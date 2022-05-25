Стратегический замысел обороны – освободить всю территорию Украины. Рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти, - Мотузяник

Стратегический замысел обороны - освободить всю территорию Украины и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны состояться.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По стратегическому замыслу обороны Украины мы имеем цель освободить всю территорию нашего государства, и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти. В то же время это будет зависеть от общей обстановки, сложившейся на востоке и на юге нашего государства. Когда это будет - я не готов об этом говорить. Но, безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов", - отметил Мотузяник.

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