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Турчинов о вызове на допрос в СБУ: Неадекватный политический пиар Службы безопасности, я сейчас на фронте, готов дать ответы в одном из окопов

турчинов

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал вызов на допрос в СБУ в качестве свидетеля и рассказал, что находится на юго-восточном фронте.

Об этом он сообщил в комментарии "Цензор.НЕТ".

"Получил сегодня из СМИ информацию, о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Также читайте: Турчинова, Авакова, Яценюка и Тимченко СБУ повторно вызывает на допрос по "угольному делу"

Автор: 

допрос (1373) СБУ (19871) Турчинов Александр (3335)


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Топ комментарии
+102
два мира два образа жизни д у м а й т е
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25.05.2022 13:14
+89
До сих пір ця шайка не пиз...на і не стріляна. Нічого не міняється. Того чувака, який розмінував мости викличте, тоді вам хоч на копійку можна вірити.
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25.05.2022 13:17
+84
Та ні,Баканов в окоп не полізе.Воно з Зелупою краще на шашлики сходить.
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25.05.2022 13:14
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Зеленський з бандою просрав 15% території України і тепер шукає винних. Навіть не знаю, труп кого я хочу бачити більше - зеленського чи путіна.
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25.05.2022 13:49 Ответить
я порівну,можна навіть їх покласти валетиком в мавзолеї,бо попередній вова уже протух,не завадило б оновити)))
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25.05.2022 14:31 Ответить
СБУ своей работой не занимается, а превратилась в охранку височайшего.
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25.05.2022 13:50 Ответить
Вже час Пороху з Турчиновим розповісти про те, хто розмінував Чонгар.Вони знають.Пане Поршенко, наведіть лад!
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25.05.2022 13:52 Ответить
Ніт.То звичайна самооборона.Коли на Вас вішають всіх собак,Ви повинні оборонятись.Чи дати себе з'їсти і про@ ати країну?
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25.05.2022 14:38 Ответить
Зелені підори одразу ж почнуть кукурікати про те, що Порох таким чином намагається усунути своїх політичних опонентів і розхитати ситуацію в країні. Зе-шобла зараз шукає найменший привід, аби вчепитися йому в горло.
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25.05.2022 14:27 Ответить
Пам'ятаєте як 2 роки тому "слідчі" хотіли знищити ППО?
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25.05.2022 13:52 Ответить
та вони, якщо не знищили - то, принаймі нанесли суттєву шкоду. З того часу вкрасти запчастини для С-300, с-400 на касапських складах для переправки їх контрабандою стало неможливим!
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25.05.2022 14:01 Ответить
Око государєве, наша недопрокурорка, дбр старались як могли. Сумно...
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25.05.2022 15:34 Ответить

потрiбно дивитися на факти, а не слiпо вiрити словам.

а факти такi:

Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетноi програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -

припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо

ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...

а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.

