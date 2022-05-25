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ОАЭ впервые за два года отправили в Европу нефть, пока европейцы бойкотируют поставки из РФ, - Bloomberg

нефть

Объединенные Арабские Эмираты после двухлетнего перерыва начали поставлять редкие партии нефти в Европу, пренебрегающую импортом сырья из России.

Об этом со ссылкой на данные отслеживания танкеров сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По информации агентства, нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, направляется в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 млн баррелей эмиратской нефти на борту.

"Эта же компания имеет нефть ОАЭ на супертанкере, направляющемся в Египет. Вполне возможно, что груз окажется и в Европе. (...) Снабжение в Египет, скорее всего, пойдет по трубопроводу, который пересекает североафриканскую страну, что позволит отгружать его в средиземноморском порту Сиди-Керир", – отмечает Bloomberg.

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В последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад - в мае 2020 года, при распространении коронавируса и обвале рынка нефти.

нефть (1917) ОАЭ (197) россия (95418) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+6
"нафтовий танкер Moscow Spirit" ?! да они блд издеваются!
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25.05.2022 12:52
+5
Аллах Акбар.
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25.05.2022 12:39
+3
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25.05.2022 12:45
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Аллах Акбар.
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25.05.2022 12:39 Ответить
Хочу вас растроить,это кацапская нефть,пробная партия.ОАЕ закупила небольшую партию у мордора,была инфа еще пару недель назад,как раз в количестве 1млн.баррелей.еще подумал,а нахера оно им надо при своей нефти?какие то непонятные мутки
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27.05.2022 11:23 Ответить
Проте,транзит російської нафти через Україну до Угорщини триває!!!!)))
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25.05.2022 12:44 Ответить
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25.05.2022 12:45 Ответить
"нафтовий танкер Moscow Spirit" ?! да они блд издеваются!
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25.05.2022 12:52 Ответить
Також "орнул"
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25.05.2022 13:15 Ответить
Назва у танкера якась... ненадійна...
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25.05.2022 13:37 Ответить
Хоч якісь ворушіння з боку Єміратів, сподіваюся, це тіки початок.
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25.05.2022 13:06 Ответить
з назвою танкера знатний тролінг вийшов.
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25.05.2022 13:15 Ответить
нафтовий танкер Moscow Spirit
...
Хрюк *****! 😂🤣
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25.05.2022 13:27 Ответить
Снимите санкции с Ирана.
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25.05.2022 15:20 Ответить
 
 