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Ситуация на Донбассе очень плохая. Вашингтон должен сдержать обещания и предоставить Украине MLRS как можно быстрее, - Кулеба

mlrs

Вашингтон должен сдержать обещание и предоставить Украине реактивные системы залпового огня как можно скорее.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня было здесь около 10 двусторонних встреч. Когда я говорю кому-то: "Я знаю, что у вас есть MLRS (реактивные системы залпового огня - ИФ), нам они крайне необходимы, дайте нам их", первый вопрос который я получаю: "Американцы уже дали вам их?" Это бремя лидера - все смотрят на вас. Вашингтон должен сдержать обещание и предоставить нам реактивные системы залпового огня как можно скорее, другие - последуют", - сказал Кулеба на дискуссии в Украинском доме в Давосе в среду.

Он указал, что есть разные типы оружия, которые должны быть поставлены Украине, и есть определенные сроки поставок. Кулеба подчеркнул, что ситуация с поставками оружия намного лучше сейчас, по сравнению с месяцем назад, и США заслуживают признательности за организацию группы "Рамштайн" и координацию всех усилий.

"Если мы не получим MLRS ASAP (как можно скорее - ИФ), ситуация на Донбассе станет даже хуже, чем сейчас. Я не хочу, чтобы у кого-то возникло чувство, что с войной все более-менее в порядке. Ситуация на Донбассе очень плохая. Некоторые села больше не существуют физически, потому что они в руинах. Если мы не получим MLRS, мы не сможем освободить Херсон. Есть люди, которые ждут этого, и мы не можем позволить России оставаться в Херсоне. Потому что если они останутся, у них будет стратегическая позиция представлять угрозу центральной Украине, а также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они будут продолжать воровать наше зерно", - рассказал Кулеба.

Читайте также: Враг все еще хочет захватить и оккупировать Одессу, - ОК "Південь"

оружие (10203) США (26513) Кулеба Дмитрий (2880)


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https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko 3 hrs ·

Німецька допомога вже на шляху до нас...

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25.05.2022 14:31
+39
Можете і не сподіватись. Сон покидьків крєпок і бєзмятєжєн...
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25.05.2022 14:26
+38
Артилеристам реактивної артилерії - кілька годин.
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25.05.2022 14:22
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Правила форума Совет форумчан
даже если и дадут прямо сегодня, то сколько дней/месяцев надо обучаться ?
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25.05.2022 14:19 Ответить
Артилеристам реактивної артилерії - кілька годин.
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25.05.2022 14:22 Ответить
Там не сложно👍Дуй, да нажимай❗

Уже проходят обучение. Как освоят так вместе с машинами в украину и вернутся👍.
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25.05.2022 14:25 Ответить
обучаться??Ну, если водителю-долго, артиллеристу -3 часа
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25.05.2022 14:28 Ответить
Это чтобы кнопки нажимать три часа, а чтобы попадать куда надо поболее будет
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25.05.2022 14:39 Ответить
Тут тільки формальність , бо є стандартний курс , який кмітливі українці які на половину з висшою освітою (на відміну від пересічного янки) можуть в 10 разів швидше пройти . Але усе залежить дійсно від бюрократичних речей .

Є йще інша формальність . Чому гаубиці точні дали швидко и вони вже тут ? Бо це штучне ураження .
А тут справа в зброї масового ураження й будуть перестраховуватися , що (нібито) не дай Боже не було як на вокзалі Краматорська -- якщо орки улучили навіть одноразовим "Ескандером" не туди , куди цілилися , то тут зброя б"є по цілим площам !!!
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25.05.2022 14:49 Ответить
Так. У Штатах людина спочатку йде в армію щоб потім мати можливість вчитися у Виші. В Україні така ж сама людина спочатку йде вчитися у Виш, а потім безробіття та війна змушують її іти до армії.
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25.05.2022 15:49 Ответить
Та ради бога ,прям как будто папуасам передают у которых ни ураганов ни смерчей та даже градов не было и кстати это не оружие массового поражения
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25.05.2022 18:39 Ответить
Кулеба молодець!
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25.05.2022 14:21 Ответить
ага. Осталось еще только *********: "мы ж предупреждали ваш Госдеп еще в ноябре аж 26 раз".
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25.05.2022 14:24 Ответить
У чому?

