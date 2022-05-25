Путин не до конца осознает, что происходит, он живет в своем информационном мире, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры о прекращении войны можно вести только с Путиным.
Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день мне кажется, что действующий президент РФ не до конца осознает, что происходит. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не собирается идти на уступки. Мы боремся на своей земле. Подчеркиваю, что эта война не против кого-нибудь, а за себя, за свою землю и за свое будущее.
Нам некуда уходить из этой земли, мы не собираемся этого делать. Нет ни возможности, ни желания.
Поэтому он (Путин. – Ред.) должен жить, мне кажется, в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности, которую они себе построили на протяжении десятилетий", – отметил президент.
По словам Зеленского, говорить сегодня можно только с Путиным.
"В посредниках нет смысла. Даже в этих шахматах, их нет на этой доске. Они присутствуют в каком-то воздухе. Есть один человек – президент РФ. Когда он будет готов выйти в реальность, как только он попадет в реальность, он поймет, что много людей погибает. Если он способен что-то понять, то он точно поймет тогда, что надо говорить и заканчивать эту войну, начатую им. Тогда наверняка можно будет попробовать, если это не поздно, попытаться идти по дипломатическому пути", - пояснил глава государства.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина о мире, - Зеленский
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что же выбрал сабж ? шаурму или шашлык ?
Ну як таке можно нести...
благодатный огонь снизошел !!! палає ****-раша палає !!!
в мац-кве в районе Лефортово загорелась крестильня при Храме Петра и Павла постройки XVII века. (вечер 24 мая 2022)
https://img.gazeta.ru/files3/634/14899634/Screenshot-2022-03245-24-at-22.09-pic_32ratio_900x600-900x600-11614.jpg
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Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
Так само, як і ти, не усвідомлюєш, наш неперевершений янєлох чонгарський...
95 томів - як мінімум...
Гитлер заявил, что Рейх сознательно не стал брать Москву, чтобы не множить число жертв. .
Це більше на землю схоже
І пояснити путіну, що окуповані великі території (до чого доклалася зелена шобла і Зелепух особисто) - теж успіх.