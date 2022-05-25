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Новости Война
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Стратегический замысел обороны – освободить всю территорию Украины. Рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти, - Мотузяник

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Стратегический замысел обороны - освободить всю территорию Украины и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны состояться.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По стратегическому замыслу обороны Украины мы имеем цель освободить всю территорию нашего государства, и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти. В то же время это будет зависеть от общей обстановки, сложившейся на востоке и на юге нашего государства. Когда это будет - я не готов об этом говорить. Но, безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов", - отметил Мотузяник.

Читайте: ВСУ за три месяца освободили от российских войск 1016 населенных пунктов, - Минобороны

армия РФ (19129) Минобороны (9306) оккупация (10130) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+18
POIROT.UA🇺🇦
@GaCorna
·
5 год
На польському телебаченні щодня коротка документалка про Азовсталь. Розумієте? Щодня. А в нас?
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25.05.2022 16:15
+16
Нахрєна ви,суки, брешете? Чому не сказати спільноті,що йдуть важкі оборонні бої,ми маємо вистояти,щоб в подальшому створити всі умови для звільнення нашої землі???
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25.05.2022 16:28
+15
Наступ зі слів всіляких речників і експертів переносився вже раза чотири, аж до серпня. Тепер формулювання змінилося на рано чи пізно. Можна просто вийти і сказати людям інформацію, яка хоч трохи буде правдивою, про важкий стан на фронті, економіку і ТД. Спочатку казки з екрану, після яких люди стикаються з важкою реальністю. Хтось сидить під обстрілами, хтось в окупації чекає на той наступ, адже про нього як не як говорять офіційні особи. Люди хоч би планували, що їм робити далі.
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25.05.2022 16:20
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Рано чи пізно, кажете....
Що це за формулювання у речника ?
Понабирають абикого на роботу.
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25.05.2022 16:10 Ответить
Ксюха, айда на фронт и освобождай хоть завтра.
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25.05.2022 16:15 Ответить
Ксюша, а навіщо тобі знати дату і час нашого наступу? Тебе у ГРУ РФ понабирали чи куди?
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25.05.2022 17:11 Ответить
в последнеее время как то все муторно становится видосики от Зели какие то грустные.. Арестович вообще испарился с телевизора и ЮТУБ я о нем вообще никак.. многие блогерные каналы также начали нести ахинею публикуются проплаченные россиянами статьи типа Нью Йорк Таймса.. вот кого смотрю более менее Цимбалюк, Фейгина.... а прочих оракулов причем- критично..и очень...в один день по одной теме будут три и четыре разные по смыслу статейки видосики от вовсе погано и все прпоало ой бяда бяда...до ура пабеда а все гарно и все скоро завтра мы возьмем Москву вступим в НАТо и ЕС...до средних... ни рыба.... ни мясо...
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25.05.2022 17:43 Ответить
"Ми"!!! Звільнятимемо. " Ми" - це хто? Дітки мажорів, прокурорів, суддів та інша ******* входять до списку?
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25.05.2022 16:12 Ответить
Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України, шляхом здачі територій України пуйлу і відступом, - Міноборони.
Чим більше техніки надходить від західних союзників, тим більше паркетні генерали на чолі з верховним головнокомандуючим Зелей здають територій пуйлу.
Логічно це не можна пояснити нічим, крім зрадою та договорняком з пуйлом.
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25.05.2022 16:15 Ответить
Еще один диванный зрадофил.
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25.05.2022 16:17 Ответить
в мене приблизно теж саме сприйняття подiй-повiдомлення про надходження зброi друкують щоденно,а стратегiчних помiтних просувань щось не вiдчуваэться...
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25.05.2022 16:22 Ответить
Шалом, дядя! Поїдь на фронт і подивися сам, що правда, а що ні. Якщо повернешся живим, то й нам розкажеш.
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25.05.2022 16:32 Ответить
POIROT.UA🇺🇦
@GaCorna
·
5 год
На польському телебаченні щодня коротка документалка про Азовсталь. Розумієте? Щодня. А в нас?
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25.05.2022 16:15 Ответить
А у нас, якийсь волохатий "лунатік", кожну НІЧ, розповідає якісь казки, для 73%...
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25.05.2022 16:28 Ответить
Це він розповідає тим 27%, які армію прос*али, поки заробляли на контрабанді дизпалива з раші та вугілля з бамбасу.
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25.05.2022 16:36 Ответить
Наступ зі слів всіляких речників і експертів переносився вже раза чотири, аж до серпня. Тепер формулювання змінилося на рано чи пізно. Можна просто вийти і сказати людям інформацію, яка хоч трохи буде правдивою, про важкий стан на фронті, економіку і ТД. Спочатку казки з екрану, після яких люди стикаються з важкою реальністю. Хтось сидить під обстрілами, хтось в окупації чекає на той наступ, адже про нього як не як говорять офіційні особи. Люди хоч би планували, що їм робити далі.
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25.05.2022 16:20 Ответить
