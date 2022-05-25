Резников о денежном обеспечении украинских военных: Выплаты состоят из двух частей, дополнительное вознаграждение зависит от выполняемых задач

Денежные выплаты, которые сейчас получают украинские защитники, состоят из двух частей, их размер зависит от того, какие задачи и где выполняют военнослужащие.

Об этом во время общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть – это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т. д. Вторая часть – это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского на период военного положения", – сообщил министр.

Резников отметил, что дополнительное вознаграждение начисляется по такой логике: для тех военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тыс. грн, или примерно 1 000 грн в день. Для тех воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или ориентировочно 3 000 грн в день.

Министр обороны также объяснил, как формируются и технически происходят выплаты.

"Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых военным командованием разных структур сил обороны. Если речь идет о Вооруженных силах Украины, воинская часть подает в Министерство обороны заявку на выплату денежного довольствия. Министерство обороны из этой заявки перечисляет воинской части деньги. После чего воинская часть начисляет средства непосредственно военнослужащему", – сообщил Резников.

Смотрите также: Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина о мире, - Зеленский. ВИДЕО

Он подчеркнул, что для получения денежных выплат военнослужащий должен иметь счет в любом украинском банке, и никто не может принуждать военнослужащего к выбору того или иного банка. Реквизиты своего счета военный должен предоставить в финансовую службу своей части.

Выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий и она делится на две части. Так, в первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами. Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения, 30 тыс. или 100 тыс. за военное положение и боевых.

По словам Резникова, платежи разведены на две части, поскольку размер ежемесячного денежного обеспечения известен, и он почти одинаков каждый месяц. В то же время размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов.

"Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться", – объяснил Резников.

Читайте также: Украинских пленных могут обменять после суда в России, - МИД РФ

Он также обратил внимание на то, что отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою, в то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходить согласование или выполнять другие небоевые задачи. Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться. Все зависит от боевых приказов, отметил министр.