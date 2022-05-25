Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина о мире, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный процесс обязательно будет.

Об этом глава государства заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда эта война может закончиться? Это зависит от желания разных сторон, желания, прежде всего, Запада относительно твердности и вооружения, финансовой силы Украины. Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми.

Также это зависит от желания РФ. Потому что эта война в любом случае закончится. ...

В любом случае будет мирный процесс, будет стол переговоров, будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина.

Это уже зависит от желания действующего президента России", - отметил он.

Читайте также: В Мелитополе оккупанты таксуют на машинах с буквой Z, - Запорожская ОВА