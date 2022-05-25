ОАЭ впервые за два года отправили в Европу нефть, пока европейцы бойкотируют поставки из РФ, - Bloomberg

Объединенные Арабские Эмираты после двухлетнего перерыва начали поставлять редкие партии нефти в Европу, пренебрегающую импортом сырья из России.

Об этом со ссылкой на данные отслеживания танкеров сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По информации агентства, нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, направляется в Роттердам (Нидерланды) с грузом около 1 млн баррелей эмиратской нефти на борту.

"Эта же компания имеет нефть ОАЭ на супертанкере, направляющемся в Египет. Вполне возможно, что груз окажется и в Европе. (...) Снабжение в Египет, скорее всего, пойдет по трубопроводу, который пересекает североафриканскую страну, что позволит отгружать его в средиземноморском порту Сиди-Керир", – отмечает Bloomberg.

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В последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад - в мае 2020 года, при распространении коронавируса и обвале рынка нефти.