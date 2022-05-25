Путин не до конца осознает, что происходит, он живет в своем информационном мире, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры о прекращении войны можно вести только с Путиным.

Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день мне кажется, что действующий президент РФ не до конца осознает, что происходит. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не собирается идти на уступки. Мы боремся на своей земле. Подчеркиваю, что эта война не против кого-нибудь, а за себя, за свою землю и за свое будущее.

Нам некуда уходить из этой земли, мы не собираемся этого делать. Нет ни возможности, ни желания.

Поэтому он (Путин. – Ред.) должен жить, мне кажется, в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности, которую они себе построили на протяжении десятилетий", – отметил президент.

По словам Зеленского, говорить сегодня можно только с Путиным.

"В посредниках нет смысла. Даже в этих шахматах, их нет на этой доске. Они присутствуют в каком-то воздухе. Есть один человек – президент РФ. Когда он будет готов выйти в реальность, как только он попадет в реальность, он поймет, что много людей погибает. Если он способен что-то понять, то он точно поймет тогда, что надо говорить и заканчивать эту войну, начатую им. Тогда наверняка можно будет попробовать, если это не поздно, попытаться идти по дипломатическому пути", - пояснил глава государства.

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