Утром войска РФ нанесли два ракетных удара по Покровску. Четверо раненых, повреждены три инфраструктурных объекта, - Кириленко

Утром 25 мая Покровск в Донецкой области подвергся двум ракетным ударам

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас известно о четырех раненых гражданских – они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта.

"Россияне продолжают бить по городам, удаленным от линии фронта. Они стремятся убить как можно больше гражданских и посеять панику. Поэтому сейчас единственный правильный выбор – эвакуация!", - резюмирует глава региона.

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