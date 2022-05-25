Украина готова поставлять "зеленую" энергию в Европу, заменяя энергоресурсы из РФ, - глава ДТЭК Тимченко

Украина готова совместно с Европейским союзом развивать проекты возобновляемой энергетики и стать надежным партнером Европы по поставкам "зеленой" энергии.

Об этом пишет генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко в колонке для официального сайта Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова быть надежным партнером, обеспечивать поставки "зеленой" электроэнергии в Европу и активно развивать чистые технологии. Это поможет Европе и всему миру защитить ценности человечества, демократии и безопасности, исправить ошибку игнорирования страхов президента США Рейгана, ежедневно трагически сбывающихся в войне России против Украины", - отметил глава ДТЭК.

По его словам, Украина может способствовать переходному периоду, заменяя для Европы энергоресурсы из России.

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"Энергетика Украины удивила мир своей стабильностью в условиях войны. В первый день боевых действий энергетическая система Украины была отключена от России. Украина сейчас синхронизирована с европейской электрической сетью и скоро продемонстрирует, что она может быть ключевым двигателем Европейского "зеленого" соглашения", - добавил. Тимченко.

В настоящее время более 55% электроэнергии в Украине производится на атомных электростанциях, считающихся чистой энергией. Кроме того, Украина может производить 9 ГВТ из ветровых и солнечных электростанций. Потенциал новых возобновляемых мощностей составляет более 20 ГВт.

"Зеленая европейская энергетическая интеграция Украины будет реализована с помощью наших международных бизнес-партнеров, с которыми ДТЭК планирует работать над разными проектами по декарбонизации - развитием возобновляемых источников энергии, водородной энергетикой, системами накопления энергии, малыми модульными реакторами и тому подобное", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, накануне глава ДТЭК в Давосе анонсировал проект 30 ГВт до 2030 года, предусматривающий трехкратное увеличение мощности возобновляемых источников энергии в Украине.

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