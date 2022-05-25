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Google первым получил от Украины "Знак отличия мира" за уход из РФ

гугл,google,федоров

Компания Google получила награду "Знак отличия мира", которую украинские власти ввели для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка.

Об этом сообщил в телеграме министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Google одним из первых присоединился к санкциям против России: закрыли ряд российских пропагандистских СМИ на ютубе, остановили новые регистрации в облачных сервисах, Google Pay и функции монетизации для YouTube в России", - написал он.

Также Google предоставил инструменты защиты для аккаунтов украинцев от кибератак. А сотрудники корпорации сделали миллионные пожертвования и предоставили гранты на сумму $45 млн.

"Благодарны Google за четкую позицию", - подчеркнул Федоров.

Читайте: Google вывез большинство сотрудников из России

"Знак отличия мира" основан президентом Владимиром Зеленским. Его будут получать компании и корпорации, ушедшие с российского рынка. А также правительства и мировые политики, наиболее поддерживающие Украину.

Автор: 

Google (136) награда (1796) россия (95418) санкции (11268) Федоров Михаил (505)


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Топ комментарии
+5
Стоп, була ж новина,що Росія сама закрила їх офіс та й сервіси гугла працюють там і далі
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25.05.2022 12:04
+1
Саме так. "Корпорація Добра" це звичайний бізнес, який цікавлять лише прибуток. Вони всі йдуть лише тому, що зазнають репутаційних втрат, що може мати негативний вплив на їхні прибутки.
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25.05.2022 12:09
+1
Не так. Вони одразу відключили монетизацію та нові рекламні послуги для рашки, від чого втратили зразу левову частку доходів своїх на її території. Досі вони дозволяють кацапам користуватися пошуком і ютубом, а також більшості своїїх безкоштовних сервісів. До того ж, конкретно щемлять всі проросійські канали. Так що не треба ля-ля оце розводити. У відповідь на це рашка арештувала їх рахунки.
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25.05.2022 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Краще обкладати додатковим податком в Україні компанії, які НЕ пішли.
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25.05.2022 11:57 Ответить
Стоп, була ж новина,що Росія сама закрила їх офіс та й сервіси гугла працюють там і далі
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25.05.2022 12:04 Ответить
Саме так. "Корпорація Добра" це звичайний бізнес, який цікавлять лише прибуток. Вони всі йдуть лише тому, що зазнають репутаційних втрат, що може мати негативний вплив на їхні прибутки.
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25.05.2022 12:09 Ответить
Не так. Вони одразу відключили монетизацію та нові рекламні послуги для рашки, від чого втратили зразу левову частку доходів своїх на її території. Досі вони дозволяють кацапам користуватися пошуком і ютубом, а також більшості своїїх безкоштовних сервісів. До того ж, конкретно щемлять всі проросійські канали. Так що не треба ля-ля оце розводити. У відповідь на це рашка арештувала їх рахунки.
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25.05.2022 12:55 Ответить
До речі, тільки завдяки ютубу і пошуку гугла на рашці ще можливо якісь правдиві новини взнати. Тому вони і не закривають ці сервіси. Але грошей з цього майже не отримують.
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25.05.2022 12:56 Ответить
кацапам правдивые новости нужны, как зайцу стоп сигнал
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25.05.2022 14:02 Ответить
Камон.
Гугл, як провідна IT-компанія, просто прораховує репутаційні втрати. Тому сектор Рабсії, що навряд чи був найбільш прибутковим, закрили щоб бути під критикою. Все.
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25.05.2022 13:08 Ответить
Да ладно, федоров хочет сказать, что за поребриком теперь не работают гугл, хром, ведроид, ютуб? Никуда тот гугл не уходит и уходить не собирается.
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25.05.2022 12:20 Ответить
Google одна з найгірших компаній світу! Вона не пішла, її вигнала рф зі свого ринку!
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25.05.2022 13:08 Ответить
ещё бы исключили все росийские сайты из поиска .RU
когда это будет?
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25.05.2022 15:03 Ответить
 
 