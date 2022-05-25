Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокирования украинских портов, - МИД РФ
В МИДе РФ заявили, что Россия готова разблокировать украинские порты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Москва готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокирования украинских портов, но Киев должен их еще разминировать", – говорится в сообщении.
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+54 Владислав Носковский
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+44 Randall Flag #387882
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+41 Garry Grant
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раз готові, хай діють
Не пиши дурниць.
Тянули резину с поставками оружия больше месяца , когда вся Украина просила о помощи. То ботоксного ушлепка боялись, то ядерной войны , то просто цинично смотрели сколько Украина «продержится» .
Война ж тогда была только в нашей стране…, а как коснулось ИХ холодильника и желудка , так теперь кипиш наводят , жрать то все хотят , да и последствие голода во всем мире скажется на размеренную и ничем не омраченную жизнь Европы . Геморой с беженцами из стран третьего мира их начал волновать , ну-ну приходит понимание , что это война касается не только Украины , а всего мира !
На сьогодні ціна на внутрішньому ринку - меньш 6000грн, а зерно вивозять у европу і продають за цінами яки майже втричі вище, такий надприбуток покриває усі складнощі.
во-первых она хочет показать миру, что это Украина не желает вывозить зерно - раша ж типа хочет
во-вторых.."разминировать" то что они заминировали...или то что наши, чтоб не пустить врага в город
в-третьих - любой ситуацией воспользуется именно рашка... тут надо следить и за словами и за за руками и за глазами...ибо такую мерзкую тварь как раха редко где еще встретишь...
З другого боку, треба розуміти, якщо переговори реально розпочнуться, вона почне вимагати перевірку судів.
І саме головне, захоче контролювати розмірковування портів, тобто контролювати весь цей процесс залучаючи РФ у весь процес в котрому вона буде намагатися покращити міжнародний імідж.
Ну і це може стати плацдармом для мирних угод, які так ждуть деякі країни Європи.
Ну ну!!! Ці мерзотники уже давали коридор під Ілловайском.....
Вони вимагають РОЗМИНУВАННЯ всіх портів та ЗНЯТТЯ санкцій на їх експорт.
От що робить "Гарпун" життєдайний!
единственной гарантией может быть сопровождение военных кораблей НАТО.