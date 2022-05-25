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Новости Война
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Запад должен не допускать "усталости от войны", продолжать поддерживать Украину и давить на Россию, - глава МИД Германии Бербок

бербок

Западные страны достигли "момента усталости" от войны, но это не должно повлиять на оказание помощи Украине и санкционный режим против России.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после заседания Совета стран Балтийского моря в Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NDR.

Она также напомнила, что скептические настроения на Западе, помимо прочего, связаны с ростом цен на энергоносители и продовольствие, которые диктатор России Владимир Путин пытается использовать в своих интересах.

Снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов в контексте войны в Украине было одной из ключевых тем, обсуждавшихся на Совете стран Балтийского моря. Правительство Германии, сказала Бербок, намерено максимально способствовать увеличению производства возобновляемой энергии в регионе, в частности, примет участие в создании региональной системы ветроэлектростанций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использовала 60 процентов запасов высокоточного оружия, - представитель ГУР Скибицкий

Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+10
Пока немцы только языком в основном помогают.
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25.05.2022 15:56
+9
Треба робити все швидше.
Інакше втома неминуча. Українці теж втомлюються.
В країні мовчазний колапс. Замість того щоб гуртувати людей навколо України, культури, наших цінностей, марафон запустив в ефір кварталівську бєстолоч.
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25.05.2022 15:58
+7
🙋Анналєночка толкова німецька дівчинка!
Ще толкова Фон дер Ляєн!З дівчатами там все нормально!Ще Габек толковий мужик,за Україну!
А от Шольц якійсь трошки переляканий!
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25.05.2022 15:58
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Пока немцы только языком в основном помогают.
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25.05.2022 15:56 Ответить
🙋Анналєночка толкова німецька дівчинка!
Ще толкова Фон дер Ляєн!З дівчатами там все нормально!Ще Габек толковий мужик,за Україну!
А от Шольц якійсь трошки переляканий!
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25.05.2022 15:58 Ответить
За фон дер тягнеться хвіст підозр в зловживаннях з міністерства оборони. Злі язики говорять що її в Європу пропхнула фрау, щоб врятувати від неприємностей
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25.05.2022 16:04 Ответить
Її б у канцлери.
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25.05.2022 17:15 Ответить
Треба робити все швидше.
Інакше втома неминуча. Українці теж втомлюються.
В країні мовчазний колапс. Замість того щоб гуртувати людей навколо України, культури, наших цінностей, марафон запустив в ефір кварталівську бєстолоч.
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25.05.2022 15:58 Ответить
когда разрушают жилища и нет никакой помощи и надежды, то усталость пришла
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25.05.2022 15:59 Ответить
Ніякої втоми. Яка різниця, померти від голоду чи ядерної війни. Легше від ядерної війни, менше страждань. Заливайте рф ядерним вогнем
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25.05.2022 16:00 Ответить
Поки що в Німеччині та і в багатьох країнах Європи в основному лозунги. Україна несе важкі втрати, а в Європі наради, узгодження, обіцянки. Німеччина взагалі в сенсі військової допомоги веде себе навіть ганебно
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25.05.2022 16:01 Ответить
Мдя, вот так сидишь в замечательном стеклянном офисе в кожаном кресле где-нибудь в Берлине, Париже и Брюсселе и ну так "устал" ты от войны, что прямо круассан с кофе в рот не лезут... Куда там бойцам возле Попасной, Изюма, Авдеевки сражающихся уже 3-й месяц подряд до вас господа и дамы, правда?
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25.05.2022 16:01 Ответить
...Объединенные Арабские Эмираты возобновляют поставки нефти в Европу из-за отказа европейских компаний принимать российское сырье на фоне вторжения РФ на Украину.

Об этом https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-24/uae-sends-rare-cargoes-of-crude-toward-europe-amid-russia-snub пишет агентства "Блумберг", по данным которого танкер "Московский дух" (Moscow Spirit) с 1 миллионом баррелей нефти уже отправился из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. Нефтевоз "прописанный" на Багамских островах наняла французская компания "Тотальэнерджис" (TotalEnergies). Издание отмечает, что последний раз Эмираты отправляли нефть в Европу в мае 2020 года.

Эмбарго на российскую нефть - основной пункт грядущего шестого пакета санкций Евросоюза, который он не может согласовать уже несколько недель. Главным противником этой меры является Венгрия. Предполагается, что ЕС компенсирует ей и нескольким другим странам затраты на отказ от российской нефти, а также инвестирует в их энергетические отрасли.

Между тем, из-за отказавшихся от российской нефти покупателей в море на танкерах находится рекордное количество сырья из России, которое не удается разгрузить в портах. Всего на морских путях скопилось около 62 млн баррелей российской нефти Urals.

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25.05.2022 16:04 Ответить
Хоч адекватні люди у владі Бундесу появилися... Але вони, як видно, нічого не вирішують: їх мало там.
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25.05.2022 16:11 Ответить
Балачок багато,зброї мало!!!
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25.05.2022 16:12 Ответить
Вспомнил, где я видел подобных к помогающим немцам.
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25.05.2022 16:12 Ответить
уже устали,дома разрушены, беженцы
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25.05.2022 16:13 Ответить
Шо Шольц, шо Анналена триндять як на духу, в думках уже кремль штурмують, а на ділі крім шоломів та стрілецького озброення від німців нічого не надходило
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25.05.2022 16:15 Ответить
як там Шульц?
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25.05.2022 16:35 Ответить
По ходу немцы играют в хорошего и доброго полицейского.
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25.05.2022 16:36 Ответить
Устанут мудаки при власти.Вся надежда на ВСУ, а иначе нам капец.
Я за то что бы была народная хунта, справжня і нещадна.
І забули б про корупцію,і все було б гаразд.
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25.05.2022 17:13 Ответить
офигеть, устают те что не воюют уже. Дожились..
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25.05.2022 17:14 Ответить
німці вже виснажились ще до війни
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25.05.2022 18:11 Ответить
 
 