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Новости Война
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Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина о мире, - Зеленский. ВИДЕО

путін

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный процесс обязательно будет.

Об этом глава государства заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда эта война может закончиться? Это зависит от желания разных сторон, желания, прежде всего, Запада относительно твердности и вооружения, финансовой силы Украины. Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми.

Также это зависит от желания РФ. Потому что эта война в любом случае закончится. ...

В любом случае будет мирный процесс, будет стол переговоров, будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина.

Это уже зависит от желания действующего президента России", - отметил он.

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Зеленский Владимир (20268) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+31
Словоблуд нікчемний!
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25.05.2022 09:37
+25
Армія повинна добиваться мира на фронті, а не Зеля десь в Омані підписувати всякі угоди з кацапами
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25.05.2022 09:35
+24
***** не бажає миру. Може досить тіліпати перед його мордою нецікавий йому зміст ?
Якийсь ідіотизм в абсолюті.
Не хоче ***** миру, росціяни, яких все життя любить Зеленський, теж не хочуть миру.
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25.05.2022 09:36
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Так зараз ***** і встановлює мир. Росіский.
Про то ви будете домовлятись ?
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25.05.2022 09:34 Ответить
***** не бажає миру. Може досить тіліпати перед його мордою нецікавий йому зміст ?
Якийсь ідіотизм в абсолюті.
Не хоче ***** миру, росціяни, яких все життя любить Зеленський, теж не хочуть миру.
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25.05.2022 09:36 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ! с Путиным вообще нельзя ничего решать и подписывать..потому --как- если у него онкология.... то явно у него есть изменения в поведенческом характере, способности воспринимать окружающую реальность, адекватность и вменяемость и отдавать отчет поступкам и действиям.. поэтому есть опасность подписав с Путиным соглашения, договора потом нарваться- что будут предоставлены бумаги- мол Путин (уже не живой и кремированный) с медицинской и психиатрической реальности был неадекватен и недееспособным со всеми вытекающими последствиями..никчемность всех соглашений и договоров подписанных с Путиным...
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25.05.2022 10:04 Ответить
х...ло хоче мир, тиж сама написала Руцкій мир, він хоче, там же повні неадеквати, Орвел "Колгосп тварин" в реальності.
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25.05.2022 11:41 Ответить
Армія повинна добиваться мира на фронті, а не Зеля десь в Омані підписувати всякі угоди з кацапами
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25.05.2022 09:35 Ответить
Не думаю,що честь підписати угоду про капітуляцію дістанеться зе. Іще один Маріуполь або іще 2 бригади в полоні або розстрільні проекти .....
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25.05.2022 09:44 Ответить
У кого будут глаза, с тем и надо будет договариваться. Другого-то все-равно не будет. Сложно предположить, что кацапы выберут новым президентом безглазого. Только вот не ты будешь это делать, другие.
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25.05.2022 09:36 Ответить
Словоблуд нікчемний!
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25.05.2022 09:37 Ответить
Тошнотик з тягнув під балалайку "старую пєснь о главном".
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25.05.2022 09:38 Ответить
Звісно, буде. Зі зрадниками після перемоги буде по мирному, - в рамках КПК, без страти на місці
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25.05.2022 09:39 Ответить
Сталин и Гитлер делили Польшу, а Путин и Зеля делят Украину. Скорее всего они уже договорились, и следуют этому договорнячку ...
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25.05.2022 09:39 Ответить
причому зелю використовують втемну. воно ж тупуще, одноклітинне. одна тільки жабідність і ненависть до розумного, порядного, українського.
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25.05.2022 09:42 Ответить
как жеж тяжело прагматичному и серьёзному Западу понимать эти спич-номера от преЗЕдента...
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25.05.2022 09:41 Ответить
финансовой силы Украины ??? Это он о чем вообще?
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25.05.2022 09:41 Ответить
"финансовая мощ Украины" наверно об этом

