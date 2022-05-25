Сейчас не время искать пути для "сохранения лица Путина", - президент Европарламента Метсола
Европа должна приложить все возможные усилия, чтобы помочь Украине выстоять против российского вторжения, и прекратить риторику о "умиротворении" или о "сохранении лица" для Путина.
Об этом в Давосе во время панельной дискуссии "Европейское единство в дезорганизованном мире" заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я все чаще слышу, что журналисты в своих вопросах используют такие словосочетания, как "сохранить лицо", "умиротворение", "Как мы можем это завершить, чтобы двигаться вперед?". Мой ответ таков: разговоры о сохранении лица для России не ко времени. Не время говорить о умиротворении. Сейчас время, когда мы должны приложить все усилия (для помощи Украине, – ред.), – сказала президент Европарламента.
Она отметила, что Европа и европейские политики должны приложить для этого все усилия, а не ссылаться на какие-то правовые аргументы, на нехватку политической воли и не искать причин, почему Украина, мол, не может выиграть эту войну.
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"Это (такая риторика), я думаю, является угрозой, которую мы видим во время всех встреч не только в эти дни. В течение следующих дней, во время Европейского совета на следующей неделе я не хочу слышать эти слова или разговоры о том, что "мы должны быть способны ответить, как мы собираемся сохранять лицо для Путина". Я не хочу слышать слово "умиротворение" больше никогда", - заявила Метсола.
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Вбивцю треба або заграти або ліквідувати.
Інших варіантів не існує у всьому світі по відношенню до вбиць.
А цей супервбивця хоче знищити цілий народ!
І нищить настільки, наскільки йому дозволяють
Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?
Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.
До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.
Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.
І всіх інших неначасників.
Так а у чому власне питання, ви ту відстань бачили, а особливо коли наша армія була застата зненадська? Виганяти їх звичайно складніше, вони ж уже там закріпилися і хотіли сидіти до кінця війни
- Та то вони вони так кажуть, що треба стріляти у тулуб, а не в обличчя
(з інтернету)
Ще і про Чечню незабуваймо, там також було море крові!