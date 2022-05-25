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Турчинова, Авакова, Яценюка и Тимченко СБУ повторно вызывает на допрос по "угольному делу"

сбу

СБУ повторно вызвала на допрос в качестве свидетелей по "угольному делу", в котором фигурируют народный депутат Виктор Медведчук и пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, главу политсовета партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"СБУ вызывает Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по так называемому "угольному делу. Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он отметил, что указанные свидетели вызывались на допрос 19 мая, но не явились.

"Их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая", - уточнил спикер СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский и Зеленский не могли не знать о ДТП с Трухиным, - Аваков

Аваков Арсен (3444) допрос (1373) Медведчук Виктор (1789) Порошенко Петр (19594) СБУ (19871) Турчинов Александр (3335) Яценюк Арсений (8006)


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Топ комментарии
+73
Юрій Бутусов:
Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством:
законопроект про застосування зброї проти державних службовців,
які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах,
не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,
не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву,
не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,
не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,
не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,
не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,
не покарали російську агентуру у керівництві краіни,
не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,
не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали.
І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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25.05.2022 13:13
+48
а Дерьмака, Гетьманцева, Бездумну ні?
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25.05.2022 13:04
+46
О. Якраз саме час СБУ займатись саме цим. Ні,не буде толку з цієї влади. Доб'ють країну🤦
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25.05.2022 13:04
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Правила форума Совет форумчан
Невиліковні.
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25.05.2022 13:04 Ответить
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25.05.2022 13:15 Ответить
А я вам сейчас покажу как подорожал БОРЩЕВИЙ НАБІР,.
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25.05.2022 13:29 Ответить
а Дерьмака, Гетьманцева, Бездумну ні?
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25.05.2022 13:04 Ответить
Юрій Бутусов:
Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством:
законопроект про застосування зброї проти державних службовців,
які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах,
не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,
не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву,
не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,
не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,
не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,
не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,
не покарали російську агентуру у керівництві краіни,
не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,
не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали.
І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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25.05.2022 13:13 Ответить
Сильно сказано!
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25.05.2022 13:17 Ответить
еще раз-если бы лаптеногие ******** кинули в первые дни на Харьков хотя бы 3000 тел, Харьков захватили бы 100%!!!! из белгородского направления кроме пары рот нацгвардейцев со второй половины дня 24 февраля небыло никого. ни заграждений, ни заминирований, ни блокпостов.....НИХРЕНА! в шебекино на границе 2 000 единиц техники стоит с 15 февраля, эшелоны БК на станциях, а в Волчанске -тишина! ж/д из белгорода на Купянск не взорвана, не ликвидирована! ППЦ! во истину- героизм одних, это подлость и предательство других! твари, у них уже выборы в голове, и на миллиарды помощи слюнки текут.
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25.05.2022 13:31 Ответить
З Харківщини і півночі Луганщини на парашу йде п'ять (5, !!!) залізничних гілок. Жодна не була розібрана перед війною, ніякі мости чи насипи не зруйновано.

