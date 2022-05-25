Турчинов о вызове на допрос в СБУ: Неадекватный политический пиар Службы безопасности, я сейчас на фронте, готов дать ответы в одном из окопов

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов прокомментировал вызов на допрос в СБУ в качестве свидетеля и рассказал, что находится на юго-восточном фронте.

Об этом он сообщил в комментарии "Цензор.НЕТ".

"Получил сегодня из СМИ информацию, о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

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