".
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25.05.2022 09:46 Ответить
Чому росія нападає на країни Європи а не Азії ? Тому що європейці багатше. Чи зупиниться росія на відносно бідній Україні чи піде дальше нападати на більш багатші європейські держави ? Відповідь ясна. Але західні європейці бажають щоб цю відповідь давали їхні діти та онуки, а не вони самі. Вони придумали цю колективну безпеку ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД РОСІЇ. А зараз роблять вид що росія їм не загрожує.

А росія знищила Президента Лєха Качинського та всю польську еліту в 2010 році. І НАТО обісралось і ніяк не відповіло. І росія це знає. І НАТО знає що росія це знає.

Отак все просто. Ніхто нікому нічого не винний.
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25.05.2022 10:02 Ответить
ну почему ж не спросить у себя самого - как можно было допустить СКОПЛЕНИЕ груженых суден в портах при угрозе военного вторжения???? уже бл** молчу про Мрию !!! тоже НАТО виновато????
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25.05.2022 09:27 Ответить
Президенту доповіли,що вторгнення не буде,він вийшов до ЗМІ і сказав виборцям готуватися до шашликів.https://youtu.be/4VvAwpwnwtI?t=360
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25.05.2022 11:03 Ответить
Развязывать третью мировую из за Украины никто не будет. Если кто то думает, что вмешательство НАТО в войну между Украиной и Россией пройдет бесследно, то глубоко ошибается. Если кто то думает что НАТО боится, то глубоко ошибается. Просто там думают мозгами, а не амбициями. И прекрасно понимают что может произойти.
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25.05.2022 09:28 Ответить
Почему при вмешательстве НАТО будет развязана 3-я мировая?
1. Путин так сказал? Во-первых, он такого не говорил. Во-вторых, путин врет - что дышит. Ему верить - себя не уважать. В-третьих, путин сцыкун. Он никогда не нападал, не нападает и не нападет на сильных.
2. "Аналитики" ЦРУ и Пентагона? Это те, которые ******** захват Крыма РФ? Это те, кто "не заметил", как рождался и вооружался для нападения новый Гитлер? Это те, кто "за неделю Украина будет захвачена"? Это те, которые даже не знают кол-во ракет у РФ (да и обычных вооружений не знают)? И т.д. и т.п.
Западу просто очень удобно прикрываться "угрозой 3-й мировой", чтобы "и рыбку съесть и на .... сесть".
Это их дело. Они Украине ничего не должны. Но не нужно рассказывать сказочки про "3-ю мировую".
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25.05.2022 09:48 Ответить
я згоден. вони бажають отримувати дешеве українське зерно (їхні транснаціональні сировинні (зернові) компанії несуть збитки і втрачають ринки, до того ж вони працюють в Україні на чистих трансфертних цінах) і реально то і ніяк не допомагати.

Народ, реально нам допомагають то небагато країн, навіть США нам допомагають, але поки що з оглядкою. їх сумарна допомога не більше 1,5 млрд в міс, А щоб наша армія перемогла на своїй території, потрібно мінімум 5 млрд. - подобається комусь чи ні, але така математика цієї війни.

Щоб Україна перемогла кацапів в принципі треба допомоги іще більше, в межах овер 10 млрд дол. в міс. Це все пораховано і озвучено в американських військових (і не тільки) джерелах.

