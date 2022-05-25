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Новости Война
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Путин не до конца осознает, что происходит, он живет в своем информационном мире, - Зеленский

путін

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры о прекращении войны можно вести только с Путиным.

Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день мне кажется, что действующий президент РФ не до конца осознает, что происходит. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не собирается идти на уступки. Мы боремся на своей земле. Подчеркиваю, что эта война не против кого-нибудь, а за себя, за свою землю и за свое будущее.

Нам некуда уходить из этой земли, мы не собираемся этого делать. Нет ни возможности, ни желания.

Поэтому он (Путин. – Ред.) должен жить, мне кажется, в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности, которую они себе построили на протяжении десятилетий", – отметил президент.

По словам Зеленского, говорить сегодня можно только с Путиным.

"В посредниках нет смысла. Даже в этих шахматах, их нет на этой доске. Они присутствуют в каком-то воздухе. Есть один человек – президент РФ. Когда он будет готов выйти в реальность, как только он попадет в реальность, он поймет, что много людей погибает. Если он способен что-то понять, то он точно поймет тогда, что надо говорить и заканчивать эту войну, начатую им. Тогда наверняка можно будет попробовать, если это не поздно, попытаться идти по дипломатическому пути", - пояснил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина о мире, - Зеленский

Зеленский Владимир (20268) путин владимир (31225) россия (95418) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+24
Як і ти,як і ти.
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25.05.2022 09:45
+22
так само як ти пів року підряд коли весь світ казав - кацапи от от нападуть, готуйтеся до війни, а ти казав армія не на часі, в мене тут взагалі-то велико будівництво планується, а не війна якась
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25.05.2022 09:46
+14
"Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, він живе у своєму інформаційному світі"(с)
Так само, як і ти, не усвідомлюєш, наш неперевершений янєлох чонгарський...
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25.05.2022 09:53
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Як і ти,як і ти.
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25.05.2022 09:45 Ответить
В повітрі - кисень і інші гази. Проте посередників там немає.
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25.05.2022 09:45 Ответить
Хоча, можливо це залежить від кількості кисню. Чим його більше, тим багатша уява.
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25.05.2022 09:47 Ответить
так само як ти пів року підряд коли весь світ казав - кацапи от от нападуть, готуйтеся до війни, а ти казав армія не на часі, в мене тут взагалі-то велико будівництво планується, а не війна якась
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25.05.2022 09:46 Ответить
Он просто инвесторов не хотел распугать и об экономике беспокоился. Ведь Россия хотела распугать инвесторов армией, а Зеленский мудро это предотвратил.
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25.05.2022 09:51 Ответить
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25.05.2022 10:04 Ответить
Тобто готувалися так?І що ЗСУ отримали за три роки,скільки нової техніки придбано,скільки танків,літаків,ППО?Якщо є у вас джерело напишіть для ознайомлення,можливо я тоді зміню своє бачення цієї "мудрої" влади.
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25.05.2022 10:16 Ответить
Про це глава він заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує . Джерело:
что же выбрал сабж ? шаурму или шашлык ?
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25.05.2022 09:46 Ответить
На зелю дивишся і не можешь зрозуміти, чи він справді такий чи прикидується таким.
Ну як таке можно нести...
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25.05.2022 09:48 Ответить
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25.05.2022 10:02 Ответить
///
благодатный огонь снизошел !!! палає ****-раша палає !!!

в мац-кве в районе Лефортово загорелась крестильня при Храме Петра и Павла постройки XVII века. (вечер 24 мая 2022)

https://img.gazeta.ru/files3/634/14899634/Screenshot-2022-03245-24-at-22.09-pic_32ratio_900x600-900x600-11614.jpg
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25.05.2022 09:48 Ответить
Явно не с выродком из бункера и его командой

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280296883_7568150273226010_1066187514542993258_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ol2HbuWNRFsAX_mGAiD&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_KzOGJLzFDb2Pa7y1qoT8yK5mscDRNCl-4FsiGMPWc_Q&oe=62833169

Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
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25.05.2022 09:49 Ответить
какая то навязчивая идея этим путным
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25.05.2022 09:52 Ответить
"Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, він живе у своєму інформаційному світі"(с)
Так само, як і ти, не усвідомлюєш, наш неперевершений янєлох чонгарський...
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25.05.2022 09:53 Ответить
Краще б ти втік!
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25.05.2022 09:54 Ответить
ЗЕбил останется ЗЕбилом.Человека не изменишь
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25.05.2022 09:55 Ответить
"На сьогоднішній день мені здається, що чинний президент України не до кінця усвідомлює, що відбувається. Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Путін не збирається йти на переговори, продовжуватиме війну, тому що його мета - знищити Україну".
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25.05.2022 09:55 Ответить
Посмотреть в глаза, увидеть мир, прекратить стрелять. Все просто. Дебил ***!
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25.05.2022 09:57 Ответить
"Спічі Великого Боневтіка"
95 томів - як мінімум...
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25.05.2022 09:58 Ответить
У всьому винні євреї-каббалісти, які накачали монголоідну імперію вкраденими західними технологіями, починаючи з індустріалізації і атомної бомби. Кіссінджера на мило.
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25.05.2022 09:58 Ответить
хм. так рашисти ж самі купили у заходу танкові заводи, а атомну бомбу покрали. а сприяли цьому - корисні ідіоти-ліваки, саме такі як кісінджер. про євреїв не знаю. коломойський он єврей, а в сша на нього кримінальні справи заведено.
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25.05.2022 10:39 Ответить
Зеля, а ти хоч трохи усвідомлюєш? Азовців"евакуювали"до рашистських тюрем, на Донбасі ледве встигають відходити, щоб уникнути котлів, південь зданий, в Десні скільки загинуло? А ви займаєтеся зйомкою відосиків, мультиків з Медведчуком, та безкінечні балачки про контрнаступ..
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25.05.2022 09:59 Ответить
в Яворові такж загинули люди, нехай навіть вдвіччі менше, але поклали життя наших воїнів нізащо. Хоча - там за селфі подляка і агрохімії... ну і в Десні - за сюжетік на Г+Г...
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25.05.2022 10:14 Ответить
Та да, і в Миколаєві в казармі, там взагалі кажуть ледь не півтисячі....я просто із самих останніх подій написала, що перше на розум прийшло. Сама сиджу в Херсоні і окупації. Я вам скажу, тут люди просто в шоці, як їх за одну добу здали....а тепер " ну про....бали"...
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25.05.2022 10:19 Ответить
ну, хоч тепер ви за популістів не будете топити... Хоча - "досягнення" так собі...
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25.05.2022 11:12 Ответить
ходять чутки, що в Яворові і техніку нашу понищили(
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25.05.2022 10:40 Ответить
Боюсь зекоманда також в ще одній паралельній реальності побєдунів. Краще б зібрав манатки й рвонув до німеччини, вони б там були в шоці й точно дали б зброю, але такі маневри не для найвеличнішого.
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25.05.2022 10:03 Ответить
вова такой вова, ему всегда что-то здається. они с путлом живут в одном мире, их надо вместе отправить в космос
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25.05.2022 10:07 Ответить
Кто небудь заберить у нього цю ,,Шарманку,, про перемовини
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25.05.2022 10:09 Ответить
Польща має стати фабрикою зброї для України. Давно слід створити СП з виробництва Вільхи-М і тактичних ракет. Технологічні елементи Южмаша, КБ Луч слід перенести туди. Без масового виробництва ракетної зброї відвоювання півдня нереальне, американського ленд-лізу не вистачить.
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25.05.2022 10:09 Ответить
а потім дивуємося ,що Макрон побіг дзвонити *****..
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25.05.2022 10:18 Ответить
вова, а навіщо тоді тобі зустрічатись з кремлівським виродком, який нічого не усвідомлює і живе в паралельному світі?
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25.05.2022 10:23 Ответить
Вот дурак. Говорит что "Путин не знает что происходит ". Путин в курсе что Северодонецк окружен и уже идет уличные бои. Он захватывает все больше территории. Интересно сам зе в курсе что происходит на фронте? Он в курсе что обстановка почти катастрофическое .? По его бессвязным речам скорее нет. Люди! Разбудите его.
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25.05.2022 10:26 Ответить
Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы военной операции, чтобы не множить число жертв. .

Гитлер заявил, что Рейх сознательно не стал брать Москву, чтобы не множить число жертв. .
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25.05.2022 10:33 Ответить
Не проінформований дурник?
Це більше на землю схоже
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25.05.2022 10:36 Ответить
На Зелю*
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25.05.2022 10:37 Ответить
Знову цей мир в очах *****. Блін його там немає.
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25.05.2022 10:40 Ответить
***** живе в паралельному світі, де до 24.02. сиділа і каломийська маріонетка.
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25.05.2022 10:41 Ответить
Зелепух хоче особисто виправдатися за зірваний бліцкриг.
І пояснити путіну, що окуповані великі території (до чого доклалася зелена шобла і Зелепух особисто) - теж успіх.
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25.05.2022 11:56 Ответить
цей придуркуватий клоун якщо ще залишиться біля керма нашої країни, то від України справді залишиться тільки квартал.
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25.05.2022 12:12 Ответить
 
 