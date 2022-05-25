Украина не сможет полноценно заменить морской экспорт зерна сухопутным, - британская разведка

Сухопутный экспорт не заменит для Украины полноценный морской. Война уже оказывает влияние на мировые цены на зерно.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Ведомство напомнило, что Россия с началом полномасштабной войны заблокировала большинство морских портов Украины. Также заблокировано все зерно с юга страны.

"Механизмы сухопутного экспорта Украины вряд ли заменят дефицит судоходства, вызванный российской блокадой. В результате, значительные объемы украинского зерна остаются в хранилищах и не могут быть экспортированы", - говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что развязанная Россией война уже оказывает косвенное давление на мировые цены на зерно.

Также читайте: Китай призывает открыть "зеленые коридоры" для экспорта украинского зерна

Морская блокада страны-агрессора продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к украинским портам. Как следствие – дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты, – отметили в ведомстве.