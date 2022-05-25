Запад должен не допускать "усталости от войны", продолжать поддерживать Украину и давить на Россию, - глава МИД Германии Бербок

Западные страны достигли "момента усталости" от войны, но это не должно повлиять на оказание помощи Украине и санкционный режим против России.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после заседания Совета стран Балтийского моря в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NDR.

Она также напомнила, что скептические настроения на Западе, помимо прочего, связаны с ростом цен на энергоносители и продовольствие, которые диктатор России Владимир Путин пытается использовать в своих интересах.

Снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов в контексте войны в Украине было одной из ключевых тем, обсуждавшихся на Совете стран Балтийского моря. Правительство Германии, сказала Бербок, намерено максимально способствовать увеличению производства возобновляемой энергии в регионе, в частности, примет участие в создании региональной системы ветроэлектростанций.

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