ЕС должен открыть двери перед Украиной, не нужно прятаться за законами, - глава Европарламента Метсола

Европейский Союз должен продемонстрировать политическую волю и открыть двери перед Украиной, которая борется за фундаментальные европейские принципы, а не прятаться десятилетиями за разными законами.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я абсолютно уверена, что Украина может быть страной-кандидатом в члены ЕС. Этот вопрос, я считаю, нам вообще не нужно ставить. Мы в Европейском парламенте считаем, если страна разделяет главные ценности и принципы, на которых стоит Европа, борется за них, почему Европе не открыть широко двери такой стране? Почему нам снова нужно десятилетиями прятаться за разными законами? Это просто вопрос политической воли", – сказала Мецола.

Она добавила, что, конечно, можно обсуждать шаги разных стран на пути в ЕС, однако двери для Украины следует открыть.

"Если мы не будем готовы сегодня, когда Украина борется не только за Европу, но и за мир, за суть того, во что мы верим, тогда где мы останемся?... Я считаю, что это должно быть нашей целью со всеми сложностями, затратами и решениями, которые мы должны принять. Пока Украина ведет эту войну, мы должны быть уверены, что платформа, которую мы предложим – это открыть двери, а не закрыть", – убеждена глава Европарламента.

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