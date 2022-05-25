Если НАТО не закрыло небо над Украиной, почему они сейчас откроют море? - Кулеба
НАТО вряд ли обеспечит силовую разблокировку морского продовольственного экспорта Украины.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагические моменты войны, то почему они сейчас откроют море, чтобы можно было беспрепятственно экспортировать?" – отметил министр.
"Я буду всем сердцем приветствовать это, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества, чтобы найти такое силовое решение", - добавил Кулеба.
В то же время, по словам главы МИД, Украина ищет сейчас вариант решения проблемы.
"Видим, что, если прервется сельскохозяйственный цикл, то это приведет к многолетним проблемам с продовольствием в мире", - подчеркнул он.
Кулеба также предупредил, что даже если РФ подпишет гарантии мирного прохода, то в любой момент может нарушить это соглашение.
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то й ми повяжем зі свого боку:
краще хай китай забезпечить мирне чорне море...йому треба, хай робить
Підкажу, НІЧОГО! Від слова "взагалі". Чому?
Чому зараз пліснява обсирає НАТО? Кому вигідний позаблоковий статус України?
Нагадую.
2011 бандюкович; Україна позаблокова держава; 2014 кацапи напали на Україну.
Думай.Те! Щоб ЗНОВУ не обісратися.
Те, що і зараз рятує Україну від кацапні.
Українську армію.
Чим зЕбіли можуть похвалитися, окрім поржать, пожрать і проср.ть?
В случае же моря, то сейчас главный вопрос в Турции. Она закрыла пролив для всех военных судов. Так что никто не может проплыть в Черное Море. Если бы дело проходило в условном Тихом Океане или Балтийском Море, то США и Британия могли бы охранять украинские суда, но здесь не могут.
«Діри» в небі над Україною є і їх потрібно «залатати» .Про це каже міністр закордонних справ, в ефірі одного з телеканалів, - значить ця проблема дійсно розглядається. Тобто не лише фахівці, як ото ми, це обговорюють, але й на високому державному рівні. Це добрий знак. Значить робляться певні кроки. Сподіваюся, що вони будуть ефективними..."
Хотілося б знати, що було зроблено??
А росія знищила Президента Лєха Качинського та всю польську еліту в 2010 році. І НАТО обісралось і ніяк не відповіло. І росія це знає. І НАТО знає що росія це знає.
Отак все просто. Ніхто нікому нічого не винний.
1. Путин так сказал? Во-первых, он такого не говорил. Во-вторых, путин врет - что дышит. Ему верить - себя не уважать. В-третьих, путин сцыкун. Он никогда не нападал, не нападает и не нападет на сильных.
2. "Аналитики" ЦРУ и Пентагона? Это те, которые ******** захват Крыма РФ? Это те, кто "не заметил", как рождался и вооружался для нападения новый Гитлер? Это те, кто "за неделю Украина будет захвачена"? Это те, которые даже не знают кол-во ракет у РФ (да и обычных вооружений не знают)? И т.д. и т.п.
Западу просто очень удобно прикрываться "угрозой 3-й мировой", чтобы "и рыбку съесть и на .... сесть".
Это их дело. Они Украине ничего не должны. Но не нужно рассказывать сказочки про "3-ю мировую".
Народ, реально нам допомагають то небагато країн, навіть США нам допомагають, але поки що з оглядкою. їх сумарна допомога не більше 1,5 млрд в міс, А щоб наша армія перемогла на своїй території, потрібно мінімум 5 млрд. - подобається комусь чи ні, але така математика цієї війни.
Щоб Україна перемогла кацапів в принципі треба допомоги іще більше, в межах овер 10 млрд дол. в міс. Це все пораховано і озвучено в американських військових (і не тільки) джерелах.
Будьте ж розумними і інформованими, з тверезим поглядом на світ.
«Не полишає думка: "Звідки у кацапів така кількість ФАБ? Вони ж не везли їх у Білорусь у значних обсягах перед війною - це було-б помічено розвідкою з супутників! І розвантаження і формування польових складів Не інакше - Лука відкрив свої склади!"»
Судячи по невеличкій території балтійських країн,кількості орди 100 тисячної,бульбофюрера під боком та Кьоенігзберської обл.
Тому треба вчитися жити в нових реаліях і вже зараз будувати склади-елеватори в дружніх сусідніх країнах і везти, везти, везти туди збіжжя. Але, повторюсь, у зернотрейдерів такі мутні схеми, що впираються до останнього, але хочуть оформлятися лише на українській митниці і звідси відправляти зерно до кінцевого споживача.
100%
ВОПРОС- кто постоянно в сми пистит ?
а новости про оружие вообще читать невозможно . Пишут , что оружие будет через 2 недели и кацапам будет пистец, потом пишут , что оружие задерживается и ВСУ трудно. Потом пишут , что оружие будет в июне.
ВОПРОС - журналисты все это для агрессора пишут ? Он читать не умеет?
потом вылазит главный разведчик чи контрразведчик Буданов ( смазливый мальчик) и начинает нести очередную чушь . ЭТО КАКОЙ-ТО ЦИРК ‼️‼️
Тому шлях договорняків небезпечний,і може стати фатальним.Більш оптимістино для нас-силове розблокування портів.Так,НАТО туди не полізе,але терміново надати ******* озброєння для цього може,якщо захоче .
Будьте ласкаві, приведіть факти, а не зЕздіть і не узагальнюйте. До речі, на чию користь узагальнюєте?
Кулеба, на кого працюєш? Точно, не на Україну.