Турчинова, Авакова, Яценюка и Тимченко СБУ повторно вызывает на допрос по "угольному делу"

СБУ повторно вызвала на допрос в качестве свидетелей по "угольному делу", в котором фигурируют народный депутат Виктор Медведчук и пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, главу политсовета партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"СБУ вызывает Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по так называемому "угольному делу. Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он отметил, что указанные свидетели вызывались на допрос 19 мая, но не явились.

"Их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая", - уточнил спикер СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский и Зеленский не могли не знать о ДТП с Трухиным, - Аваков