РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10005 посетителей онлайн
Новости Война
4 477 24

Литва предоставит Украине 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников

бтр

Литва предоставит украинской армии помощь в виде бронетранспортеров, грузовиков и внедорожников.

Об этом сообщил в твиттере министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.

Всего  - 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, сообщил он

"Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!" – написал Анушаускас в твиттере в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва примет на реабилитацию украинских солдат, - Минобороны

Литва (2450) помощь (7784) БТР (364)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Маленькая Литва передала больше чем 2 гиганта ЕС....
показать весь комментарий
25.05.2022 11:49
+27
поляки и литовці - наші найближчі родичі
дякуємо!
показать весь комментарий
25.05.2022 11:50
+21
Дякуємо...
за кожну одиницю техніки - дякуємо
показать весь комментарий
25.05.2022 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маленькая Литва передала больше чем 2 гиганта ЕС....
показать весь комментарий
25.05.2022 11:49 Ответить
это не 2 гиганта, а 2 чмони
показать весь комментарий
25.05.2022 14:17 Ответить
поляки и литовці - наші найближчі родичі
дякуємо!
показать весь комментарий
25.05.2022 11:50 Ответить
Поляки і Литовці сусіди Московії і знають ціну договорів підписаних з ними.
показать весь комментарий
25.05.2022 12:04 Ответить
і це теж має місце
показать весь комментарий
25.05.2022 12:09 Ответить
Латвія і Естонія віддали нам 40% своїх військових запасів. Ти не всіх родичів перерахував
показать весь комментарий
25.05.2022 13:01 Ответить
Дякуємо...
за кожну одиницю техніки - дякуємо
показать весь комментарий
25.05.2022 11:50 Ответить
Істерика Медведєва
«Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей»
показать весь комментарий
25.05.2022 11:50 Ответить
Аааа этот типок до 24 числа говорил что Украина никому не нужна))
показать весь комментарий
25.05.2022 11:52 Ответить
того медведа еще в 2008 усыпить надо было, а не перезагрузки устраивать
показать весь комментарий
25.05.2022 14:16 Ответить
показать весь комментарий
25.05.2022 11:52 Ответить
Франція та Німеччина --боїться України, тому що вони втратять сфери впливу на ЕС політику ..бо післявоєнна Україна стане потужним рушієм в ЕС ,та гравцем на світовій арені..Це вже багато експертів знають,але деякі мовчать ,або не говорять в голос.
показать весь комментарий
25.05.2022 11:55 Ответить
Неизвестно ещё, кем она станет. После Майдана тоже думали, что вот сейчас заживём... Сильно зажили? Или у людей, которые эту страны до войны грабили, хватательные рефлексы куда-то денутся. Та ещё на фоне бабла, которое сюда заедет на восстановление.
показать весь комментарий
25.05.2022 12:20 Ответить
Судячи з того, що у рашистського колаборанта зе, по факту, зараз немає взагалі конкурентів, то після війни країну може очікувати ще більше розчарувань, а ніж сама війна. Поки зелене чмо у владі, в країні буде дупа.
показать весь комментарий
25.05.2022 13:04 Ответить
Подяка литовцям, маленька країна, а ділиться чим може.
показать весь комментарий
25.05.2022 12:04 Ответить
Кильский Институт мировой экономики опубликовал https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/ третий доклад о размерах помощи Украине в ее усилиях по отражению российской агрессии. В этот раз анализ охватывает период с 24 января 2022 г. (дата перевода части войск НАТО в Европе в боевую готовность) до 10 мая 2022 г. В базе данных Института учитываются три основных вида помощи - финансовая, гуманитарная, военная. Ниже приведены данные только о военной компоненте помощи. Величина военной помощи со стороны США уточнена в соответствии с официальными документами https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3027295/fact-sheet-on-us-security-assistance-for-ukraine/ Пентагона .
Шесть стран-лидеров по относительным размерам военной помощи Украине (Эстония, Латвия, Польша, Словакия, Великобритания, Канада), уступающие США по совокупной численности населения в 2,3 раза, а по совокупному ВВП - в 4 раза, направили Украине военной помощи на сумму в 5,3 млрд.дол., что на 33% превышает военную помощь, предоставленную США.
Совокупная военная помощь Украине от этих шести стран (Эстония, Латвия, Польша, Словакия, Великобритания, Канада) оказалась больше, чем от США, не только абсолютно, но и относительно: на душу населения - в три раза, по удельному весу в ВВП - в 5,5 раза, по доле в собственных военных расходах - почти в 10 раз.

показать весь комментарий
25.05.2022 12:10 Ответить
M113 Litve oni vygledit tak.
показать весь комментарий
25.05.2022 12:17 Ответить
Ecio takyje takze podarit
показать весь комментарий
25.05.2022 12:19 Ответить
Бредлі це шикарна техніка, робилась для людей, а не совків.
показать весь комментарий
25.05.2022 12:18 Ответить
Дуже дякуємо Литва!
показать весь комментарий
25.05.2022 12:18 Ответить
Україні була частиною Великого Князівства Литовського і недарма там головували князі київські Острозькі. Слава Богу, слава Литві
показать весь комментарий
25.05.2022 12:20 Ответить
князі київські Острозькі

показать весь комментарий
25.05.2022 14:20 Ответить
У них самих мало, але віддають! А у німців всього повно, але ніт. Бо хитросракі. Газпромівська "пенсія" за все дорожче.
показать весь комментарий
25.05.2022 13:00 Ответить
 
 