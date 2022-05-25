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Украинцы в "Дії" могут рассказать, какой вариант владения оружием считают уместным

оружие,стрельба,пистолет

По инициативе Министерства внутренних дел в Украине начался опрос по владению оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Новый опрос в "Дії". Какой вариант владения оружием вы считаете уместным?

Каждый из вас может поделиться мнением о владении оружием. Присоединяйтесь к новому опросу в приложении. В разделе Услуги нажмите Опрос и выберите один из трех вариантов.

- Для специальных нужд

- Для личной защиты

- Я против", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине с сегодняшнего дня можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

Опрос будет длиться неделю. Принять участие могут только совершеннолетние пользователи мобильного приложения "Дія".

Автор: 

МВД (9317) опрос (2824) оружие (10203) Дія (423)


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Топ комментарии
+44
МВД, вы у жителей Бучи не хотите спросить, какой вариант владения оружия они бы предпочли?... И я боюсь у таких Буч будет ещё добрый десяток, если не больше. А также задайте этот вопрос в Херсоне и Мелитополе. Протрезвейте, умойтесь, прийдите уже в себя и перестаньте заниматься ерундой и дешёвым пиаром
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25.05.2022 15:04
+29
Все граждане длжны иметь возможность себя защитить а не отдельные категории населения.
У нас и сейчас отдельные категории населения имеют право на оружие для самозащиты.
Только сечас этот закон принимать - популизм, это надо было делать еще 30 лет назад.
на фоне тотального обнищания, ТЕПЕРЬ, технически это может привести к большим проблемам.
Опять же забюрократизируют этот процесс чисто по совковски, т к чинши такими же совковыми и остались имхо.
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25.05.2022 15:16
+21
Сколько можно кривляться на эту тему?Нам нужно,внимание-ПРАВО НА СКРЫТОЕ НОШЕНИЕ КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,ЭТО ВСЕ,сорри за капс.Понятия не имею,что за такая специальная потребность,люди просто хотят себя защитить.
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25.05.2022 15:26
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Ключова відмінність у тому, що протягують "закон про зброю", коли треба "закон про САМОЗАХИСТ"!!!
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26.05.2022 08:49 Ответить
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