"Влада" чекала на прихід "рускагаміра" -- нічим іншим таке пояснити неможливо.
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25.05.2022 13:47 Ответить
звісно,бо для чього робили дорог замість ракет
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26.05.2022 17:38 Ответить
...а нигде не было...Киев чудом не взяли...войск особо не было
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25.05.2022 15:22 Ответить
сильно сказано--это когда Дерьмака Безуглую Бонопарта и всю его квартально служивую шоблу в Раде и правительстве РАССТРЕЛЯЮТ ПРЯМО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА МАЙДАНЕ как украинских гнид... агентов Путина.... любителей *********..Наполеон должен понести наказание..
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25.05.2022 14:21 Ответить
до зебілів не дойде - во всьом порох віноват! А Вовочка хотєл как лучшє і дорогі строіл
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25.05.2022 13:28 Ответить
А "Мрию" и несколько "Русланов", оставить на Гостомеле, чтобы их одним ударом уничтожили рашисты, вместо того, чтобы перегнать за границу?
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25.05.2022 14:30 Ответить
О. Якраз саме час СБУ займатись саме цим. Ні,не буде толку з цієї влади. Доб'ють країну🤦
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25.05.2022 13:04 Ответить
Це з огляду на те, яке завдяння вона, влада, виконує.
Вже три роки, як вони прекрасно справляються з завданням по знищенню країни. І економічного, і військового.
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25.05.2022 13:37 Ответить
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25.05.2022 13:06 Ответить
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25.05.2022 13:16 Ответить
Переводять народні гроші на всяку жуйню.
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25.05.2022 13:06 Ответить
як же ви з******
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25.05.2022 13:06 Ответить
Зелебоби, якщо під час війни суди будуть судити патріотів то скоро України не буде бо нікому буде її захищати
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25.05.2022 13:06 Ответить
На це і розраховують рашистські калаборанти із ze-каманди
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25.05.2022 13:14 Ответить
Медведчук це такий патріот шо аж жуть
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25.05.2022 13:20 Ответить
ви, зебілі, всі такі тупі, чи є ще тупіші?
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25.05.2022 13:29 Ответить
та там по замовленню...; чи, точніше - по подляцькій методичці
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25.05.2022 13:41 Ответить
Мертвячук, бізнеспартнер бабломойського, який за перші роки презЕденства став міліардером. Продовжує заробляти на Г+Г, 2_2, Тет, та інших спільних з бенею підприємствах. Якого бенЯдуктова, без застави, відпустила під домашній арешт. Журнашлюхам якого мудрий нарід платить велику зарплату за роботу на зЕ-марафоні. Ви вірите в те, що йому щось загрожує?
Навіть марченко припинила кіпішувати, бо вже все договорено між дерьмаком і ******.
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25.05.2022 13:45 Ответить
ЗЕбилы тупорылые опять обосруться
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25.05.2022 13:06 Ответить
Філіал фсб
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25.05.2022 13:07 Ответить
Собирайте все СБУ и отправляйте попасное отбивать, я вижу им нехрен там заняться...
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25.05.2022 13:09 Ответить
Ти з яких тайожних іпеней вилізло?
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25.05.2022 13:12 Ответить
а что не так?
битва за уничтожение возможных оппонентов на следующих выборах ничего не вызывает, кроме омерзения
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25.05.2022 13:44 Ответить
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25.05.2022 13:09 Ответить
Плесень зеленая во время войны занимается узурпированием власти и устранением конкурентов. Самое время, дауны, этим заниматься.
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25.05.2022 13:09 Ответить
Ну це вже занадто йолопи бл. Під час війни коли кожного дня гвалтують ,вбивають,катують сотні українців ви ******** зелені продовжуєте цю єрмаковську х#йню? Розкажи краще нам Наполеон Боневтік ,що там у тебе було в омані з кацапами?
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25.05.2022 13:09 Ответить
Вже посол Великобританії попередили владу що головне єдність але Боневтіку пох.Треба виконувати Романські договорняки.
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25.05.2022 13:10 Ответить
Оманські.опечатка.
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25.05.2022 13:11 Ответить
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25.05.2022 13:10 Ответить
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25.05.2022 13:22 Ответить
*******, ти знову від санітарів втекло?
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25.05.2022 15:11 Ответить
Я так розумію, що сбу вже всіх посадила, хто купляв в парашії електрику, бітум та вугілля з 2020 по 2022-й роки
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25.05.2022 13:11 Ответить
Холуй пуйла - Зеля, пробує відволікати увагу народу України, від його договорняку з пуйлом про здачу всього Донбасу, коридору в Крим, ітд...
Як тільки активно почалась здача пуйлу всієї Луганської області (Сєвєродонецьк, Лисичанськ) так зразу випустили на арену Медведчука з його "зізнаннями" та почали давити опозицію, щоб залякати всіх і щоб ніхто не піднімав питання реальної зрпди Зелі і здачі ним територій України, які потрібні пуйлу.
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25.05.2022 13:12 Ответить
Тут понятно. Согласно слов Арестовича это ответ ОП за вопросы по Чонгару.
А что с делом по Чонгару? Кто разминировал перешеек?
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25.05.2022 13:12 Ответить
Інфа 100: Порошенко з Турчиновим.
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25.05.2022 15:16 Ответить
-Трассу в Северодонецк практически перерезали! Что будем делать?
-Политическую грызню!
-А может лучше, как два месяца назад, когда ВСУ громили целые бтгр, захватывали командирские машины с документацией и ложили свинорылых хенералов пачками?
-Нет! Политическую грызню!
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25.05.2022 13:13 Ответить
Ви краще займіться тими хто розмінував дорогу з Криму , чому орки зайшли як на прогулянці. Боїтеся падли , бо вийдете на саміх себе !
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25.05.2022 13:13 Ответить
Нічого державного, там тільки "лічноє". літінант генерує бажання братиків-динамівців, яких успішно вивіз за кордон (напевне, назавжди, бо ширяться слухи, що хочуть продати Динамо). А так як Вітюша Соколовський є з часів сивої давнини партнером братів, то наблюдається єдиний шанс його спасти а декламування тексту це і є той єдиний шанс. Всі ці операції із звільненням та затриманням - це необикновеннй концерт літінанта.
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25.05.2022 13:15 Ответить
Турчинов зараз на фронті, так що нехай їдуть самі до нього допитувати.
Де Яценюк і Аваков - не прослідкував.