Будьте ж розумними і інформованими, з тверезим поглядом на світ.
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25.05.2022 11:27 Ответить
Правильно говорит Кулеба. По чесноку. Мир показал свою импотентность.
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25.05.2022 09:28 Ответить
Единственный кто показал свою импотентность это украинская власть. А у мира другой вопрос. Он должен наказать диктатора, чтобы он знал что бывает за такое. И эту задачу они выполнят.
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25.05.2022 09:31 Ответить
Нехай сын Порошенка воюе=нехай НАТО за нас воюе. Господи, это ведь реально одна и та же методичка. Но работае же.
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25.05.2022 09:36 Ответить
попробуй переварить мысль. если государство забирает у тебя оружие и говорит я тебя защищу, то ты вправе от него требовать защиту. если страны гаранты разоружили Украину, то Украина вправе требовать защиту. простая аналогия, доступная даже для простейших
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25.05.2022 09:54 Ответить
Украина добровольно разоружилась. Также как и отдала Лавру русским попам и многое другое. Лавру тоже Запад заставлял России отдавать?
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25.05.2022 10:00 Ответить
Гірка правда.
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25.05.2022 10:06 Ответить
не варто маніпулятивно вкидати все в одну кучу. Те, що українська влада зробила хибно, навіть злочинно - це одна історія, що хибно зробили наші західні партнери (зараз партнери, і то французи з німцями ситуативні, поки в їхньому суспільстві переважають настрої на нашому боці) - то інша історія. Не варто це змішувати. Потрібно ТВЕРЕЗО дивитися на світ і інтереси інших країн.
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25.05.2022 11:33 Ответить
Единственное что мы видим сейчас это добросовестность англосаксонского мира. Их умение держать свое слово. Но вот вам этого мало. На самом деле этого много. Так как другие страны подобными сантиментами не страдают.
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25.05.2022 10:01 Ответить
***** з циганом довели усьому світу, що вони можуть робити все і їм за це нічого не буде. Небо та море - це вже їхнє .
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25.05.2022 09:29 Ответить
Коммент пана Яра на Ватрі

«Не полишає думка: "Звідки у кацапів така кількість ФАБ? Вони ж не везли їх у Білорусь у значних обсягах перед війною - це було-б помічено розвідкою з супутників! І розвантаження і формування польових складів Не інакше - Лука відкрив свої склади!"»
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25.05.2022 09:35 Ответить
Кулеба, посмоьри утренние новости- сплошные ракетные удары по Украине. Может надо начать отвечать и драконить агрессора ?
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25.05.2022 09:32 Ответить
Я чесно хотів би побачити--щоб робило НАТО? .коли орда б захопила країни Балтики....І це дійсно реально ,було б за три дні..
Судячи по невеличкій території балтійських країн,кількості орди 100 тисячної,бульбофюрера під боком та Кьоенігзберської обл.
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25.05.2022 09:32 Ответить
Да жопа бы была. Остановили бы их где-то под Берлином. Потом сняли красивый голливудский сериал.
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25.05.2022 09:37 Ответить
хм, я так не думаю. може, підняли б у повітря парочку ******** літаків і вгатили скільких потужних ракет у рашистів і на цьому все скінчилося б і дуже швидко.
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25.05.2022 09:58 Ответить
Ну если бы поперли 200 тысяч человек, то дошли бы куда-то далеко. По Польше и Балтике прокатились бы точно. Дальше может быть Франция, Британия и США насобирали войск, чтобы дать бой.
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25.05.2022 10:03 Ответить
Очень правильный вопрос. Как будто при сопровождении суден с зерном не будет конфронтации с флотом рф. Но НАТО на это почему то готово, а на помощь на земле - нет. Просто тут есть интерес, а то что у нас гибнут тысячи гражданских и военных то им пох.
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25.05.2022 09:40 Ответить
Чому НАТО повинне обезречити усе для України, коли Україна мала бюджет, асфальт і Зеленського
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25.05.2022 09:41 Ответить
Мы Швейцарию строили. Хотели показать что вот как хорошо живем, чтобы Россия оценила, прониклась и исправилась. А они отчего-то нашу Швейцарию бомбят ракетами и грабят. Даже удивительно. Где-то в расчетах закрался грубый прокол.
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25.05.2022 09:43 Ответить
Згоден з Кулебою. Ніяких реальних варіантів. Мордор так само, як Україна, може звернутися до Туреччини з вимогою закрити прохід військових кораблів у Чорне море, крім того, він має право вето в ООН.
Тому треба вчитися жити в нових реаліях і вже зараз будувати склади-елеватори в дружніх сусідніх країнах і везти, везти, везти туди збіжжя. Але, повторюсь, у зернотрейдерів такі мутні схеми, що впираються до останнього, але хочуть оформлятися лише на українській митниці і звідси відправляти зерно до кінцевого споживача.
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25.05.2022 09:42 Ответить
« у зернотрейдерів такі мутні схеми»
100%
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25.05.2022 09:45 Ответить
То пишут - корабли Британии помогут вывозить зерно. Потом Британия опровергает
ВОПРОС- кто постоянно в сми пистит ?

