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Глава Евросовета Мишель уверен, что ЕС до конца месяца найдет решение по нефтяному эмбарго.

шарль,мішель

Страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Мишель прокомментировал возможные сроки принятия нефтяного эмбарго. По его мнению, ЕС сможет достичь компромисса к следующему саммиту, который состоится в Брюсселе 30-31 мая.

"Европейский союз достигнет соглашения об эмбарго на российскую нефть в преддверии европейского саммита на следующей неделе, несмотря на возражения со стороны Венгрии", - заявил он.

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нефть (1917) эмбарго (226) Шарль Мишель (246)


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Наразі умовити Угорщину приєднатися до нафтового ембарго простіше за все Україні. Бо нафтопровід Дружба проходить через українську територію.
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25.05.2022 15:59 Ответить
Є ще одне рішення, викинути угорщину з ЄС.
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25.05.2022 16:04 Ответить
Ох, блин, да примите эмбарго без Венгрии! Пусть она удавится этой нефтью и дальше лижет жопу *****. Пока внезапно не взорвется нефтепровод Дружба.
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25.05.2022 16:09 Ответить
В том то и дело,что они не хотят никакого эмбарго.Венгры-суки,но они прямо заявляют,что не будут терять деньги из за эмбарго.А остальная Европа-двуличная *****.Хочет того же что и Венгррия,но водит Украину за нос,пытаясь показать всему миру свою высокую мораль и приверженность "европейским ценностям".Бриты молодцы,что ушли из этой клоаки.Мишель-иди вместе с ЕС за русским военным кораблем.Меркантильные мрази.
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25.05.2022 17:03 Ответить
А, вигнати угорську нечість Слабо??
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25.05.2022 16:15 Ответить
если порешают Орбана. мадяры единственные кто дает возможности Обнеленному до сих пор получать нефтяной гешефт
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25.05.2022 18:10 Ответить
 
 