Стратегический замысел обороны – освободить всю территорию Украины. Рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти, - Мотузяник
Стратегический замысел обороны - освободить всю территорию Украины и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны состояться.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По стратегическому замыслу обороны Украины мы имеем цель освободить всю территорию нашего государства, и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти. В то же время это будет зависеть от общей обстановки, сложившейся на востоке и на юге нашего государства. Когда это будет - я не готов об этом говорить. Но, безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов", - отметил Мотузяник.
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Що це за формулювання у речника ?
Понабирають абикого на роботу.
Чим більше техніки надходить від західних союзників, тим більше паркетні генерали на чолі з верховним головнокомандуючим Зелей здають територій пуйлу.
Логічно це не можна пояснити нічим, крім зрадою та договорняком з пуйлом.
@GaCorna
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5 год
На польському телебаченні щодня коротка документалка про Азовсталь. Розумієте? Щодня. А в нас?
Вы все хотите правды? Вам Арестович не нравится?
Первоочередная тактическая задача чтобы фронт не посыпался. Чтоб получилось медленно отступая удержаться в Донбассе. Потом просто остановить кацапское продвижение. Дальше всё будет зависеть от сохранения элиты украинской армии, и политических целей Запада/считай Англии и США.
Арестович для вас как анестезиология от умственных переживаний по поводу реальных событий войны.