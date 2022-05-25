Литва предоставит Украине 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников

Литва предоставит украинской армии помощь в виде бронетранспортеров, грузовиков и внедорожников.

Об этом сообщил в твиттере министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.

Всего - 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, сообщил он

"Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!" – написал Анушаускас в твиттере в среду.

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