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25.05.2022 09:51 Ответить
Беня наразі розприділяє фінансову допомогу , яку нам надає весь світ ,
а тим часом Зе , замилює нам очі про якісь домовленості і про те ,
як все погано на наших просторах 😠
Потрібно терміново іхати до Києва пану Джонсону і привести до тями
боневтіка !
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25.05.2022 10:32 Ответить
Про мир можна буде домовлятись лише з президентом московської області.
Зеля, не живи ілюзіями!
Жодний президент рашки в її нинішньому вигляді не підпише мирну угоду, яка б влаштовувала українське суспільство.
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25.05.2022 09:41 Ответить
Глубина мысли гаранта зашкаливает
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25.05.2022 09:45 Ответить
мЬІролюбець знов за своє. Невиправний ідіот. Зебіли, кого ви обрали в президенти?
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25.05.2022 09:46 Ответить
Пронос у Давосі...
Цензор, для чого копирсатися в черговій купі словесного лайна, яку наклав "найвеличніший"?
Завтра буде нова, не менш токсична...
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25.05.2022 09:48 Ответить
підтримую вас. воно кожен день шось меле. я вже зупинилася на тому, що його белькотіння не має взагалі ніякого значення. воно ж реально ні на що не впливає.
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25.05.2022 09:55 Ответить
Впливає ще й як!
Західні союзники не розуміють, чи далі поставляти Україні зброю, чи Зеля вже намилився на мир "десь посередині"!
Ось в чому шкода цього словєсного поносу...
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25.05.2022 10:00 Ответить
Вони вже зброю поставляи не будуть.
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25.05.2022 11:04 Ответить
а что будут поставлять кокаколу? зачем бред писать?
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25.05.2022 17:28 Ответить
Безперестанно пафосне торохкотіння цього стендапера розмиває береги понять і сенсів- ось у чому проблема...
Одна його промова може мати декілька тез, які протирічать одна одній...
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25.05.2022 10:22 Ответить
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280296883_7568150273226010_1066187514542993258_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ol2HbuWNRFsAX_mGAiD&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_KzOGJLzFDb2Pa7y1qoT8yK5mscDRNCl-4FsiGMPWc_Q&oe=62833169

Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
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25.05.2022 09:53 Ответить
Та закройте же ему ***..... (рот) тиктокер хренов
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25.05.2022 09:59 Ответить
Я в шоке! Зеленский сказал что-то адекватное и членораздельное. Спичрайтера поменял или просто выспался?
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25.05.2022 09:59 Ответить
Ипать, одно выступление зелени и несколько противоречивых заявлений, и так каждый день. Как же не хватает Украине своего Черчилля или Маннергейма.
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25.05.2022 10:00 Ответить
домовлятися значить йти на поступки з ****** або іншим пуйлом - різніці немає, бо всі свинособаки вважають Крим Расєйським
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25.05.2022 10:00 Ответить
А какой смысл вообще договариваться с кремлевскими нацистами за мир? У нас же был уже мир и заверение кремля до последнего дня что он признает Украину в ее границах. Вы поверите еще раз заключив с кремлем *мир*? Лучше отрезать руку которой подписываешь любой договор с **********
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25.05.2022 10:01 Ответить
Про мир?! А про любов буде окремий договір?
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25.05.2022 10:04 Ответить
Жодних домовлянь про мир з рашкою бути не повинно.

Лише - обговорення їхньої капітуляції. Для початку.
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25.05.2022 10:12 Ответить
ДОГОВАРИВАТЬСЯ БУДЕТ С АГРЕССОРОМ ТОЛЬКО ВСУ! ТОЛЬКО ВСУ!ВСУ! СЛАВА ВСУ!
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25.05.2022 10:23 Ответить
Через приціл снайперської гвинтівки!
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25.05.2022 10:59 Ответить
Я не розумію взагалі про які домовленості Вова торочить , коли
точаться такі бої ?
Пуйло не піде ні на які домовленості , так як йому потрібна вся Украіна , невже не зрозуміло , з ким ми маємо справу ?
Це жорстокий вбивця і хворий ублюдок, у якого рак крові!

