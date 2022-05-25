Турчинов о вызове на допрос в СБУ: Неадекватный политический пиар Службы безопасности, я сейчас на фронте, готов дать ответы в одном из окопов
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал вызов на допрос в СБУ в качестве свидетеля и рассказал, что находится на юго-восточном фронте.
Об этом он сообщил в комментарии "Цензор.НЕТ".
"Получил сегодня из СМИ информацию, о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - подчеркнул экс-секретарь СНБО.
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+89 Микола Мазуренко
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+84 олег иванов #434516
показать весь комментарий25.05.2022 13:14
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потрiбно дивитися на факти, а не слiпо вiрити словам.
а факти такi:
Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетноi програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -
припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо
ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...
а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.
Вот даже не знаю, кто сейчас у меня бОльшую ярость вызывает - эта зелёная *******, или избиратели, которые их выбрали в 19-ом, а сейчас благополучно *********** в Польшу и Францию, и сейчас оформившие там пособие от ЕС.
А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.
До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
Від незручних запитань, чого реально (а не бутафорно як зараз бреше Арестович) не готувались до війни, та не підірвали мости з Криму, як так швидко пройшли Сумську, Чернігівську область? За нові котли що зараз утворюються? За ту кількість військових і цивільних, що загинули від рук окупанта, бо влада громадян до шашликів готували, і не зробили жодного кроку до укріплення рубежів??? Зараз волаємо по всьому світу шо зброї не вистачає, так чому 3 роки зривались оборонні замовлення?
За прийдеться відповідати Зеленському, Данілову, Баканову, Єрмаку (агенту кремля за даними Мі6).
Але схоже що ця команда з шоубізнесу уже готується до нових виборів на крові та кістках українців.
Тому що це СВОЇ для влади?
Валькірії зі "слуґ народа" вирішили фактично надати право на моментальну страту військовослужбовців за непокору, дезертирство та інші неприємні речі, які трапляються на війні.
Прекрасна ілюстрація їхнього ставлення до своєї армії, яка зламала путінський бліцкриґ, тримає оборону кількох фронтів і бійці якої носять із собою гранати з написом "підемо разом".
Це в них, мабуть, у рамках "гусєй щіпать" такі ініціятиви - і нові пакування військових за "просування ультра-націоналістичних ідей" цією шоблою вже плануються.
.......
А загалом, може, й добра ідея - можна буде, наприклад, застосувати до тих, хто злив ваґнерівців.
Валерій Прозапас
Результаты голосования за кандидата, % Явка: 62,09% Владимир Зеленский 73,22 Петр Порошенко 24,45
62% от списочного населения Украины в 43, 7 миллиона это 27 миллионов. 73,22% от них это ровно 20 миллионов.
Ровно 20 миллионов цифра очевидно нарисованная. Нарисована она потому, что реальное население Украины по хлебной формуле чуть больше 20 миллионов или 1/2 списочного населения. Значит за Зеленского в лучшем случае проголосовало около 10 000 миллионов.
В новостях написано, что число беженцев из Украины превысило 6,5 миллионов. Больше всего бежали из тех областей, где голосовали за Зеленского. Его избиратели так же больше всего пострадали от внезапного нападения рашистов, о котором Зеленскому ещё в декабре сообщило ЦРУ, как сообщается в новостях. То есть реально в Украине тех, кто голосовал за Зеленского и ещё не пожалел об этом остался минимум и кивать на них бессмысленно.
То що від нього очікувати? Замість того щоб займатись тим чим СБУ повинна займатись під час війни, вони знову витрачають ресурси держави на юридично нікчемну справу яка ВЖЕ РОЗСЛІДУВАЛАСЬ та закінчилась нічим.
Хай ідуть в ВСУ та тер оборону, бо користі від них нема ніякоі як від служби безпеки.
Что ж ты, ублюдок жызни, туда с автоматом не побежал Родину защищать?