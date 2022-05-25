Сейчас не время искать пути для "сохранения лица Путина", - президент Европарламента Метсола

Европа должна приложить все возможные усилия, чтобы помочь Украине выстоять против российского вторжения, и прекратить риторику о "умиротворении" или о "сохранении лица" для Путина.

Об этом в Давосе во время панельной дискуссии "Европейское единство в дезорганизованном мире" заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я все чаще слышу, что журналисты в своих вопросах используют такие словосочетания, как "сохранить лицо", "умиротворение", "Как мы можем это завершить, чтобы двигаться вперед?". Мой ответ таков: разговоры о сохранении лица для России не ко времени. Не время говорить о умиротворении. Сейчас время, когда мы должны приложить все усилия (для помощи Украине, – ред.), – сказала президент Европарламента.

Она отметила, что Европа и европейские политики должны приложить для этого все усилия, а не ссылаться на какие-то правовые аргументы, на нехватку политической воли и не искать причин, почему Украина, мол, не может выиграть эту войну.

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"Это (такая риторика), я думаю, является угрозой, которую мы видим во время всех встреч не только в эти дни. В течение следующих дней, во время Европейского совета на следующей неделе я не хочу слышать эти слова или разговоры о том, что "мы должны быть способны ответить, как мы собираемся сохранять лицо для Путина". Я не хочу слышать слово "умиротворение" больше никогда", - заявила Метсола.

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