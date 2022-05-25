Российские войска вышли на трассу Бахмут – Лисичанск и стремятся создать оперативное окружение, но наши воины не собираются сдавать Луганщину, - Бутусов

Оккупанты неделю пытаются прорвать оборону ВСУ и перехватить трассу Бахмут - Лисичанск.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Русские войска вчера вышли на трассу Бахмут – Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка (это вторая Белогоровка, село на трассе, в отличие от Белогоровки на берегу Северского Донца). Трасса перекрыта.

Второй день в этом районе идут бои. Всего семь суток враг пытается прорвать нашу оборону и перехватить трассу. Противник стремится закрепиться и расширить зону прорыва. Если противник сможет закрепиться, это будет означать оперативное оцепление наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска", - отметил журналист.

По словам Бутусова, окружение будет неполным – но останется только один второстепенный путь.

Ситуацию все видят, конечно. Это не должно стать вторым Мариуполем. Поэтому я сейчас в районе Северодонецка, с нашими войсками, я не сомневаюсь, что должно быть сделано все должное, чтобы разгромить противника в этом районе.

Наши войска в Северодонецке и Лисичанске удержат позиции, все попытки суточных атак на Северодонецк отражены с большими потерями для российских войск. Наши воины не собираются сдавать Луганщину. Угроза с тыла не может не вызывать беспокойства, об этом нужно говорить, чтобы показать понимание обстановки и принятия мер. Оснований для паники нет – это война, и результат зависит от нашей инициативы и компетентного командования больше, чем от действий противника. Поэтому нужны благоразумные действия, нужно усиление. Мы не жертвы, у нас есть силы и средства, есть воля, и есть стремление победить", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

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