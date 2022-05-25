Войну нужно закончить не дипломатией, а выбить россиян из Украины, – глава Минобороны Эстонии Лаанет

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет убежден, что Украина выиграет войну, а для России война должна закончиться реальным поражением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я думаю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Почему я так считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятные боевой дух и способность к сопротивлению. Кроме того, Запад в конце концов понял, что Украина борется не только за себя, но и за нас. И, конечно, управляемая Путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала вторжения", - подчеркнул он.

По словам Лаанета, у российских войск оружия может быть достаточно, но вопрос о том, в каком оно состоянии.

Кроме того, позиция западных стран по вопросу помощи Украине существенно изменилась, отметил министр обороны.

"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме системы вооружения, чтобы было как можно меньше погибших среди мирного населения. То есть нужно как можно скорее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиянам нужно просто выбить с территории Украины", - добавил Лаанет.

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