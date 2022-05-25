РФ снова накапливает войска и технику у северных границ Украины, - The Washington Post

Российские оккупанты снова накапливают войска и вражескую технику на границах Черниговской и Сумской областей.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пограничники на Черниговщине наблюдают, что Россия снова перебрасывают войска и военную технику в область.

По словам заместителя начальника пограничной службы области Александра Вадовского, ежедневно российские войска запускают по Черниговщине от двух до восьми снарядов.

"В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя", - отметил он.

Издание сообщает, что такая же динамика наблюдается и в соседней Сумской области, из которой выбили российские войска примерно в то же время.

А в Харькове, где украинские защитники отбросили оккупантов к государственной границе, ожидают, что оборонная подготовка может измениться на массовые бои.

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