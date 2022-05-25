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Украина готова поставлять "зеленую" энергию в Европу, заменяя энергоресурсы из РФ, - глава ДТЭК Тимченко

Украина готова совместно с Европейским союзом развивать проекты возобновляемой энергетики и стать надежным партнером Европы по поставкам "зеленой" энергии.

Об этом пишет генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко в колонке для официального сайта Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова быть надежным партнером, обеспечивать поставки "зеленой" электроэнергии в Европу и активно развивать чистые технологии. Это поможет Европе и всему миру защитить ценности человечества, демократии и безопасности, исправить ошибку игнорирования страхов президента США Рейгана, ежедневно трагически сбывающихся в войне России против Украины", - отметил глава ДТЭК.

По его словам, Украина может способствовать переходному периоду, заменяя для Европы энергоресурсы из России.

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"Энергетика Украины удивила мир своей стабильностью в условиях войны. В первый день боевых действий энергетическая система Украины была отключена от России. Украина сейчас синхронизирована с европейской электрической сетью и скоро продемонстрирует, что она может быть ключевым двигателем Европейского "зеленого" соглашения", - добавил. Тимченко.

В настоящее время более 55% электроэнергии в Украине производится на атомных электростанциях, считающихся чистой энергией. Кроме того, Украина может производить 9 ГВТ из ветровых и солнечных электростанций. Потенциал новых возобновляемых мощностей составляет более 20 ГВт.

"Зеленая европейская энергетическая интеграция Украины будет реализована с помощью наших международных бизнес-партнеров, с которыми ДТЭК планирует работать над разными проектами по декарбонизации - развитием возобновляемых источников энергии, водородной энергетикой, системами накопления энергии, малыми модульными реакторами и тому подобное", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, накануне глава ДТЭК в Давосе анонсировал проект 30 ГВт до 2030 года, предусматривающий трехкратное увеличение мощности возобновляемых источников энергии в Украине.

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энергетика (2553) ДТЭК (520) Тимченко (17)


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Топ комментарии
+5
А звідки ту єнергію брати зелену? З тих сонячних станцій та вітряків які залишились спочатку в Криму, а зараз вже і в Херсонській області?
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25.05.2022 12:53
+3
Ещё больше продавать по зелёным тарифам❗Это попахивает хорошим гешефтом☝💸
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25.05.2022 12:48
+2
А кто уполномочил Тимченко выступать от лица всей Украины? Не много ли на себя берут ахметовские менеджеры?
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25.05.2022 12:52
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Правила форума Совет форумчан
Ещё больше продавать по зелёным тарифам❗Это попахивает хорошим гешефтом☝💸
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25.05.2022 12:48 Ответить
А кто уполномочил Тимченко выступать от лица всей Украины? Не много ли на себя берут ахметовские менеджеры?
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25.05.2022 12:52 Ответить
Ні, не багато. Бо поки тут кричать про Коломойського, справжнім покровителем Зеленого є ватний любитель расії Ахмєтов.
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25.05.2022 16:59 Ответить
Боюсь спросить. А по чем? Но уверен что дешевле наших тарифов. Предложение - запрет експорта в энергетике.
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25.05.2022 12:53 Ответить
А звідки ту єнергію брати зелену? З тих сонячних станцій та вітряків які залишились спочатку в Криму, а зараз вже і в Херсонській області?
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25.05.2022 12:53 Ответить
закрадываются сомнения что Европа готова платить тимченко по барыжным украинским тарифам за зеленку... придётся закатать губу
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25.05.2022 12:58 Ответить
Європа буде платити по своїх зелених тарифах, а різницю за наш рахунок, як і зараз. Це взагалі якийсь довбо..ізм з цими зеленими тарифами, одні збитки, а називають інвестиціями.
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25.05.2022 13:04 Ответить
А беручи до відома, що "зелений" кіловатт в Україні найдорожчий в світі, різницю між ринковою ціною, "інвесторам" буде доплачувати Уряд?
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25.05.2022 13:01 Ответить
Як збудженно коментує Херусівська рать,так саме ,як рік тому виправдовували імпорт електро з РФії та Бульбонії!!!)))
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25.05.2022 13:10 Ответить
Лиш би накнопати "зраду".Реальний стан у зеленій енергетиці як і у решті галузей.
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25.05.2022 13:11 Ответить
А що з ядерною енергією? Мені здається що якщо запустити всі АЕС, той газ взагалі буде непотрібний. В мене є відчуття що газ купляють тільки щоб хууйла дотувати.
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25.05.2022 13:15 Ответить
зелёная энергия такая же предательская как и зеленожопые. Не те широты для производства, убыточное го*но. Гнать в электросеть на пиках производства, а я за это платить должен?
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25.05.2022 13:24 Ответить
"Зелена" електрика конкурентоздатна на ринку тільки за умови субсидій з дербюджету. Гей, включайте мізки -- що це значить? А те, що вона потребуе більших затрат уже уже створених виробництвом ресурсів, крім "шарових" сонця, вітру, т.і. Уже ж проходили це з гідроенергетикою! Единий шлях до "декарбонізації" -- розвиток ядерної енергетики. А всі "зелені" проети -- гігатнська афера з метою зберегти прибутки від спалювання вуглецю, яке (спалювання) ніякі вітряки і т.і. замінити не можуть.
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25.05.2022 14:38 Ответить
Зелена енергетика це круто! Але вже точно не монополісту ахмєтову з його ДТЕками нею займатися!
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25.05.2022 17:02 Ответить
 
 