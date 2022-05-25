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Новости Война
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Утром войска РФ нанесли два ракетных удара по Покровску. Четверо раненых, повреждены три инфраструктурных объекта, - Кириленко

ракета

Утром 25 мая Покровск в Донецкой области подвергся двум ракетным ударам

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас известно о четырех раненых гражданских – они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта.

"Россияне продолжают бить по городам, удаленным от линии фронта. Они стремятся убить как можно больше гражданских и посеять панику. Поэтому сейчас единственный правильный выбор – эвакуация!", - резюмирует глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Покровске произошел взрыв, - мэр Требушкин

обстрел (26995) ракеты (3561) Донецкая область (9570) Кириленко Павел (638) Покровск (583)


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Кого эти мелочи волнуют?! Вы лучше скажите, как там дела на политическом фронте.
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25.05.2022 13:28 Ответить
дві ракети 3 об'єкта?
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25.05.2022 14:29 Ответить
 
 