До речі, сьогодні мало би відбутись судове засідання по справі Тані Чорновол, але "https://prm.ua/sud-zakryv-spravu-proty-tetiany-chornovol/ Суд зупинив розгляд справи проти Тетяни Чорновол на час її служби в ЗСУ ", навіть прокурори з цим погодилися.
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25.05.2022 13:16 Ответить
Зелупа, ленд-ліз дали для боротьби з ****** а не проти Турчинова, Авакова, Яценюка та Тімченка!
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25.05.2022 13:18 Ответить
Брехлива влада робить в нас чисту кацапщину - церква-домовина-диверсант тут робить, що хоче, проукраїнські канали виключають з мовлення Т2, кремлівській медіахвойди ведуть Єдині телевізійні помиї, абдрістович - герой, замовчування ролі ЗСУ і т.д. Виграємо війну а отримаємо кацапщину? Не хочеш кацапщини після перемоги?

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
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25.05.2022 13:20 Ответить
Якщо зебіли думають, що їм вдасться успішно проїбать країну і дерибанить грошенятка плану маршала на відбудову, то вони ще більш кончені і тупорилі ніж здавалося спочатку.
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25.05.2022 13:21 Ответить
Вспомнил фильм Батальоны просят огня)) Там эпизод:

- Нет связи товарищ полковник
- Что вы мне голову морочите, когда я справа слышу бой. Вызывайте, вызывайте! Без конца вызывайте.
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25.05.2022 13:21 Ответить
А скількох викликали по справі розмінування на півдні? Зараз це значно доцільніше.
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25.05.2022 13:28 Ответить
Ура. Не надо нам был уголь тогда. И не надо нам топливо сейчас. Орите больше на Запад про эмбарго на нефть и газ,, да Зеленожопы!. Без топлива прекрасно ведь по оставшимся дорогам ездить) Всё равно про*бали всё
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25.05.2022 13:30 Ответить
а шо там по "азовцям"? як там "євакуація"?
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25.05.2022 13:31 Ответить
https://youtu.be/txnzc3Wy2UY?t=2871
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25.05.2022 14:19 Ответить
евакуація перейшла в полон
але то таке,дрібьязок
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26.05.2022 17:35 Ответить
Я точно не є "порохоботом" ... й не ЗЕбобіком ....
А зара я не є прихильником взагалом будь якої політичної партії мирного часу !
Зара є тільки дві партії це ЗСУ й партія цивільного народу України . Й усе інше не варте уваги ...

Але вважаю вкрай необхідним об"єднання депутатів "Голосу" , ЕС й "Батьківщини" в таком законопроєкті , яких би тимчасово заборонив би : СБУ , Прокуратурі , ДБР втрачати золотий час на справи які не пов"язанні зі справами нашої перемоги в кривавій війні з Московією . Крапка .
Усе ,що не пов"язанно з поточною беспекою держави . з військовими злочинами окрів , з дисципліною й порушеннями в ЗСУ -- усе потрібно негайно призупинити . Хоча б перенести на час після перемоги ...

П.С. Однаково задовбали ці "ЗЕбобіки" й "порохоботи" яки тільки в Київі стало трохи більш беспечно знов повилазили з різних дірок й почали гризти як щури один одного !!!

