Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина о мире, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный процесс обязательно будет.
Об этом глава государства заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда эта война может закончиться? Это зависит от желания разных сторон, желания, прежде всего, Запада относительно твердности и вооружения, финансовой силы Украины. Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми.
Также это зависит от желания РФ. Потому что эта война в любом случае закончится. ...
В любом случае будет мирный процесс, будет стол переговоров, будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина.
Это уже зависит от желания действующего президента России", - отметил он.
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Про то ви будете домовлятись ?
Якийсь ідіотизм в абсолюті.
Не хоче ***** миру, росціяни, яких все життя любить Зеленський, теж не хочуть миру.
а тим часом Зе , замилює нам очі про якісь домовленості і про те ,
як все погано на наших просторах 😠
Потрібно терміново іхати до Києва пану Джонсону і привести до тями
боневтіка !
Зеля, не живи ілюзіями!
Жодний президент рашки в її нинішньому вигляді не підпише мирну угоду, яка б влаштовувала українське суспільство.
Цензор, для чого копирсатися в черговій купі словесного лайна, яку наклав "найвеличніший"?
Завтра буде нова, не менш токсична...
Західні союзники не розуміють, чи далі поставляти Україні зброю, чи Зеля вже намилився на мир "десь посередині"!
Ось в чому шкода цього словєсного поносу...
Одна його промова може мати декілька тез, які протирічать одна одній...
Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
Лише - обговорення їхньої капітуляції. Для початку.
точаться такі бої ?
Пуйло не піде ні на які домовленості , так як йому потрібна вся Украіна , невже не зрозуміло , з ким ми маємо справу ?
Це жорстокий вбивця і хворий ублюдок, у якого рак крові!
Вова , сьогодні потрібно всі сили докласти для нашоі єдності і допомоги нашій арміі , а не думати про якісь домовленості з нелюдом ,
який прийшов нас вбивати !
Мирний процес з рашкою неможливий.Перемога або життя на пороховій бочці.
Ось про тебе і твої поступки відео.
https://m.youtube.com/watch?v=t1DzZGvVxAs
ОТ ХТО ПІСЛЯ ЦИХ СЛІВ БУДЕ СУМНІВАТИСЯ ЩО Зе ПОСТАВИЛА НЕ МОСКВА КЕРУВАТИ УКРАЇНОЮ У 2019 му ?
А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.
До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".