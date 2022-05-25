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Новости
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Суд передал 26 областных и городских операторов газораспределительных систем в управление государства, - ГБР

облгаз

Суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

По ходатайству ГБР следственный судья Печерского суда Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), арестованые частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

"Отныне государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это сверхважный вопрос национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии", - говорится в сообщении.

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В июне 2021 года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд. гривен. Досудебное расследование продолжается.

облгазы (73) ГБР (2979) АРМА (102)


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Топ комментарии
+11
бородатая бабушка рученки потирает рыбка сама в сети идет
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25.05.2022 15:19
+10
Ще обленерго та інші...
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25.05.2022 15:21
+9
ОБЛЕНЕРГО!
Панове а про ОБЛЕНЕРГО ЗАБУЛИ!?
Нагадую, а то вищий менеджмент Обленерго як щури затихли, Оксана Марченко (дружина кума путлєра медведчука) має акції ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО!!!
Нормально?
Вона ж є власницею нафтовидобувної компанії росії, нафтопроводу та ін.
А ще те чого мало хто знає!!!
ДБР - ау!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.05.2022 15:34
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І тільки з початком війни прозріли? Чи надовго зір вернувся?
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25.05.2022 15:18 Ответить
бородатая бабушка рученки потирает рыбка сама в сети идет
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25.05.2022 15:19 Ответить
Ще обленерго та інші...
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25.05.2022 15:21 Ответить
А список коли буде?
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25.05.2022 15:29 Ответить
Ну значить дадуть новому власнику з числа ****** народу* .
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25.05.2022 15:30 Ответить
Все опиниться в руках Слуг.
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25.05.2022 15:32 Ответить
І вони ще плачуться за податки!
Ненажєри.
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25.05.2022 15:33 Ответить
ОБЛЕНЕРГО!
Панове а про ОБЛЕНЕРГО ЗАБУЛИ!?
Нагадую, а то вищий менеджмент Обленерго як щури затихли, Оксана Марченко (дружина кума путлєра медведчука) має акції ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО!!!
Нормально?
Вона ж є власницею нафтовидобувної компанії росії, нафтопроводу та ін.
А ще те чого мало хто знає!!!
ДБР - ау!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.05.2022 15:34 Ответить
Обленерго часто-густо своїм і належать - Ахметову там, Каламойскаму... А облгази -- чужим, треба перерозподілити... І да, мене оце трохи тривожить що передача йшла через умови ЄС здається розділити продаж і транспортування газу, можу помилятись звичайно....
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25.05.2022 15:37 Ответить
Ахмєтов кращий друг зеленського, не буде нічого тим ДТЕкам в областях.
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25.05.2022 15:38 Ответить
Всеравно во всем виноват Порох! Медведчук сказал!
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25.05.2022 15:48 Ответить
А Львівобленерго хіба не Оксани Марченко і Коломойського??? Вони з Суркісами ще 2 роки тому порішали. Якщо хто не пам"ятає, то нагадаю як виникли претензії Суркіса до Приватбанку на 200 чи 300 млн. доларів, а лише тому, що Ко зробив суркісів депозитарієм (на право повернення йому тих мільйонів), а той переписав обленерго. Сам Суркіс скупив обленерго по залишковій балансовій вартості ( РЕМи пішли по вартості 2-х кімнатних квартир з електромережами, адмінбудівлями, технікою, тракторами, кранами, вишками і т.д.), а через місяць після оборудки купівлі-продажу їх вартість зросла у 100 разів. По холдинговій групі "Контініум", О.Марченко + Ко також переписали частину активів на себе. Облгази з розподільчими мережами хапанув в більшості мафіозі (до речі з російським капіталом) Фірташ, який відпочиває котрий рік в Австрії в очікуванні екстрадиції до США, а його фірми надалі грабують населення України. На сході країни також представники РФ капіталу, але вже з українськими дарованими паспортами. Ну... зараз як раз наступив час тихенько все переділити... Якщо націоналізувати для держави -то всі ЗА, а коли віддати новому кодлу, то ??????
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25.05.2022 16:09 Ответить
Це суд першої інстанції, якщо Фірташ добре підмаже все вернеться на круги своя
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25.05.2022 16:08 Ответить
С какого иглесиаса платить за доставку газа и за платные парковки по 25 гр час? Экономика процветает? Пенсии европейские? Идите в жопу со своими паркоматами! Не на часi!
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25.05.2022 17:05 Ответить
Давно пора прикрыть этот "клиринговый банк", задолбали эти киприоты, и парковки платные отменить, харош мародерить! Идите за кораблём с "розрахунки за доставку газа"!!
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25.05.2022 17:02 Ответить
Самий ефективний власник не держава пораховані збитки 1,488 млрд. грн. - результат так званої приватизації скільки їх ще в Укроаїні час спитати ФДМУ та КМУ.
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25.05.2022 18:54 Ответить
 
 