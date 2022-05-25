Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 450 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1305 танков и 3213 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 мая потери личного состава противника составляют около 29 450 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 29450 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1305 (+3) ед.,
боевых бронированных машин - 3213 (+19) ед.,
артиллерийских систем - 606 (+0) ед.,
РСЗО - 201 (+0) ед.,
средств ПВО - 93 (+0) ед.,
самолетов - 206 (+1) ед.,
вертолетов - 170 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11),
крылатых ракет – 112 (+0),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2217 (+5) ед.,
специальной техники - 44(+1).
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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ну я думаю, що краще щось зробити. тому я пожертвував більше грошей.
а в нас просто кепський настрій, через те, що в наших нічого немає, крім тих кількох гаубиць і їм дуже важко триматися, а важке озброєння все не надходить і не надходить і навіть дронів-камікадзе не видно. кожен переживає за своїх - хто воює, хто в окупації. і кожен переживає за захисників маріуполя, за всіх наших військових, полонених, поранених. скільки тих тероборон кинули в гарячі точки, скільки втрат. скільки дурних втрат((
що там в тій херсонській області зараз робиться, мабуть, те саме, що й в Бучі((
де ця допомога блін, чому так довго все((
планувати вступ в НАТО.
Тут явно є певна суперечність, не подобаеться мені це.