Обстрел жилого дома в Чернигове: командиру танкового батальона и оператору-наводчику ВС РФ сообщено о подозрении

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и Черниговской областной прокуратуры сообщено о подозрении командиру танкового батальона и оператору-наводчику воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, танковый батальон ВС РФ вторгся на территорию Черниговской области в целях вооруженного захвата Черниговского аэропорта и оккупации области. В ходе нападения командир батальона отдал незаконный приказ оператору-наводчику обстрелять осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм жилой многоэтажный дом в Чернигове, который не был военной целью и не использовался для военных нужд. В результате обстрела были полностью разрушены отдельные жилые помещения дома.

Благодаря слаженным действиям Вооруженных Сил Украины вражеский танк уничтожен, а подозреваемые взяты в плен.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Черниговской области. Устанавливается причастность военных к совершению других преступлений.

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