Це якесь міжгалактичне недоумство ця уся гризня : від Кочубєя до Мазепи , від Петлюри до Скоропатського , від ВАЮ до ЮВТ , від ...
Послухайте -- ви сретися один на одного , але зона в Воркуті для Вас буде одна ... якщо не припинити ваши чвари !
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25.05.2022 13:31 Ответить
когда уже народ будет допрашивать всю эту антиукраинскую, антидержавную зеленую шоблу ?
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25.05.2022 13:31 Ответить
СБУ в повному складі в Северодонецьк, захищати місто, а не кишені Зелебоба.
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25.05.2022 13:34 Ответить
А мене цікавить, чому при новій нашій владі соціальні жирні виплати в ОРДЛО місцеві стали отримувати прямо на картки. Тепер не потрібен ніякий виїзд на неокуповану територію, що дає змогу домбасянам отримувати пенсії за їх померлих родичів. Турбота зевлади про зрадників і ворогів просто вражає. Те, що довбасня, яка нас ненавидить, отримує гроші прямо на кратки банків динирилинири говорить про пряму зраду и порушення законів нашою зеленою владою, бо має місце тайний зговір з банками незаконних формувань. Я вже мовчу про те, що всіх зрадників треба було покарати за зраду, як мінімум - позбавити громадянства. натомість - тільки ніжна турбота про зрадників, а позбавити громадянства вони хотіли тих, хто виїхав за кордон. Майже як при совку. Виїхати за кордон не можна було, бо це вважалося зрадою совка.
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25.05.2022 13:36 Ответить
Не. Зеля Беню не сдаст.
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25.05.2022 15:18 Ответить
Прикольно , то есть, Зеленскому и компании , за то что они сдали Юг, вопросов , нет Т . Е .Зеленский не боится в военное время эту бодягу разводить , сдавать так всё, и шоб раскол по полной . Я тебе уже говорил, Зеленский , от ***** ,тебя может защитить, только Украина , так ,что не обижай её
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25.05.2022 13:46 Ответить
Пане , Баканов ! Де Ваш корєш , Наумов ? Ой , втік кажуть злі язики . Цікаво , чи встигли Ви хоча б пояснення у нього взяти ? Я розумію , що Вам і так все відомо , корєш як не як . Але , хоча б для пристойності . А де смотрящий за Харковом великий прикордонник ? Не остання людина в зеленій партії . Ой , також втік . А цікаво , що робив в перші дні війни , нач упр СБУ в Херсонській області ? Мабуть кидався з в"язанками гранат під рашистські танки , перед тим організувавши агентуру в Херсоні . Ой . Виявляється накивав п"ятами одразу ж . А де був голова Херсонської облдержадміністрації Херсонської обл ? Креатура зеленої партії . Злі язики кажуть , що також втік . Але , можу вони вже баланду хлебають ? Також ні ? То у мене питання до Вас . На фіга попу , така гармонь ?
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25.05.2022 13:50 Ответить
Иногда , очень хочется , что бы спец службы москалей , действительно ,ликвидировали, Зеленского, Верещук, Аристовича . Ермака конечно будут защищать. Но я понимаю, что они не дураки , это все равно, что убит прапорщика у москалей.
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25.05.2022 13:58 Ответить
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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25.05.2022 14:00 Ответить
А Демьяненко на блокпосте за что расстреляли в начале войны? Сливал или убрали свидетеля?
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25.05.2022 14:00 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
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25.05.2022 14:27 Ответить
Всех сбушников отстранить нахрен, пока не побудет каждый на передовой в окопах месяца два (хотя бы).
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25.05.2022 14:31 Ответить
Сериал "Слуга народа" медведчук 1 серия в украинском прокате
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25.05.2022 14:52 Ответить
спросите у Яценюка, где стена под Харьковом, почему 92 бригада металась из одной точки области в другую пытаясь отбить врага?
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25.05.2022 14:57 Ответить
Й обнуте, орки вторглися 24.02.22, а Яценюк був прем'єром в 14-16 роках. Різницю, придурку, відчуваєш. До речі, спитай зеленського, хто розмінував Чонгар і здав Південь?
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25.05.2022 15:20 Ответить
seychas nado dumat i tratit silu na oboronu.
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25.05.2022 15:03 Ответить
странно что Коломойского ни разу за 3 месяца не вспомнили.. видимо это самый честный и святой Олигарх.
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25.05.2022 15:07 Ответить
СБУ! Агов! А хто знає, де портнов???? Випадково, не цікавилися? І деркач, заодно?
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25.05.2022 15:20 Ответить
Давно вже було сказано: що не так страшні московські гниди, як україньські воші.
СБУ виконує замовлення вошей, нічо, знайдуться патріоти які всіх цих виродків притягнуть до відповідальності після того як орда отримає по зубах.
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25.05.2022 15:39 Ответить
И всё ОПЗЖ, разные Балицкие, Бондаренки, Порновы, Татаровы, Шуфричи, Бойки, Червонеко, Кузьмины, Симонеко П.
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25.05.2022 15:44 Ответить
Зрадник на зраднику сидить,та зрадником поганяє. Це я про есбеу...
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25.05.2022 16:29 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=522921962800148&__tn__=F https://www.facebook.com/watch/?v=522921962800148&__tn__=F

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25.05.2022 20:16 Ответить
 
 