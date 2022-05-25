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Новости Война
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Из-за обстрела остановлена работа последней газораспределительной станции в Луганской области, вся область без газа, - Гайдай

газ

Остановлена работа последней газораспределительной станции на Луганщине, теперь область полностью без голубого топлива, травмирован работник этой ГРС.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на вчера в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

"Теперь газ отсутствует повсеместно. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравму получил работник, осуществлявший регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", - проинформировал Гайдай.

По-прежнему область остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.

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Газ (10223) газопровод (831) обстрел (26995) Луганская область (6494)


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прекрасная новость... нет горючего - гребите веслами... за 8 лет не поднять восстания против кацапских свинорылокозломордых оккупантов - это надо уметь... после победы только резевания лугандонии лет на 60...
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25.05.2022 10:41 Ответить
Закусывать надо...
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25.05.2022 11:41 Ответить
Я лично не понимаю зачем на оккупированные територии подавать газ, электрику и тд.
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25.05.2022 10:42 Ответить
На оккупированных территориях есть газ. А на не оккупированных нет.
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25.05.2022 10:50 Ответить
И за чей счёт этот газ?
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25.05.2022 14:07 Ответить
 
 