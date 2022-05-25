Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей
Президент страны-агрессора Путина подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины", - пишет издание.
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https://twitter.com/KermlinRussia/status/1529447121841168385 4 ч
Говорят, в Москве повезли оперировать Путина.
У врачей есть шанс провести успешную «спецоперацию» и стать героями, которых будет с благодарностью вспоминать весь мир.
Ну как такому можно было поверить во второй раз, КАК ???
Психанули, не разговаривают.
Иногда думай прежде чем что-то бзднуть.
Днями кілька англомовних медіа опублікували інтерв'ю з Блеком, у якому той розповідав, що Росія "не може собі дозволити програти війну з Україною", оскільки, на його думку, поразка означатиме, що "НАТО без перешкод просунеться до кордонів з РФ".
"Протягом останніх трьох місяців у всіх своїх інтерв'ю Блек зазначає, що в нього «розривається серце, коли він бачить відео, де українські сили злочинно вбивають російських хлопців». Попереджаємо! Такі заяви «експерта» - елемент інформаційно-психологічної операції ворога, який намагається переконати Захід у марності допомоги Україні", - наголосив ЦПД.
Про це https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1656 повідомила пресслужба ЦПД.
стаж в Українi, в сересер рахувати автоматично рашисти бiльше не будуть.
платити нiчого в перспективi не будуть. хiба що дадуть пару тисяч один раз рЖублiв для пiару...
якраз вчора -
госДура паРаши денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ
рассея перейдет на двусторонние соглашения с этими странами, они помогут избежать выпадения периодов стажа. Кроме того, денонсация сэкономит до 2,2 млрд руб. из бюджета ереф.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/05/2022/628cbaad9a794745d7bd43ed
ще ранiше -
Жители лыныры и дыныры получат рассеянские пенсии только при переезде на рассею
рассейские пенсии будут назначаться тем новым гражданам из дыныры и лыныры, которые переедут на постоянное жительство на рассею, сообщили РБК в пенсионном фонде всея *********.
рассеянам, которые останутся в дыныры и лыныры, пенсии должна платить Украина...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2019/5cc18b1f9a79473be2b1a1d4
"Нема у світі Бога крім Вовіка ***** , а Кадирка пророк яво !"
Й зразу пачпорт у зуби ... "калаш" на шію й за "расея впердє" ... до першої міни чи снаряду під ноги !
А зомбовані орки все слухняно виконують.
Я і більшість моїх знайомих теж проти путлера і рашки.
Питання: ЯК НЕ ОТРИМАТИ АУСВАЙС? Мені фронт,на щастя, не світить- 74 роки. Але від однієї думки,що будеш рюзкій-стає не по собі....
Доречі,молоді залішилось не дуже багато-виїхали.
А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.
До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
Йому пробачення у святого батька требо вимолювати усе останнє життя після брудного перебування у банді ібуковичей , а не оцінювати вчинки когось іншого .
В РПЦ заговорили о канонизации российского военачальника Александра Суворова.
Признать "святым" полководца, отметившегося особой жестокостью к мирному населению стран, против которых россия развязывала войны, а также любившему насиловать несовершенных девочек-крепостных, московские попы хотят по предложению министра обороны рф шойгу.
Пока в РПЦ ищут "примеры чудотворения" в исполнении Суворова, в соцсетях напоминают о зверствах этого мясника, с которого, похоже, берут пример нынешние командиры и солдаты "второй армии мира".
Сеть уже взорвалась едкими комментариями по поводу запланированного "пополнения" в сонме российских "святых". "РПЦ рассматривает вопрос о канонизации Суворова к лику святых и собирает информацию о фактах "чудес, которые он явил", в частности, полет на ядре и вытаскивание самого себя из болота за волосы, вместе с лошадью",
Особливо - з Магаданською пропискою.
Українці думали що голосували за Зе реформатора України, а вийшло що за русскій мір.
Подставочка вийшла, грощі не повертають і пізно пити Боржомі коли нирок немає ☺️
Слобожанщина
В Донецке 14-го года. Как вспомню, так вздрогну...
Чем всё закончилось для "страдальцев" объяснять не надо?
Новых "страдальцев" ожидает то же самое...
Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - ищет оправдания.
Каждый делает свой выбор и несёт за него ответственность. Неотвратимо...
Судьба штука жёсткая...