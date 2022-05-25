Украинцы в "Дії" могут рассказать, какой вариант владения оружием считают уместным

По инициативе Министерства внутренних дел в Украине начался опрос по владению оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Новый опрос в "Дії". Какой вариант владения оружием вы считаете уместным?

Каждый из вас может поделиться мнением о владении оружием. Присоединяйтесь к новому опросу в приложении. В разделе Услуги нажмите Опрос и выберите один из трех вариантов.

- Для специальных нужд

- Для личной защиты

- Я против", – говорится в сообщении.

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Опрос будет длиться неделю. Принять участие могут только совершеннолетние пользователи мобильного приложения "Дія".