Вова , сьогодні потрібно всі сили докласти для нашоі єдності і допомоги нашій арміі , а не думати про якісь домовленості з нелюдом ,
який прийшов нас вбивати !
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25.05.2022 10:27 Ответить
Вова з самого початку представляв себе таким "мирним голубком" на противагу "войовничому Пороху". От бл*ть "намирився"(
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25.05.2022 11:42 Ответить
Мірний процес з росією вже був.Кожен українець жив особистим життям,і воювати не збирався.І чим це закінчилось 24 лютого?.
Мирний процес з рашкою неможливий.Перемога або життя на пороховій бочці.
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25.05.2022 10:43 Ответить
как же страна устала от видосиков гнусавого, его политической блевотины...
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25.05.2022 10:44 Ответить
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25.05.2022 10:53 Ответить
Яке ти тільки чмо,і на букву з!
Ось про тебе і твої поступки відео.
https://m.youtube.com/watch?v=t1DzZGvVxAs
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25.05.2022 10:57 Ответить
Україна виховала свого діктатора, як Лукашенко і Путлер. Тому ми маємо випити таку ж гірку чашу як Білорусь та Московія.
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25.05.2022 11:01 Ответить
питання: чому раССєя все ще існує?
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25.05.2022 11:12 Ответить
**** ти тупорила, у війні в одних буде перемога , а в інших поразка. Питання в тому, яку ти ху*ню ще зробиш і чи "про*беш" останній шанс для України перемогти і спокійно жити громадянам далі вже в мирі, а тобі зі своїми покидьками в буцигарні .
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25.05.2022 11:40 Ответить
на хєра ви цього мудака ЗЕ постите?
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25.05.2022 11:51 Ответить
Это ему ермак такую билеберду пишет? Или уже сам может?
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25.05.2022 12:07 Ответить
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25.05.2022 12:16 Ответить
Про що домовлятися? Про Мінськ-3? Це буде лише пауза у кілька років перед наступною, ще більш кривавою війною. Ворога потрібно перемагати і викидати з нашої землі. Як наслідок нашої перемоги, ліквідація нацистського путінського режиму. А в ідеалі - розділення паРаші на кілька держав.
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25.05.2022 12:30 Ответить
В будь-якому випадку буде мирний процес, буде стіл перемовин, буде точно мир. Джерело:
ОТ ХТО ПІСЛЯ ЦИХ СЛІВ БУДЕ СУМНІВАТИСЯ ЩО Зе ПОСТАВИЛА НЕ МОСКВА КЕРУВАТИ УКРАЇНОЮ У 2019 му ?
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25.05.2022 12:40 Ответить
Хорошо что ВСУ руководит Залужный и мы ему верим. Что у сожалению нельзя сказать о Зели. До Победы никаких переговоров с ху-йлом не может быть в априори.
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25.05.2022 12:52 Ответить
⚡️https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
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25.05.2022 14:36 Ответить
Фееричний дол###***...
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25.05.2022 15:47 Ответить
РОССИЯ СТРАНА СПОНСОР ТЕРРОРИЗМА !!! А С ТЕРРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ВЕДУТ !)
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25.05.2022 15:55 Ответить
карлики в раше в приоритете,медведка=1метр с кепкой,кириенко =дюйм с четввертью,доходяга вован=чудо в перьях...Кадры те ещё,все из дивизии имени обсери-голяшкиных.
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25.05.2022 17:28 Ответить
нет вова ты или нормальным языком . чтобы народ понимал своего верховного или по суфлеру прочитай нормальный текст . когда вова ты начинаеш говорить от себя --- слова и мысли идут в разные стороны и это проблема для всей УКРАИНЫ --- ты определись и не виляй . то ***** будем воевать за все кроме крыма . то за границы на 24 февраля . то за все вместе с крымом . то переговоры с ****** . когда он будет к ним готов --- ДА ***** ПРИШЕЛ НАС ВСЕХ УНИЧТОЖИТЬ И ВЫБОРА У НАС НЕТ . ПРОСТО НЕТ ВЫБОРА . ТОЛЬКО СРАЖАТЬСЯ ИЛИ ТИКАТЬ ВСЕМ В ЕВРОПУ . твой друг каломойский здрыстнет в израиль у него паспорт есть
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25.05.2022 17:46 Ответить
Яскравий приклад коли глухий хоче домовитися зі німим.
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26.05.2022 07:40 Ответить
Словоблудие стопроцентное, даже фраерство!!! Не известно как и когда закончится война и что будет с Украиной вообще..... Я бы не стал давать никаких прогнозов по этому поводу, сами видите какая ситуация на фронте и что вообще в нашей стране происходит.........
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26.05.2022 11:55 Ответить
 
 