Дуже хотілось би щоб це було правдою. Але є сильне враження що вище політичне керівництво, на відміну від наших славетних військових, нацгвардійців та тер оборони , має інши приоритети. Наприклад засадити за грати Порошенка, Турчинова, Таню Чорновол та інших. Бо як ще пояснити що СБУ під керівництвом директора Квартал 95 знову займається вугільною справою, яка вже давно розслідувана та абсолютно не важлива під час ВІЙНИ? Тобто Президент займаються підготовкою до наступних виборів замість того щоб займатись обороною держави? Він що вже домовився про здачу Донбасу та півдня Украіни що в нього голова про вибори болить
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25.05.2022 16:23 Ответить
Бла бла бла, але одного разу! Ми точно все заберем. Ще нічого не відбили, з янелохом боневтіком найвеличнішим, ми лише тонемо в брехні, обіцянках. Краще б мовчали, а то гоп перед стрибком, якось незручно виходить.
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25.05.2022 16:25 Ответить
Як же нічого не відбили, а значні території Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини?
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25.05.2022 16:28 Ответить
Спочатку у рашефюрера был план захватить Киев и поставить своего губернатора, не проканало, концепция изменилась, сейчас ему главное Херсонщина, Запорожье, Донбас и с этим огромные проблемы. Затягивать с освобождением юго-востока недопустимо.Там фашисты уже раздают свои аусвайсы. Чем дольше будут тянуть с освобождением этих территорий тем это будет проблематично. Создается впечатление, что кому то из наших аннексия юго-востока приемлема, и об освобождении официальные речи не ведутся. Только есть комменты диванных экспертов.
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25.05.2022 17:25 Ответить
Затягивать с освобождением юго-востока недопустимо.
Вы все хотите правды? Вам Арестович не нравится?
Первоочередная тактическая задача чтобы фронт не посыпался. Чтоб получилось медленно отступая удержаться в Донбассе. Потом просто остановить кацапское продвижение. Дальше всё будет зависеть от сохранения элиты украинской армии, и политических целей Запада/считай Англии и США.
Арестович для вас как анестезиология от умственных переживаний по поводу реальных событий войны.
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25.05.2022 18:30 Ответить
В країні війна-а ці Порошенка тягають-я думаю що це тому що були проведені якісь дослідження по рейтингам-і похоже на те що рейтинг не на користь зеленського-із за цього і такий шухер мухер
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25.05.2022 16:26 Ответить
тут вже суспільство прийшло до тями через три місяці і ставить питання і претензії зевладі і Боневтіку-чого так сталося
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25.05.2022 18:59 Ответить
Нахрєна ви,суки, брешете? Чому не сказати спільноті,що йдуть важкі оборонні бої,ми маємо вистояти,щоб в подальшому створити всі умови для звільнення нашої землі???
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25.05.2022 16:28 Ответить
Такі говорять
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25.05.2022 17:55 Ответить
Может частью сил для контрнаступления сейчас предотврптить окружение Северодонецка? Там же тисячи высокобоеспособных солдат. Или вывести их от туда? Нахрен нам еще один Мариуполь?
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25.05.2022 16:50 Ответить
Все зрозуміло Мотузяник.....краще б ти мовчав
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25.05.2022 16:53 Ответить
Интересная у них эволюция сроков. Сначала - конец мая, потом - август, а теперь "рано или поздно". Это такая некомпетентность в анализе вражеских действий или нам все время врут?
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25.05.2022 16:54 Ответить
Вас стараются не расстраивать.
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25.05.2022 18:32 Ответить
У Зелі зовсім їнші думки. Він завтраїх скаже.
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25.05.2022 17:05 Ответить
Правда! Лучше позже чем никогда.
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25.05.2022 17:11 Ответить
Також рано чи пізно настане теплова смерть всесвіту.
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25.05.2022 17:13 Ответить
"Пізно" якраз все одне що "ніколи".
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25.05.2022 17:14 Ответить
Які підстави тут скиглить, диванні патріоти? Країна живе незважаючи на бажання ворога нас всіх вбити; наша армія воює і здаватися не збирається; третина світу стараються нам допомогти чим можуть. Не подобається фраза "рано чи пізно"? Ну а ти особисто хоч пальцем поворухнув щоб наша перемога сталася хоч на хвилину раніше, ніж "пізно"? То хоч не скигли, а підтримай наших хлопців на фронті добрим словом. А вони зроблять все щоб наша перемога настала якомога раніше. Ми переможемо, бо у нас реально немає іншого виходу. Можна не вірити окремим людям, але у нас є всі підстави вірити нашій армії, вірити в мужність і силу нашого народу, вірити в нашу Батьківщину Україну.
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25.05.2022 17:36 Ответить
я вірю в наших хлопців, в наші зсу, в нашу армію, волонтерів, медсестер, лікарів. Але я не вірю єрмакам, арахаміям, подолякам, гетьманцевим ,венедиктовіим і тп, і чомусь не вірю я нашому президенту, от не вірю до кінця і все ! щось в глибині душі моєї не дає повірити, і те щось вміщує в собі дуже багато всіляких факторчиків,починаючи від здачі вагнерівців і закінчуючи постійним белькотінням про перемовини і якийсь мир. Яживу в Запорізькій області, яка майже вся окупована, і мені потрібен не якийсь там мир в голові Зе,а ПЕРЕМОГА ,щоб я і мільйони людей могли врешті повернутися і спокійно жити на своїй землі, і я не хочу ніяких перемовин з цими нелюдами, бо розумію, що тоді мій онук,якому зараз рік , змушений буде жити в майбутньому під час іще страшнішої війни з цими смердючими орками
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25.05.2022 18:06 Ответить
Тотальне вранье зекоманды уже перешла все границы....а телеканал Г+Г обогнал даже Ольгу *********....
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25.05.2022 18:11 Ответить
 
 