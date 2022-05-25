Из-за обстрела остановлена работа последней газораспределительной станции в Луганской области, вся область без газа, - Гайдай

Остановлена работа последней газораспределительной станции на Луганщине, теперь область полностью без голубого топлива, травмирован работник этой ГРС.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

"Теперь газ отсутствует повсеместно. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравму получил работник, осуществлявший регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", - проинформировал Гайдай.

По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 450 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1305 танков и 3213 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА