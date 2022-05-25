РФ снова накапливает войска и технику у северных границ Украины, - The Washington Post
Российские оккупанты снова накапливают войска и вражескую технику на границах Черниговской и Сумской областей.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пограничники на Черниговщине наблюдают, что Россия снова перебрасывают войска и военную технику в область.
По словам заместителя начальника пограничной службы области Александра Вадовского, ежедневно российские войска запускают по Черниговщине от двух до восьми снарядов.
"В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя", - отметил он.
Издание сообщает, что такая же динамика наблюдается и в соседней Сумской области, из которой выбили российские войска примерно в то же время.
А в Харькове, где украинские защитники отбросили оккупантов к государственной границе, ожидают, что оборонная подготовка может измениться на массовые бои.
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Одна суцільна мерзота ця війна шурів !
До речі й Порошенко особисто и Вову я не чепаю зараз . Вова зараз обличча України й доказ абсурдності ****** звинувачення ЗСУ й "нацизмі" . На Вову особисто дають зброю й гроши .
Порох веде сам особисто бездоганно !
Але чи допоможе нам зараз зберігти Україну, її кордони ці згадки про вугілля 7 років тому , про Чонгар півтора роки тому ...
Почуйте 100 років тому Петлюра розтрілував крайщих свої військових , Скоропадський віддав землю царським панам (московитам в першу чергу) , а Махно бив й тих й інших й йще інших -- усі померли далеко від України , а академіка Грушевського утроїв Сралін .
А 12 років тому -- сліпа ненависть ВАЮ до ЮВТ надала ВАЮ натхнення й він продав Україну єнакієвский банді .
Може годі займатися політиканством , годі ?!
Де там заспокійлива пілюля у вигляді арестовища ?
Чи вже нікому не вставляє ?
А ви думали вони вже відчепились ? Знову дороги ті кляті почали будувати.
Щось така зла, що капець. Особливо на виборців 2019 року.
Припиняйте це , або шукайте інший ресурс . Тут Марина Євтушок усіх забанює панікерів !
Краще реально сприймати деякі речі. Без втирань арестовичів.
А карту я Вам сам намалюю , хоча б тому , що за військовим фахом гарматник й батько мій був гарматником й топографом . Й військові карти , крім аматорських мають ще "горізонатлі" й різні профілі "генплану" .
Почуйте уважнійше , півоточення Київа в середині березня було більш загрозливим ... орки тоді й на заході й на сході вже були набагато напівдень від Київа ... Їх зупинили по дорозі на Боярку й Баришевку ...
Єдине , що є в орків зараз (чого не було тоді) -- логістика з Лугандону (південь) й тому саме по осі Алчевськ й Попасна вони просунулися більше всього .
Але чим більше в їх логістичне пличе . тем воно слабкійше й більш уразливе .
В України зараз перевага й вона буде зростати постійно -- це важка зброя на порядок більш високого гатурку . Тупо інше покоління арти , інше покоління БПЛ ...
Транспорту у місті мало, бо не вистачає пального.
Знаєте, можливо з Ізраїлю все більш оптимістично виглядає, але в нас надто важкі часи попереду, і не треба тут триндіти що всьо супєр.
Й про "логістику" я кажу виключно не взагалі , а данному й конкретному місті бойових дій ...
Ви ось знаєте , що таке НПЗ ? Ви уявляєте собі , що скоїлося коли орки вщент рознесли черкаський НПЗ . Моя перша спеціальність - конструктор аппаратів НПЗ й петрохімії . Й дивуюсь той казкою , що після руйнації НПЗ усіх українців влада не попросила забути про приватні автівки під час війни , якщо це не справа життя , здороввя себе й родини .
Не порівнюєте справи орди й українців . Це різні речі . Їх не іб... а не своє населення , не тим більш окупованне . А в України дві різні турботи : мирні люди й військо . Й те , що на теріторії яку контролює ЗСУ нема а ні голоду , а ні холоду , а ні веїрних відключення -- це знов таки диво .
Й те , що не працює колосальний шмат економіки , поїхало 6 млн. біженців -- енергійні молоді мами з дітьками .
Це колосальна подяка усім людям доброї волі , полякам в першу чергу , британцям , янкам й це сумісні зусілля усіх . Особливо за зброю подяка !
Це ніби ви посадили керувати літаком клоуна замість досвідченого пілота.
Звісно, з Петром було надійніше.
Отака різниця між ними.
Є виключно ЗСУ , й громадянське суспільство . Є державні функціонерий й перший з них Головнокомандуючий , другий голова генштабу ЗСУ . Є кілька лідерів проукраїнської опозиції .
Не називаємо конкретних імен й не гавкаємося ... хоча й називаємо справи по вугіллю з 2016 року зараз -- ворожіми зуміллями по дезинтеграції суспільства . Як й постійна згадка подій 2020 року по розмінуванню Чонгара .
бурят може ?
Типа, у нас война, а у них по прежнему будивництво и крадивництво.
Там бо́льшая часть суммы это соседям на содержания беженцев, укрепление обороны соседних стран, и потом уже аж в конце нам попадают объедки, 7 млрд прямая помощь в бюджет и 6 млрд на военную помощь.
А це поки що виглядає, як допомога, але так, щоб був паритет. Дякуємо і за таку допомогу, але не потрібно просто репетувати з усіх коробок про величезні потуги в військовій допомозі.
Допомагаєте - тихенько допомагайте від 5 до 10 млрд. в міс. А ні - означає, що ви не бажаєте реальної і достатньо швидкої нашої перемоги, на превеликий жаль. Просто нашими руками вирішуєте своїї проблеми і ми маємо це розуміти і не радіти усьому від них, як діти малі.
Оман - это свершившийся факт, а не нарратив, чучело зелёное!
До речі. Бітум для зеліного асфальту поставляв мертвечук.
Мова наразі про бакланова.
Мєтро в Харкові, асфальт по Україні, скоро мабуть ще кінотєатри повідкриває.
А они ежедневно эшелонами подвозят технику, боеприпасы, формируют новые БТГ и захватывают новые территории Украины.
Нас держат за ********* и врут? Зачем?
P.S.
Кстати на счет "подвозят". А где работа наших ДРГ в тылу врага и на коммуникациях? Чего для этого не хватает? F-16, MLRS 270 и HIMARS, Patriot, M1 Abrams ?
Надо каждый день писать: "Почему БАЙДЕН блокирует передачу нам ОРУЖИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ"????