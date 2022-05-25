Ситуация на Донбассе очень плохая. Вашингтон должен сдержать обещания и предоставить Украине MLRS как можно быстрее, - Кулеба

Вашингтон должен сдержать обещание и предоставить Украине реактивные системы залпового огня как можно скорее.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня было здесь около 10 двусторонних встреч. Когда я говорю кому-то: "Я знаю, что у вас есть MLRS (реактивные системы залпового огня - ИФ), нам они крайне необходимы, дайте нам их", первый вопрос который я получаю: "Американцы уже дали вам их?" Это бремя лидера - все смотрят на вас. Вашингтон должен сдержать обещание и предоставить нам реактивные системы залпового огня как можно скорее, другие - последуют", - сказал Кулеба на дискуссии в Украинском доме в Давосе в среду.

Он указал, что есть разные типы оружия, которые должны быть поставлены Украине, и есть определенные сроки поставок. Кулеба подчеркнул, что ситуация с поставками оружия намного лучше сейчас, по сравнению с месяцем назад, и США заслуживают признательности за организацию группы "Рамштайн" и координацию всех усилий.

"Если мы не получим MLRS ASAP (как можно скорее - ИФ), ситуация на Донбассе станет даже хуже, чем сейчас. Я не хочу, чтобы у кого-то возникло чувство, что с войной все более-менее в порядке. Ситуация на Донбассе очень плохая. Некоторые села больше не существуют физически, потому что они в руинах. Если мы не получим MLRS, мы не сможем освободить Херсон. Есть люди, которые ждут этого, и мы не можем позволить России оставаться в Херсоне. Потому что если они останутся, у них будет стратегическая позиция представлять угрозу центральной Украине, а также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они будут продолжать воровать наше зерно", - рассказал Кулеба.

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