Запад должен не допускать "усталости от войны", продолжать поддерживать Украину и давить на Россию, - глава МИД Германии Бербок
Западные страны достигли "момента усталости" от войны, но это не должно повлиять на оказание помощи Украине и санкционный режим против России.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после заседания Совета стран Балтийского моря в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NDR.
Она также напомнила, что скептические настроения на Западе, помимо прочего, связаны с ростом цен на энергоносители и продовольствие, которые диктатор России Владимир Путин пытается использовать в своих интересах.
Снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов в контексте войны в Украине было одной из ключевых тем, обсуждавшихся на Совете стран Балтийского моря. Правительство Германии, сказала Бербок, намерено максимально способствовать увеличению производства возобновляемой энергии в регионе, в частности, примет участие в создании региональной системы ветроэлектростанций.
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Ще толкова Фон дер Ляєн!З дівчатами там все нормально!Ще Габек толковий мужик,за Україну!
А от Шольц якійсь трошки переляканий!
Інакше втома неминуча. Українці теж втомлюються.
В країні мовчазний колапс. Замість того щоб гуртувати людей навколо України, культури, наших цінностей, марафон запустив в ефір кварталівську бєстолоч.
Об этом https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-24/uae-sends-rare-cargoes-of-crude-toward-europe-amid-russia-snub пишет агентства "Блумберг", по данным которого танкер "Московский дух" (Moscow Spirit) с 1 миллионом баррелей нефти уже отправился из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. Нефтевоз "прописанный" на Багамских островах наняла французская компания "Тотальэнерджис" (TotalEnergies). Издание отмечает, что последний раз Эмираты отправляли нефть в Европу в мае 2020 года.
Эмбарго на российскую нефть - основной пункт грядущего шестого пакета санкций Евросоюза, который он не может согласовать уже несколько недель. Главным противником этой меры является Венгрия. Предполагается, что ЕС компенсирует ей и нескольким другим странам затраты на отказ от российской нефти, а также инвестирует в их энергетические отрасли.
Между тем, из-за отказавшихся от российской нефти покупателей в море на танкерах находится рекордное количество сырья из России, которое не удается разгрузить в портах. Всего на морских путях скопилось около 62 млн баррелей российской нефти Urals.
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Я за то что бы была народная хунта, справжня і нещадна.
І забули б про корупцію,і все було б гаразд.