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25.05.2022 13:55 Ответить
Проглядається задум по знищенню всієї патріотичної та суспільно-активної частини нашого народу: відкрити проходи з Криму, не забезпечити оборону Миколаївської області, закривати північ у пожежному порядку, найкращі армійці гинуть, або в полоні, зато Київ відстояли у тяжких боях, і зараз вже можна продовжувати дожимати усих незгідних з політикою зеленських прихвостней по замиренню з рашкою. ФСБ аплодує стоячи, це ж їх задум. Із зелі за допомогою пропагандонів з усього світу створили ікону спротиву та патріотизму - все можна видихнути і нищити армію в котлах. Але ж ми знаємо ціну зеленому патріотизму і очікували удару в спину. Вони розплодили масу телеграм каналів, де разом з правдивою інформацією дають у якості довгоочікуваного результату виклики на добит Порошенка, Турчинова і перемивають увагу на «успіхи» СБУ. Виступи зелі ніколи не читаю, арестович -то взагалі треш, мета одна- засмітити мізки і обдурити населення, але вже раніше ватні тьотки не читають люсю арестовича, що дає надію.
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25.05.2022 13:55 Ответить
Перемикають
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25.05.2022 14:06 Ответить
а ведь решение проблемы было уже так близко - организовать тройки из безуглых, третьяковых и прочих мазурашей, и выезжай в окопы и расстреливай Турчинова. Можно еще и под Николаев заскочить, Луценка расстрелять...
Вот даже не знаю, кто сейчас у меня бОльшую ярость вызывает - эта зелёная *******, или избиратели, которые их выбрали в 19-ом, а сейчас благополучно *********** в Польшу и Францию, и сейчас оформившие там пособие от ЕС.
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25.05.2022 14:08 Ответить
там ці "трійки" і поскладають у вигляді букви ''Z'' якраз трьох вистачить її викласти)))
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25.05.2022 14:34 Ответить
Турчинов, чекай... слідчі сбу їдуть до тебе на передову, в окопи.... аж самому стало смішно...
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25.05.2022 14:10 Ответить
Ага! Зараз якраз підбирають собі памперси за розміром! Бо в окопі "бздо" погано вивітрюється А їм же сидіть і протокол писать треба буде "Прилетить" - так ще обсеруться! Товариш розказував : служив у Баграмі І якось погнали їх колоною на "материк" А назад їхали з новим начальником штабу батальйону Поки спокійно їхали, так - "пальцы веером, сопли - пузырём" Все вимагав "только по уставу!" А на під"їзді до бази (де повинні були ночувать) потрапили під обстріл мінометний Так майор обісрався І вони з водієм хвилин сорок в кабіні КамАЗа при +40 ОТЕ винюхували, виходячи з-під обстрілу!
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25.05.2022 16:27 Ответить
троха невдобно ся получило))))
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25.05.2022 21:30 Ответить
це не піар, це другий фронт у кремля.
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25.05.2022 14:11 Ответить
не мямли, вьікидьіш подоляка от люси.
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25.05.2022 14:18 Ответить
советник януковича подоляк? рьіг ермак? шлха мазурашу, имбицилка безугла? прихожанин фсб рпц бакланов?
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25.05.2022 15:00 Ответить
Браво Олександр Турчинов!! Тільки в окопі!!
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25.05.2022 14:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
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25.05.2022 14:28 Ответить
Обьективно, Зесопля действует очень грамотно...... Он одним махом вывел двух своих потенцитальных конкурентов из игры : Медведчука и Порошенко........... Скоро власть Зеленского станет абсолютной и Украина превратиться в бессконечно воюющее авторитарное закрытое государство - куда можно приехать, а уехать обратно лишь вперед ногами.......... Демократии и европейского права здесь к сожалению нет, лишь тоталитарный закрытый концлагерь и "железная рука"..................
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25.05.2022 14:31 Ответить
