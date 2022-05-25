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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 450 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1305 танков и 3213 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 мая потери личного состава противника составляют около 29 450 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 29450 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1305 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 3213 (+19) ед.,

артиллерийских систем - 606 (+0) ед.,

РСЗО - 201 (+0) ед.,

средств ПВО - 93 (+0) ед.,

самолетов - 206 (+1) ед.,

вертолетов - 170 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11),

крылатых ракет – 112 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2217 (+5) ед.,

специальной техники - 44(+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 450 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1305 танков и 3213 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) уничтожение (6864) техника (1734) потери (4374)


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Топ комментарии
+13
Щось у них втрати сильно знизились. Територіальні здобутки зростають. Не подобається це мені.
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25.05.2022 09:59
+12
Вони дистанційно все руйнують вщент. Снаряди та бомби з ракетами - вагонами вистрілюють. Та й боєзапаси у ВСУ вичерпані. Нескінчени спічі Прєзіка в гармати на зарядиш, а всі ті ленд-лізи кудись не туди пішли як завжди...
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25.05.2022 10:13
+10
пару днів тому настрій був позитивний і дехто казав, що диванні козаки занадто кровожерливі. зараз, здається, настрій негативний і тяжіє до безвиході. проводиться психологічна операція?

ну я думаю, що краще щось зробити. тому я пожертвував більше грошей.
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25.05.2022 10:18
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Щось у них втрати сильно знизились. Територіальні здобутки зростають. Не подобається це мені.
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25.05.2022 09:59 Ответить
Вони дистанційно все руйнують вщент. Снаряди та бомби з ракетами - вагонами вистрілюють. Та й боєзапаси у ВСУ вичерпані. Нескінчени спічі Прєзіка в гармати на зарядиш, а всі ті ленд-лізи кудись не туди пішли як завжди...
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25.05.2022 10:13 Ответить
Щодо важкого озброєння все йде куди потрібно. Питання як швидко. Щодо іншого, то тут питання(
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25.05.2022 10:24 Ответить
І де те важке озброєння? кілька американських та ось французських гаубиць, які так помпезно презентував Залужний (в перервах між розмовами з єрмаком), погоди не зроблять.
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25.05.2022 10:32 Ответить
Тут було питання що не туди пішло. Важке озброєння йде куди потрібно. Питання в тому що його дають не так вже багато як потрібно плюс процес навчання ніхто не відміняв...
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25.05.2022 10:50 Ответить
У генштаба походу калькулятор сломался
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25.05.2022 10:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eUOdfojnnuA Война в Украине длится почти три месяца. Нашу страну поддерживает практически весь мир. Но проблема в том, что поддержка и помощь на словах - совсем не то же самое, что на деле. Для Украины выделяется финансовая помощь. Суммы огромные. Но не всегда эти деньги влияют на ход войны. Почему? Всё просто. Нашей стране необходимо большее количество именно военной помощи, тем не менее, деньги часто уходят на решение гуманитарных вопросов. Именно из-за этого превосходство сил остаётся на стороне россии. У нас недостаточное количество тяжёлого вооружения и техники. Почему подобная ситуация стала возможной? США не хотят выигрыша Украины в войне? Как увеличить количество поставок вооружения в Украину?
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25.05.2022 10:01 Ответить
виділення з держбюджету США $40,1млрд, яке пройшло 19травня - це не остаточна сума цього бюджетного року. Далі буде. Думаю, до своїх канікул в серпні конгресмени ще пару раз проголосують подібні бюджетні зміни.
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25.05.2022 10:05 Ответить
Там ще у Байдена є можливість, відповідно до рішення від 19 травня, виділяти озброєння на суму 11млрд без згоди конгреса.
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25.05.2022 10:09 Ответить
все-одно з наступною зміною в бюджеті; і в такому рішенні пройдуть наступні $11млрд (чи близько такої суми).
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25.05.2022 10:22 Ответить
гадаю, там теж бюрократія і всякі проплачені саллівани та інші ліваки. треба триматися. політична воля є, це головне.
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25.05.2022 10:17 Ответить
я оце думаю. якщо в останньому чи передостанньому збитому літаку був уже цілий генерал-майор за штурвалом, то, може, все-таки літуни скоро скінчаться в рашистів? як ви гадаєте?
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25.05.2022 10:15 Ответить
пару днів тому настрій був позитивний і дехто казав, що диванні козаки занадто кровожерливі. зараз, здається, настрій негативний і тяжіє до безвиході. проводиться психологічна операція?

ну я думаю, що краще щось зробити. тому я пожертвував більше грошей.
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25.05.2022 10:18 Ответить
ви молодець. ви в японії? нічого собі!
а в нас просто кепський настрій, через те, що в наших нічого немає, крім тих кількох гаубиць і їм дуже важко триматися, а важке озброєння все не надходить і не надходить і навіть дронів-камікадзе не видно. кожен переживає за своїх - хто воює, хто в окупації. і кожен переживає за захисників маріуполя, за всіх наших військових, полонених, поранених. скільки тих тероборон кинули в гарячі точки, скільки втрат. скільки дурних втрат((
що там в тій херсонській області зараз робиться, мабуть, те саме, що й в Бучі((
де ця допомога блін, чому так довго все((
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25.05.2022 10:32 Ответить
дякую за пояснення того, що відбувається. ну який там вибір? здатися і ще буча? техніка ленд-лізу в дорозі, продовжує надходити, польська відправила 200 танків. ніхто не допомагає Росії з іншого боку. вірити в себе - це єдиний шлях, це моя думка.
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25.05.2022 10:43 Ответить
так, вибір у нас один - чинити опір, триматися, вірити в ЗСУ і міжнародну підтримку.
планувати вступ в НАТО.
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25.05.2022 18:08 Ответить
Дайош 30 штук кацапської свиносабачятини
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25.05.2022 10:23 Ответить
Я смотрю, москали дохнуть стали меньше , 29000 уже две недели как
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25.05.2022 10:41 Ответить
Странно вы считаете. 22 числа был отсчет о 29 тысячах.
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25.05.2022 10:55 Ответить
Практически армия вторжения в людях и технике уничтожена или выведена из строя.
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25.05.2022 10:56 Ответить
Только треть к сожалению
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25.05.2022 11:20 Ответить
З однієї сторони у ворога судячи з усього е територіальні успіхи, а з іншої чомусь втрати такі, таяк би війна перейшла в нудну та затяжну окопну стадію низької інтенсивності. Дивина.

Тут явно є певна суперечність, не подобаеться мені це.
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25.05.2022 12:45 Ответить
 
 