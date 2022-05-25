Суд передал 26 областных и городских операторов газораспределительных систем в управление государства, - ГБР
Суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
По ходатайству ГБР следственный судья Печерского суда Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), арестованые частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.
"Отныне государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это сверхважный вопрос национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии", - говорится в сообщении.
В июне 2021 года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд. гривен. Досудебное расследование продолжается.
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Ненажєри.
Панове а про ОБЛЕНЕРГО ЗАБУЛИ!?
Нагадую, а то вищий менеджмент Обленерго як щури затихли, Оксана Марченко (дружина кума путлєра медведчука) має акції ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО!!!
Нормально?
Вона ж є власницею нафтовидобувної компанії росії, нафтопроводу та ін.
А ще те чого мало хто знає!!!
ДБР - ау!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!