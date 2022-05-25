Утром войска РФ нанесли два ракетных удара по Покровску. Четверо раненых, повреждены три инфраструктурных объекта, - Кириленко
Утром 25 мая Покровск в Донецкой области подвергся двум ракетным ударам
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас известно о четырех раненых гражданских – они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта.
"Россияне продолжают бить по городам, удаленным от линии фронта. Они стремятся убить как можно больше гражданских и посеять панику. Поэтому сейчас единственный правильный выбор – эвакуация!", - резюмирует глава региона.
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показать весь комментарий25.05.2022 13:28 Ответить Мне нравится 1
Мирон Левицький #513800
показать весь комментарий25.05.2022 14:29 Ответить Мне нравится 0
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