а новости про оружие вообще читать невозможно . Пишут , что оружие будет через 2 недели и кацапам будет пистец, потом пишут , что оружие задерживается и ВСУ трудно. Потом пишут , что оружие будет в июне.
ВОПРОС - журналисты все это для агрессора пишут ? Он читать не умеет?

потом вылазит главный разведчик чи контрразведчик Буданов ( смазливый мальчик) и начинает нести очередную чушь . ЭТО КАКОЙ-ТО ЦИРК ‼️‼️
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25.05.2022 09:42 Ответить
Кулеба из себя дурачка строит. Украина член НАТО? Почему они должны закрывать небо? Уже страны НАТО поставили оружия на 10 млрд долларов минимум, и еще до хера ожидается. Плюс дофига денег дают. Возьмите да купите сами системы ПВО да самолеты. То, что про.бали огромные советские запасы вооружений, только ваша вина.
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25.05.2022 09:43 Ответить
поставляют оружие отдельные страны, даже не члены нато. не путай теплое с круглым
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25.05.2022 09:56 Ответить
А чьи члены? Балтия НАТО, Польша НАТО, Британия и США НАТО.
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25.05.2022 10:07 Ответить
тому що голодаючі негри для них важливіші ніж помираючі україньці
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25.05.2022 09:54 Ответить
это все разговоры для бедных, НАТО ссалось и будет ссаться. Никто ничем физически не поможет в этом плане, хоть пусть вся Украина и Африка вымрет
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25.05.2022 10:10 Ответить
.що можна хотіти від прорашистського міністра,виступав проти котрий свого часу був проти голосування ВР за звернення до США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО , бо це звернення ніби то мішатиме Україні вступити в НАТО, а коли ВРада успішно провалила це голосування тут же почав нападки разом із всією "зе командою " про те,що НАТО Україні без потреби ,різні прорашистські гаранти безпеки для України, нейтральний статус ,і перемога буде тоді,коли Україна повернеться на границі 24 лютого
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25.05.2022 10:18 Ответить
Не вірю я ні в які гарантії мирного проходу від кацапів.Зараз багато країн і міжнародних організацій ведуть "переговори" з мокшею з цього питання.І це насторожує і має неприємний душок.По-перше - з кацапами знову почали певні перемовини,по-друге - ніколи лапотні просто так нічого не роблять,значить будуть якісь вимоги ,явно не на нашу користь.Щоб ця "блага мета" не потягла за собою щось більше небезпечне для України.
Тому шлях договорняків небезпечний,і може стати фатальним.Більш оптимістино для нас-силове розблокування портів.Так,НАТО туди не полізе,але терміново надати ******* озброєння для цього може,якщо захоче .
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25.05.2022 10:20 Ответить
Почему , за Украину, они будут умирать, за свои страны, как будто , у москалей, есть тормоза , они будут, крепить танки , и наступать дальше, потери их не интересуют.
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25.05.2022 10:38 Ответить
треба було ще раніше, і (набагато раніше) створити нормальну ринкову економіку з нормальними правилами для всіх учасників, пустити в країну інвесторів (і не кидати їх на гроші!!) - і тоді жодної війни не було б. Але всі ці - поросенки, тимосенки, ахметки та інші все зробили для того, щоб почалася війна. Коли в країнi економіка не працює нормально, тоді включається альтернативна економіка - війна.
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25.05.2022 10:38 Ответить
У вас притензії до Порошенка? При ньому були проблеми з економічним зростанням? В Україну не заходили інвестори, незважаючи на війну?
Будьте ласкаві, приведіть факти, а не зЕздіть і не узагальнюйте. До речі, на чию користь узагальнюєте?
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25.05.2022 10:57 Ответить
Вищий пілотаж від зЕбільної влади. Нагидити на упередження.
Кулеба, на кого працюєш? Точно, не на Україну.
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25.05.2022 10:54 Ответить
Кулеба - безпринципний посіпака Зелі.
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25.05.2022 11:55 Ответить
А РАКЕТЫ ГДЕ !!!???
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25.05.2022 13:04 Ответить
А чому у 1856 ********* суспільними зусиллями кацапів, а тепер не можна?
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25.05.2022 13:15 Ответить
 
 