22 січня 2022 року.
https://www.unian.net/politics/kuleba-esli-rasshatat-ukrainu-nagnetaniem-paniki-to-putinu-i-ne-pridetsya-napadat-novosti-ukraina-11680132.html Кулеба: Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать .
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25.05.2022 14:44 Ответить
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25.05.2022 15:11 Ответить
Картіна рєпіна: клоуни на прівалє.
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25.05.2022 19:09 Ответить
Потрібно було розказувати людям про підготовку до оборони країни. А не брехати у вічі.
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25.05.2022 15:51 Ответить
Да! Кулеба молодець, такого посла в Словенію назначив(тарана), що ще одне таке призначення, і його "сцяними тряпками" будуть гнати з Світової спільноти...
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25.05.2022 15:04 Ответить
А чому твій кулєба-молодець мовчав, коли наші гроші в асфальт закатували, а під час війни оборонні підприємства та КБ Краіни працювали ОДИН ДЕНЬ НА ТИЖДЕНЬ? Гадаю, це ти за клунів у 19-му проголосував? От сидти тепер мовчки собі у своєму льосі та чекай на приліт ракети з за парєбріку! Можеш там молитися за те, щоби наші славні ЗСУ швидше вичистили оркську нечисть з Неньки!
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25.05.2022 16:58 Ответить
димон, а твой патрон в декабре послал офицеров ВСУ на обучение в США? Это ж не кофеварка твоём офисе...
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25.05.2022 14:21 Ответить
А что тогда что то давали? Ах да 37 пусковых джавелинов и сколько то к ним ракет. Это и есть млрс?
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25.05.2022 14:34 Ответить
а шо, тогда что нибудь зеленая шобла брала??? Они даже разведывательную информацию не брали, а то их лодку начинало от этого раскачивать, и шашлыком в рот журнашлюхам сложно было попадать..
Для того, что бы что-то взять, для этого руки из жопы надо вынуть, а рыло из бюджетного корыта, а не ******* "почему мы до сих пор не в НАТО".
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25.05.2022 17:20 Ответить
Так шо давали и шо не взяли? И что джавелинов назад отправили? Про разведывательную информацию смешно, всю весну сопли что перестали давать а тут не взяли. Ваша истерика ни к чему.
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25.05.2022 20:51 Ответить
оссия начала переброску T-62. Когда жать Т-34?https://t.me/informnapalm/8806

- https://www.youtube.com/shorts/5KW01l6-bcs Снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А.
(о больших потерях танковой составляющей 150-й МСД писал неоднократно с начала российской агрессии)

- В 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.
Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.
Напомню от себя, что последнее боевое применение и потери этого типа танков россией отмечалось во время вторжения в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.
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25.05.2022 14:23 Ответить
Грустно девочки, что своё сделать ( а шансы были) не хватило ни ума, ни силы воли, ни отказа от коррупции ради сохранения жизни и имущества украинцев, а теперь слегка унизительно приходится выпрашивать. Никому там в Парламенте, Кабмине, Офисе Президента не икается по ночам?
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25.05.2022 14:23 Ответить
Можете і не сподіватись. Сон покидьків крєпок і бєзмятєжєн...
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25.05.2022 14:26 Ответить
Ну взагалі-то так. Нібито й ленд-ліз, і 40 мільярдів. А якось... Звичайно, нам багато чого не кажуть, можливо, щось уже і тут, або ж в дорозі. Але дуже страшно за хлопців і дівчат на донбасі
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25.05.2022 14:25 Ответить
+++
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25.05.2022 15:43 Ответить
Закрийте рот бубочці і тоді може продовжуть давати зброю.
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25.05.2022 14:29 Ответить
Люську хто би прихлопнув, а то щось останнім часом багато його
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25.05.2022 15:06 Ответить
А якщо послухати зелених то ми вже виграли, а проти нас одні бомжі на старому іржавому лайні. Схоже треба спускатися на землю і розраховувати на те що є і що вже дають.
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25.05.2022 14:31 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006113445879&__cft__[0]=AZU3g3v5LMnu_dVXttPkYA8yfRgXRMT3L2C2YWmDQ3CWMO-xeOyp47GvaskQMV69PaOS_Qcf1LMDLJmPvWAeNUYlqLwQKFU-4gLHBhtyiUCp0ybvB3uJKCiExN90MISmmJRvh4gWE5lxdBujdlCUSuMYsDal34qQHBnlRB6B_YcU6Q&__tn__=-UC%2CP-y-R Эльдар Брандтей

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko 3 hrs ·

Німецька допомога вже на шляху до нас...

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25.05.2022 14:31 Ответить
Сливом каким-то пахнет от гарантов безопасности
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25.05.2022 14:31 Ответить
Че ты несёшь?
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25.05.2022 14:55 Ответить
Тупий? Не доходить?
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25.05.2022 15:02 Ответить
У херсонцев спроси и у убиенных и изнасилованных детей в Киевской обл -как они относятся к тому,что зекрыса их слил живодерам...неужели зебилы надеются,что военные преступления зеле с рук сойдут ?вопрос риторический ..
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25.05.2022 15:14 Ответить
Ну так як тільки з'явилась говоряща голова Баканова з Метверчуком, було очевидним що справи йдуть погано.
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25.05.2022 14:32 Ответить
А сколько понтов было, аж четырьмя авторучками ленд-лиз подписывал.
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25.05.2022 14:32 Ответить
Теперь точно могут не дать.
Лучше и быстрее откуда-то взять 152 мм снаряды для советских артсистем. А вообще вопрос не новый, почему в набат никто не бил, пустозвоны. СБУ ж суходрочкой с Порохом занимается в такое время. Они не боятся прихода россиянцев? А почему? Может не зря по Киеву не стреляют?
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25.05.2022 14:35 Ответить
таран ще будучи міністром оборони послав наш завод ***** з їх снарядами 152мм бо тіпа,старі радянські зі складів Болгаріїї дешевші.на що директор заводу йому впихнув,що якби замовляли не 18000 снарядів,а хоча б в раз 10 більше,то і ціна була б інша,вони б ще тисячу замовили і сказали б дорого...
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25.05.2022 14:41 Ответить
Прямий саботаж і зрада. Але Порох і Медведчук - важливіше!
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25.05.2022 14:55 Ответить
Тобто всі балачки, Херсон ми йдемо, то пусте((( та зрозуміло, тут народ вже й не сподівається((( дякуємо Боневтіку, зливали Херсон за 5 годин, а тепер, ми не можемо....
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25.05.2022 14:37 Ответить
потрiбно дивитися на факти, а не слiпо вiрити словам.

