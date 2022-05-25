Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокирования украинских портов, - МИД РФ

В МИДе РФ заявили, что Россия готова разблокировать украинские порты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Москва готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокирования украинских портов, но Киев должен их еще разминировать", – говорится в сообщении.

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