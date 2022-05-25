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ЕС должен открыть двери перед Украиной, не нужно прятаться за законами, - глава Европарламента Метсола

метсола

Европейский Союз должен продемонстрировать политическую волю и открыть двери перед Украиной, которая борется за фундаментальные европейские принципы, а не прятаться десятилетиями за разными законами.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я абсолютно уверена, что Украина может быть страной-кандидатом в члены ЕС. Этот вопрос, я считаю, нам вообще не нужно ставить. Мы в Европейском парламенте считаем, если страна разделяет главные ценности и принципы, на которых стоит Европа, борется за них, почему Европе не открыть широко двери такой стране? Почему нам снова нужно десятилетиями прятаться за разными законами? Это просто вопрос политической воли", – сказала Мецола.

Она добавила, что, конечно, можно обсуждать шаги разных стран на пути в ЕС, однако двери для Украины следует открыть.

"Если мы не будем готовы сегодня, когда Украина борется не только за Европу, но и за мир, за суть того, во что мы верим, тогда где мы останемся?... Я считаю, что это должно быть нашей целью со всеми сложностями, затратами и решениями, которые мы должны принять. Пока Украина ведет эту войну, мы должны быть уверены, что платформа, которую мы предложим – это открыть двери, а не закрыть", – убеждена глава Европарламента.

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Европарламент (1799) членство в ЕС (1003) Евросоюз (17089) Мецола Роберт (78)


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Топ комментарии
+3
Вірно підмічено про закони і як довго можливо за ними ховатися.
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25.05.2022 11:29
+3
Пані Роберта одна з небагатьох чесних європолітиків.Щира їй подяка.Все правильно сказала.ЄС для України зараз навіть не самоціль,а певний символ,підпорядкований вищій ідеї-Україна європейська країна,Україна не належить до рашистського світу.
А всі ті бюрократичні відмазки -лицемірні
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25.05.2022 11:44
+3
А шо там с антикоррупционным прокурором? он выиграл конкурс, а ЗЕбанько (наверняка по указанию его хозяина Бени КАЛ.омойского ) старается сделать умное рыло и до сих пор не подписал это назначение. Боится буба криворогий, потому что он ворует больше всех, и этот прокурор сможет его посадить
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25.05.2022 11:51
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Вірно підмічено про закони і як довго можливо за ними ховатися.
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25.05.2022 11:29 Ответить
для вступления в ес надо хотя б минимально их стандартам соответствовать. балканские страны уже 15 лет ждут. с какого перепугу нас туда должны срочно взять? может сначала надо коррупцию победить, экономику наладить, права людей начать соблюдать?
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25.05.2022 11:34 Ответить
Знищити ці кубла кремлівських гнид на Банковій,Грушевського та на всіх шаблях держвлади,реально реформувати тотально корумповану судову систему та т.ін.!!))
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25.05.2022 11:41 Ответить
и это только для начала. честно говоря, я не знаю как можно вычистить этот гнойник. у меня в городе остановки строят по цене однокомнатной квартиры. этим остановкам с ценой работы от силы тысяч 40 цена. но из гор бюджета по 250 000 выделяют. как можно их побороть? по поводу судей вообщще отдельный разговор. довелось мне поучаствовать в последнем наборе в 2016-м году. тот еще цирк был....
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25.05.2022 11:57 Ответить
Пані Роберта одна з небагатьох чесних європолітиків.Щира їй подяка.Все правильно сказала.ЄС для України зараз навіть не самоціль,а певний символ,підпорядкований вищій ідеї-Україна європейська країна,Україна не належить до рашистського світу.
А всі ті бюрократичні відмазки -лицемірні
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25.05.2022 11:44 Ответить
А шо там с антикоррупционным прокурором? он выиграл конкурс, а ЗЕбанько (наверняка по указанию его хозяина Бени КАЛ.омойского ) старается сделать умное рыло и до сих пор не подписал это назначение. Боится буба криворогий, потому что он ворует больше всех, и этот прокурор сможет его посадить
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25.05.2022 11:51 Ответить
не сможет. для начала, главу набу и антикорр прокурора назначают по согласованию с сша. а все эти конкурсы до одного места. на них побеждают "свои" люди. я это уже много раз видел.
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25.05.2022 11:59 Ответить
Конкурси,це чергова порція локшини для зебілоїдного лохтората !!!)))
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25.05.2022 12:07 Ответить
Все як в части козаччини та запорізької січі. Европі треба тільки буфер між ордою та ними.
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25.05.2022 12:28 Ответить
 
 