а факти такi:

Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетної програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -

припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо

ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...

а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.

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25.05.2022 14:51 Ответить
ЗЕлень, где наш ОТРК? В асфальт закатали?
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25.05.2022 14:37 Ответить
там два макета того,що рвало би кацапські сраки аж до пупця...
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25.05.2022 14:42 Ответить
Але ж пресловуті 73% до пупця порвали Україну...
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25.05.2022 14:52 Ответить
все стало ясно после возвращения посольств в Киев
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25.05.2022 14:39 Ответить
Всё потому что Байден хочет выйти главным победителем. Всё это делается с упором на свой демократический электорат. Республиканцы (некоторые) не голосовали изначально, показывая тем самым своему электорату, смотрите нас беспокоит ситуация внутри США, мы тут боремся в Конгрессе, а демократы наоборот, смотрите мы даём понемного оружие Украине, скоро наш Байден всё разрулит, и ситуацию с зерном, и войну, наступит мир, голосуйте за демократическую партию. Так же было с Макроном, звонил по 3 миллиона раз в сутки Путину, показать какой он миротворец. Я не удивлюсь если после войны какие нибудь немцы с итальянцами подмажутся, что они тоже из кожи вон лезли чтобы Украина выстояла, голосуйте за нас, смотрите какие мы крутые, отправили каски, бинт и два с половиной бронежилета, Forza Italia ёпт, вместе мы сила бла бла бла.
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25.05.2022 14:40 Ответить
Я здивувався коли французькі журналісти бродять по Херсону і шукають в кого взяти інтерв'ю
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25.05.2022 14:42 Ответить
дє MLRS
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25.05.2022 14:42 Ответить
обіцянки-цяцянки а дурневі радість цеж вже було
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25.05.2022 14:43 Ответить
No-no, not asap - need is yesterday!!! because asap is like: urgent but without pushing - not immediately
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25.05.2022 14:44 Ответить
ASAP у перекладі - якнайшвидше. Мова йде про M270 MLRS. І потрібні саме з ракетами ATACMS дальністю до 300км. Це повністю змінить розклад.
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25.05.2022 14:49 Ответить
Риторика кремлівського агента: українцям на замітку
https://www.youtube.com/watch?v=NYr8z_n_HUc
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25.05.2022 14:49 Ответить
Медведчук нічого не розказав що робити з цією ситуацією?
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25.05.2022 14:50 Ответить
В данном случае, проблема запада в том что поставляет оружие так же как и воюет - точечно. А с другой стороны безмозглая, тупо нахрапом и мясом прущая стена. Против такого булавочные уколы что мертвому припарка. Можно сколько угодно выкладывать видосики как там удачно точно попадают по отдельным оркам, общую картину на сегодня это слабо меняет. Трассу Бахмут-Лисичанск перерезали, ВСУ в Северодонецке в полуокружении. Второй Мариуполь?
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25.05.2022 15:02 Ответить
Eto otlycno liubom sluce .U nix tocnost primerno 1 metr na 10 kilometrov ,skazem daze stari variant i 70 kilometrov,osybka na 7 metrov ne tak uz i mnogo.Odna takja rovna udaru 10 ******.A jesli novi variant s ATACMS eto uze do 500 kilometrov udar unictozaja vsio zyvoje
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25.05.2022 15:04 Ответить
А не нужно было расставлять приманки для русни.Сколько раз умные люди на протяжении 8 лет говорили власти что нужно демонтировать и залить весь крымский канал бетоном,а также вырыть на перешейках водный канал между Крымом и Украиной?А вместо этого строили шатлы и пункты пропуска.Дебилы....
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25.05.2022 15:08 Ответить
Бл*!!!! Те , кто с октября месяца (4.5 месяца до вторжения) игнорировал опасность войны и нером Обстол не бил , чтоб к ней готовиться теперь попрекают благодетелей, что те медленно шестерят.... ох, и шпана....
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25.05.2022 15:36 Ответить
***** Кучма. Надеюсь наварованные деньги в гроб тебе положат.
Такую страну разокрасть с сообщниками.
А где все оружие что было у нас и самолеты?
Накуя все продали?
Рыжая гнида с русской женой.
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25.05.2022 16:31 Ответить
 
 