Украинцы в "Дії" могут рассказать, какой вариант владения оружием считают уместным
По инициативе Министерства внутренних дел в Украине начался опрос по владению оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Новый опрос в "Дії". Какой вариант владения оружием вы считаете уместным?
Каждый из вас может поделиться мнением о владении оружием. Присоединяйтесь к новому опросу в приложении. В разделе Услуги нажмите Опрос и выберите один из трех вариантов.
- Для специальных нужд
- Для личной защиты
- Я против", – говорится в сообщении.
Опрос будет длиться неделю. Принять участие могут только совершеннолетние пользователи мобильного приложения "Дія".
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Игорь Вазианский
показать весь комментарий26.05.2022 08:49 Ответить Мне нравится 2
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У нас и сейчас отдельные категории населения имеют право на оружие для самозащиты.
Только сечас этот закон принимать - популизм, это надо было делать еще 30 лет назад.
на фоне тотального обнищания, ТЕПЕРЬ, технически это может привести к большим проблемам.
Опять же забюрократизируют этот процесс чисто по совковски, т к чинши такими же совковыми и остались имхо.