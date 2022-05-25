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Новости Война
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Российские войска вышли на трассу Бахмут – Лисичанск и стремятся создать оперативное окружение, но наши воины не собираются сдавать Луганщину, - Бутусов

війна,зсу

Оккупанты неделю пытаются прорвать оборону ВСУ и перехватить трассу Бахмут - Лисичанск.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Русские войска вчера вышли на трассу Бахмут – Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка (это вторая Белогоровка, село на трассе, в отличие от Белогоровки на берегу Северского Донца). Трасса перекрыта.

Второй день в этом районе идут бои. Всего семь суток враг пытается прорвать нашу оборону и перехватить трассу. Противник стремится закрепиться и расширить зону прорыва. Если противник сможет закрепиться, это будет означать оперативное оцепление наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска", - отметил журналист.

По словам Бутусова, окружение будет неполным – но останется только один второстепенный путь.

Ситуацию все видят, конечно. Это не должно стать вторым Мариуполем. Поэтому я сейчас в районе Северодонецка, с нашими войсками, я не сомневаюсь, что должно быть сделано все должное, чтобы разгромить противника в этом районе.

Наши войска в Северодонецке и Лисичанске удержат позиции, все попытки суточных атак на Северодонецк отражены с большими потерями для российских войск. Наши воины не собираются сдавать Луганщину. Угроза с тыла не может не вызывать беспокойства, об этом нужно говорить, чтобы показать понимание обстановки и принятия мер. Оснований для паники нет – это война, и результат зависит от нашей инициативы и компетентного командования больше, чем от действий противника. Поэтому нужны благоразумные действия, нужно усиление. Мы не жертвы, у нас есть силы и средства, есть воля, и есть стремление победить", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия Зеленского по возобновлению мирных переговоров неконструктивны, - МИД РФ

Северодонецк (605) Бутусов Юрий (4351) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+66
вірю в ЗСУ й наших воїнів
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25.05.2022 12:06
+61
Бутусов - справжній, ідейний, проукраїнський журналіст, таких на марахвон не запрошують.
Тримайтесь там, віримо у перемогу ЗСУ.
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25.05.2022 12:11
+53
зеленые ******** , как я вас ненавижу , эти аристовичи, зеленские, арахамии, ермаки, верещучки , и весь 95 квартал , с их кукловодами олигархами , любителями схождения по середине . вас всех к стенке и ни каких компромиссов и разговоров. страной должны управлять патриоты , а не мудачье с двойным гражданством и паспортами пяти стран .
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25.05.2022 12:29
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Який пише прямо з траси Лисичанськ-Бахмут? А Бутусов то таке, ну зовсім довіри не викликає. Такі апендицити завжди закінчується оточенням, якщо це не плацдарм, а це не плацдарм. Тому отак.
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25.05.2022 14:48 Ответить
Гайдай тот ещё сказочник. Он же ж ставленник ОП. Он расскажет как мы уже и Луганск взяли при этом постит у себя на телеграмме фотки сепаров. При этом ничего не сделал для строительства оборонных сооружений. Провидения мобилизационных мероприятий. Сейчас сепары мобилизацию проведут и дальше пойдут.
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25.05.2022 14:57 Ответить
ми переможемо
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25.05.2022 17:06 Ответить
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajina-prohrala-potochnu-fazu-vijni-rosijskij-armiji-za-tempami-arestovich.html Україна програла поточну фазу війни російській армії за темпами . РФ https://zn.ua/ukr/UKRAINE/komanduvannja-rf-prodovzhuje-prikhovanu-mobilizatsiju-henshtab-zsu.html раніше накопичила резерви , бо робила це дуже прискорено, використовуючи усі можливі засоби. Про це в своєму телеграм-каналі заявив радник голови ОП Олексій Арестович.
«Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон - Запоріжжя», - сказав Арестович.
Він заявив, що все це відбувається на фоні серйозного розколу в українському суспільстві, втоми від війни, масою претензій сторін одна до одної.
«Люди починають конкретно зриватися. Треба давати якісь пояснення… Ця стадія неминуча. Вона продовжуватиметься місяць, можливо півтора. Закінчиться вона тоді, коли прийде Західна допомога по ленд-лізу та іншими шляхами у тих кількостях, коли ми зможемо стабілізувати ситуацію», - заявив радник голови ОП.
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26.05.2022 09:38 Ответить
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