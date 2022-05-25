Украина не сможет полноценно заменить морской экспорт зерна сухопутным, - британская разведка
Сухопутный экспорт не заменит для Украины полноценный морской. Война уже оказывает влияние на мировые цены на зерно.
Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Ведомство напомнило, что Россия с началом полномасштабной войны заблокировала большинство морских портов Украины. Также заблокировано все зерно с юга страны.
"Механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли заменят дефицит судоходства, вызванный российской блокадой. В результате, значительные объемы украинского зерна остаются в хранилищах и не могут быть экспортированы", - говорится в сообщении.
В британской разведке отметили, что развязанная Россией война уже оказывает косвенное давление на мировые цены на зерно.
Морская блокада страны-агрессора продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к украинским портам. Как следствие – дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты, – отметили в ведомстве.
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який уже через місяць поступатиме...
в кінці червня - жнива починаються, озимі
Нестача продовольства,різкий ріст світових цін,проблеми з наданням гуманітарної допомоги країнам,які постраждають від голоду(Африка і т п.)-це для світу.
У нас вистачить і для себе,і на продаж,навіть з резервом на випадок поганої ситуації .Звичайно,якщо наші "вумники" в погоні за наживою не загонять все до зернини.Як з масками було в пандемію у Радуцького
писалось, нібулон/чи, як він зараз називається, має низку елеваторів і суден для перевезень на дніпрі...але річка дніпро під обстрілом, тому необхідні також міжнародні війська для захисту цих шляхів і на материковій частині
А у нас откуда урожай будет, если война?
Похоже, Зеля готовит очередной голодомор.