ОАЭ впервые за два года отправили в Европу нефть, пока европейцы бойкотируют поставки из РФ, - Bloomberg
Объединенные Арабские Эмираты после двухлетнего перерыва начали поставлять редкие партии нефти в Европу, пренебрегающую импортом сырья из России.
Об этом со ссылкой на данные отслеживания танкеров сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По информации агентства, нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, направляется в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 млн баррелей эмиратской нефти на борту.
"Эта же компания имеет нефть ОАЭ на супертанкере, направляющемся в Египет. Вполне возможно, что груз окажется и в Европе. (...) Снабжение в Египет, скорее всего, пойдет по трубопроводу, который пересекает североафриканскую страну, что позволит отгружать его в средиземноморском порту Сиди-Керир", – отмечает Bloomberg.
В последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад - в мае 2020 года, при распространении коронавируса и обвале рынка нефти.
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