не превратится
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25.05.2022 15:01 Ответить
С какого клозета ты выперделось?
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25.05.2022 14:44 Ответить
і в тебе почуття гумору на цій війні пропало?
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25.05.2022 15:57 Ответить
Порошенко, Турчинов, Яценюк, Аваков.... Члено-пианист-наркоша и его моСКо-заменитель Ермак, уже даже не скрывают, что работают по спискам личных врагов путлера....
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25.05.2022 14:32 Ответить
Когда у нас научатся ходить на допросы без пиара и подтанцовки как в Европе?
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25.05.2022 14:34 Ответить
Рабинович із Новинським ходять вже ходять на допити?
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25.05.2022 15:07 Ответить
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25.05.2022 14:38 Ответить
це неадеакватність влади або відверта гра на ворога
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25.05.2022 14:45 Ответить
Від чого зараз водвілікає увагу преЗедент? Від здачі Херсону, Бердянська, Енергодара, Маріуполя бійців з Азовсталі?
Від незручних запитань, чого реально (а не бутафорно як зараз бреше Арестович) не готувались до війни, та не підірвали мости з Криму, як так швидко пройшли Сумську, Чернігівську область? За нові котли що зараз утворюються? За ту кількість військових і цивільних, що загинули від рук окупанта, бо влада громадян до шашликів готували, і не зробили жодного кроку до укріплення рубежів??? Зараз волаємо по всьому світу шо зброї не вистачає, так чому 3 роки зривались оборонні замовлення?
За прийдеться відповідати Зеленському, Данілову, Баканову, Єрмаку (агенту кремля за даними Мі6).
Але схоже що ця команда з шоубізнесу уже готується до нових виборів на крові та кістках українців.
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25.05.2022 14:50 Ответить
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25.05.2022 15:09 Ответить
Чому Баканов з Венедиктовою не викликають на допити подільників медведчука рабиновича, новинського, шуфрича?
Тому що це СВОЇ для влади?
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25.05.2022 14:51 Ответить
Вони і є влада.
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25.05.2022 15:11 Ответить
Не в вашем. В вашем убийцу Зелю покрывают.
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25.05.2022 15:46 Ответить
ОПА ! ВСРАЛИСЬ !?) ПАСТЕР ДАЁТ !!! А СБУШНИКОВ НАДО НАРОДУ ДОПРОСИТЬ ПРО МАЙДАН !!! КТО ГДЕ БЫЛ !?)
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25.05.2022 14:59 Ответить
спитай у люсі, вона десь недалеко від тебе.
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25.05.2022 15:03 Ответить
а чого не заспамив бота подлячного? Нехай навіть це свіжатіна - але ж все-одно смердить курвою!
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25.05.2022 16:00 Ответить
ХВАТИТ СРАТЬСЯ !!! А ТО ЕЩЁ НАМ ГРАЖДАНСКОЙ НЕ ХВАТАЛО !!!
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25.05.2022 15:00 Ответить
Пусть срутся. Все равно ихний срач никого не волнует, так как, кроме нескольких проплаченных местных нищебродов с минимальной пенсией, срач разводят в основном кацапы и любители "рюзскаго мира". Это касается как порохоботов, так и зелеботов.
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25.05.2022 16:17 Ответить
"срачі" допомогли звільнити із пазурів зебанди генерала Марченка, який організував оборону Миколаїва. А зеботи та корисні ідіоти лили на нього тони лайна в той час.
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25.05.2022 16:53 Ответить
Автори розстрільного законопроєкту - скандальновідомі Безугла (розслідування щодо "ваґнерівців"), Третьякова ("діти другого сорту") та Мазурашу ("а поміняймо Гімн"). https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=AZXhuxVynT4dxK1TjplUj0QnHlyzKwaUW4zybWKMRYXentn0l1zvUWdKnl1dkzSreCM4DDLegu5IQ7lRpsC_87J0FtUa17exDtMB-JnU6TWiNrGyUxPP9sks1Szum_IcDxI&__tn__=-]K-R Zinoviy Huzar

