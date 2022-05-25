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Новости Война
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Украина не сможет полноценно заменить морской экспорт зерна сухопутным, - британская разведка

зерно,экспорт

Сухопутный экспорт не заменит для Украины полноценный морской. Война уже оказывает влияние на мировые цены на зерно.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Ведомство напомнило, что Россия с началом полномасштабной войны заблокировала большинство морских портов Украины. Также заблокировано все зерно с юга страны.

"Механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли заменят дефицит судоходства, вызванный российской блокадой. В результате, значительные объемы украинского зерна остаются в хранилищах и не могут быть экспортированы", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что развязанная Россией война уже оказывает косвенное давление на мировые цены на зерно.

Также читайте: Китай призывает открыть "зеленые коридоры" для экспорта украинского зерна

Морская блокада страны-агрессора продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к украинским портам. Как следствие – дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты, – отметили в ведомстве.

Автор: 

блокада (1676) Великобритания (4941) зерно (1070) разведка (4171) россия (95418) экспорт (876)


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Топ комментарии
+3
может кто то объяснить, почему украина так сильно пытается загнать зерно, когда непонятно что будет с урожаем осенью? а если орки не дадут его собрать? а если горючки на сбор не будет? что мы следующий год есть будем?
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25.05.2022 10:33
+3
треба звільнити місця в елеваторах для майбутнього врожаю,
який уже через місяць поступатиме...
в кінці червня - жнива починаються, озимі
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25.05.2022 10:36
+2
так может сначала дождаться урожая? вы цены на горючку посмотрите. по какой цене хлеб будет?
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25.05.2022 10:39
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Аж ціла розвідка займається аналізом очевидного.
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25.05.2022 10:30 Ответить
І шо? Нехай світ шевелить рогом. Нам зерна вистачить.
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25.05.2022 10:32 Ответить
может кто то объяснить, почему украина так сильно пытается загнать зерно, когда непонятно что будет с урожаем осенью? а если орки не дадут его собрать? а если горючки на сбор не будет? что мы следующий год есть будем?
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25.05.2022 10:33 Ответить
треба звільнити місця в елеваторах для майбутнього врожаю,
який уже через місяць поступатиме...
в кінці червня - жнива починаються, озимі
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25.05.2022 10:36 Ответить
так может сначала дождаться урожая? вы цены на горючку посмотрите. по какой цене хлеб будет?
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25.05.2022 10:39 Ответить
Щоб не втратити ринки ,валютна виручка-це для України.
Нестача продовольства,різкий ріст світових цін,проблеми з наданням гуманітарної допомоги країнам,які постраждають від голоду(Африка і т п.)-це для світу.
У нас вистачить і для себе,і на продаж,навіть з резервом на випадок поганої ситуації .Звичайно,якщо наші "вумники" в погоні за наживою не загонять все до зернини.Як з масками було в пандемію у Радуцького
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25.05.2022 10:42 Ответить
багато зерна необхідно країнам півдня, китаю, індії і ці країни варто підключати для забезпечення мирного моря, портів і водних шляхів....
писалось, нібулон/чи, як він зараз називається, має низку елеваторів і суден для перевезень на дніпрі...але річка дніпро під обстрілом, тому необхідні також міжнародні війська для захисту цих шляхів і на материковій частині
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25.05.2022 10:33 Ответить
китаю и индии? вы прикалываетесь? китай на первом месте в мире по экспорту зерна, индия на втором.
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25.05.2022 10:40 Ответить
В Индии и Китае запрет на вывоз зерна в связи с неурожаем.
А у нас откуда урожай будет, если война?
Похоже, Зеля готовит очередной голодомор.
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25.05.2022 11:53 Ответить
вот - вот. нормальная страна в таких условиях наоборот запасалась бы на несколько лет. а эти козлы последнее готовы продать.
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25.05.2022 12:02 Ответить
И лава Богу! Сейчас лучше зерно из Украины не вывозить!
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25.05.2022 10:42 Ответить
Где принимают в британские разведчики?
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25.05.2022 12:17 Ответить
 
 