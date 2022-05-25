Ситуация на Донбассе очень плохая. Вашингтон должен сдержать обещания и предоставить Украине MLRS как можно быстрее, - Кулеба
Вашингтон должен сдержать обещание и предоставить Украине реактивные системы залпового огня как можно скорее.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня было здесь около 10 двусторонних встреч. Когда я говорю кому-то: "Я знаю, что у вас есть MLRS (реактивные системы залпового огня - ИФ), нам они крайне необходимы, дайте нам их", первый вопрос который я получаю: "Американцы уже дали вам их?" Это бремя лидера - все смотрят на вас. Вашингтон должен сдержать обещание и предоставить нам реактивные системы залпового огня как можно скорее, другие - последуют", - сказал Кулеба на дискуссии в Украинском доме в Давосе в среду.
Он указал, что есть разные типы оружия, которые должны быть поставлены Украине, и есть определенные сроки поставок. Кулеба подчеркнул, что ситуация с поставками оружия намного лучше сейчас, по сравнению с месяцем назад, и США заслуживают признательности за организацию группы "Рамштайн" и координацию всех усилий.
"Если мы не получим MLRS ASAP (как можно скорее - ИФ), ситуация на Донбассе станет даже хуже, чем сейчас. Я не хочу, чтобы у кого-то возникло чувство, что с войной все более-менее в порядке. Ситуация на Донбассе очень плохая. Некоторые села больше не существуют физически, потому что они в руинах. Если мы не получим MLRS, мы не сможем освободить Херсон. Есть люди, которые ждут этого, и мы не можем позволить России оставаться в Херсоне. Потому что если они останутся, у них будет стратегическая позиция представлять угрозу центральной Украине, а также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они будут продолжать воровать наше зерно", - рассказал Кулеба.
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Уже проходят обучение. Как освоят так вместе с машинами в украину и вернутся👍.
Є йще інша формальність . Чому гаубиці точні дали швидко и вони вже тут ? Бо це штучне ураження .
А тут справа в зброї масового ураження й будуть перестраховуватися , що (нібито) не дай Боже не було як на вокзалі Краматорська -- якщо орки улучили навіть одноразовим "Ескандером" не туди , куди цілилися , то тут зброя б"є по цілим площам !!!
22 січня 2022 року.
https://www.unian.net/politics/kuleba-esli-rasshatat-ukrainu-nagnetaniem-paniki-to-putinu-i-ne-pridetsya-napadat-novosti-ukraina-11680132.html Кулеба: Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать .
Для того, что бы что-то взять, для этого руки из жопы надо вынуть, а рыло из бюджетного корыта, а не ******* "почему мы до сих пор не в НАТО".
- https://www.youtube.com/shorts/5KW01l6-bcs Снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А.
(о больших потерях танковой составляющей 150-й МСД писал неоднократно с начала российской агрессии)
- В 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.
Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.
Напомню от себя, что последнее боевое применение и потери этого типа танков россией отмечалось во время вторжения в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.
https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko 3 hrs ·
Німецька допомога вже на шляху до нас...
Лучше и быстрее откуда-то взять 152 мм снаряды для советских артсистем. А вообще вопрос не новый, почему в набат никто не бил, пустозвоны. СБУ ж суходрочкой с Порохом занимается в такое время. Они не боятся прихода россиянцев? А почему? Может не зря по Киеву не стреляют?
а факти такi:
Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетної програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -
припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо
ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...
а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.
https://www.youtube.com/watch?v=NYr8z_n_HUc
Такую страну разокрасть с сообщниками.
А где все оружие что было у нас и самолеты?
Накуя все продали?
Рыжая гнида с русской женой.