Валькірії зі "слуґ народа" вирішили фактично надати право на моментальну страту військовослужбовців за непокору, дезертирство та інші неприємні речі, які трапляються на війні.

Прекрасна ілюстрація їхнього ставлення до своєї армії, яка зламала путінський бліцкриґ, тримає оборону кількох фронтів і бійці якої носять із собою гранати з написом "підемо разом".

Це в них, мабуть, у рамках "гусєй щіпать" такі ініціятиви - і нові пакування військових за "просування ультра-націоналістичних ідей" цією шоблою вже плануються.

.......

А загалом, може, й добра ідея - можна буде, наприклад, застосувати до тих, хто злив ваґнерівців.

Валерій Прозапас
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25.05.2022 15:00 Ответить
бл.ді, яких треба розстріляти за роботу на ворога пропонують розстрілювати бійців ЗСУ
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25.05.2022 15:02 Ответить
ого, скількі говноботів зєлєтутки прислали
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25.05.2022 15:05 Ответить
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25.05.2022 15:09 Ответить
ПУСТЬ МЕДВЕДЧУК ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ СВОЕЙ СЕМЬИ РАССКАЖЕТ ВСЕ ЧТО ОН ЗНАЕТ ПРО ПУТИНА !!!
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25.05.2022 15:19 Ответить
Во главе государства пидасты которые работают на врага - Орду. Мало того что они тупые и безмозглые, они еще и подленькие трусы. И это выбрало 73%.
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25.05.2022 15:32 Ответить
Какие 73%. Этот фейк кочует на цензоре уже 3 года.
Результаты голосования за кандидата, % Явка: 62,09% Владимир Зеленский 73,22 Петр Порошенко 24,45
62% от списочного населения Украины в 43, 7 миллиона это 27 миллионов. 73,22% от них это ровно 20 миллионов.
Ровно 20 миллионов цифра очевидно нарисованная. Нарисована она потому, что реальное население Украины по хлебной формуле чуть больше 20 миллионов или 1/2 списочного населения. Значит за Зеленского в лучшем случае проголосовало около 10 000 миллионов.
В новостях написано, что число беженцев из Украины превысило 6,5 миллионов. Больше всего бежали из тех областей, где голосовали за Зеленского. Его избиратели так же больше всего пострадали от внезапного нападения рашистов, о котором Зеленскому ещё в декабре сообщило ЦРУ, как сообщается в новостях. То есть реально в Украине тех, кто голосовал за Зеленского и ещё не пожалел об этом остался минимум и кивать на них бессмысленно.
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25.05.2022 17:30 Ответить
Коли в Україну заїхали й поселилися російські диверсанти, де була наша СБУ і що вона робила? Боролась зі Семенченком? А зараз знайшли ворога - Турчинова, дякуючи якому Україна має хоч якісь ракети. Половина СБУ займається не тим, щчим треба - виконує політичні замовлення.
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25.05.2022 15:32 Ответить
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25.05.2022 15:49 Ответить
Видать в есбеу робить вже зовсім нехєр.Всіх шпигунів переловили...
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25.05.2022 15:59 Ответить
Щоб зрозуміти логіку в діях СБУ потрібно згадати хто такий іі очільник, Банков. Старий товариш Зеленського, освіта - щось не зрозуміле економічно-юридичне. Досвід роботи в правоохоронній сфері до призначеня очільником СБУ - нульовий. Ким працював - директор Квартал 95.

То що від нього очікувати? Замість того щоб займатись тим чим СБУ повинна займатись під час війни, вони знову витрачають ресурси держави на юридично нікчемну справу яка ВЖЕ РОЗСЛІДУВАЛАСЬ та закінчилась нічим.
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25.05.2022 16:04 Ответить
Свідчення Медведчука проти Порошенка - оце все на що спромоглась наша доблесна СБУ під керівництвом директора Кварталу 95 більш ніж за місяць роботи???? То навіщо нам взагалі така СБУ?

Хай ідуть в ВСУ та тер оборону, бо користі від них нема ніякоі як від служби безпеки.
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25.05.2022 16:11 Ответить
Від служби користь є. Просто вона як риба, яка псується з голови.
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25.05.2022 16:34 Ответить
Сашик, так и сусликов ты просто та не увидишь, а они есть, в окопах наверное тоже прячутся...
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25.05.2022 16:43 Ответить
А що він правий - може давати показання через відео он-лайн звязок під обстрілами. На сьогодні все можливо. Ну ж відео звязок не існує тільки для приватних питань - деколи його можна використати і для роботи.
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25.05.2022 16:34 Ответить
Танька Лайф! Ти штолє? Перелогинься!
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26.05.2022 00:46 Ответить
Ты, ублюдок косорылый, не в курсе, что 97% ВСЕ "украинских" силовиков перешли на сторону Расии?
Что ж ты, ублюдок жызни, туда с автоматом не побежал Родину защищать?
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26.05.2022 10:39 Ответить
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