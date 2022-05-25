Глава Евросовета Мишель уверен, что ЕС до конца месяца найдет решение по нефтяному эмбарго.
Страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Мишель прокомментировал возможные сроки принятия нефтяного эмбарго. По его мнению, ЕС сможет достичь компромисса к следующему саммиту, который состоится в Брюсселе 30-31 мая.
"Европейский союз достигнет соглашения об эмбарго на российскую нефть в преддверии европейского саммита на следующей неделе, несмотря на возражения со стороны Венгрии", - заявил он.
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