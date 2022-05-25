Google первым получил от Украины "Знак отличия мира" за уход из РФ
Компания Google получила награду "Знак отличия мира", которую украинские власти ввели для компаний и корпораций, ушедших с российского рынка.
Об этом сообщил в телеграме министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Google одним из первых присоединился к санкциям против России: закрыли ряд российских пропагандистских СМИ на ютубе, остановили новые регистрации в облачных сервисах, Google Pay и функции монетизации для YouTube в России", - написал он.
Также Google предоставил инструменты защиты для аккаунтов украинцев от кибератак. А сотрудники корпорации сделали миллионные пожертвования и предоставили гранты на сумму $45 млн.
"Благодарны Google за четкую позицию", - подчеркнул Федоров.
"Знак отличия мира" основан президентом Владимиром Зеленским. Его будут получать компании и корпорации, ушедшие с российского рынка. А также правительства и мировые политики, наиболее поддерживающие Украину.
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Гугл, як провідна IT-компанія, просто прораховує репутаційні втрати. Тому сектор Рабсії, що навряд чи був найбільш прибутковим, закрили щоб бути під критикою. Все.
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