Литва предоставит Украине 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников
Литва предоставит украинской армии помощь в виде бронетранспортеров, грузовиков и внедорожников.
Об этом сообщил в твиттере министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.
Всего - 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, сообщил он
"Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!" – написал Анушаускас в твиттере в среду.
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«Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей»
Шесть стран-лидеров по относительным размерам военной помощи Украине (Эстония, Латвия, Польша, Словакия, Великобритания, Канада), уступающие США по совокупной численности населения в 2,3 раза, а по совокупному ВВП - в 4 раза, направили Украине военной помощи на сумму в 5,3 млрд.дол., что на 33% превышает военную помощь, предоставленную США.
Совокупная военная помощь Украине от этих шести стран (Эстония, Латвия, Польша, Словакия, Великобритания, Канада) оказалась больше, чем от США, не только абсолютно, но и относительно: на душу населения - в три раза, по удельному весу в ВВП - в 5,5 раза, по доле в собственных военных расходах - почти в 10 раз.