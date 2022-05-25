Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей

Президент страны-агрессора Путина подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины", - пишет издание.

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