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Новости Война
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Войну нужно закончить не дипломатией, а выбить россиян из Украины, – глава Минобороны Эстонии Лаанет

рф,окупанти,окупант,рашист

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет убежден, что Украина выиграет войну, а для России война должна закончиться реальным поражением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я думаю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Почему я так считаю? Потому что украинцы продемонстрировали невероятные боевой дух и способность к сопротивлению. Кроме того, Запад в конце концов понял, что Украина борется не только за себя, но и за нас. И, конечно, управляемая Путиным армия и он сам допустили очень много ошибок до начала вторжения", - подчеркнул он.

По словам Лаанета, у российских войск оружия может быть достаточно, но вопрос о том, в каком оно состоянии.

Кроме того, позиция западных стран по вопросу помощи Украине существенно изменилась, отметил министр обороны.

"Если все западные союзники заявляют, что Украина должна выиграть эту войну, то для меня вопрос в том, чего мы тогда тянем? Предоставим обучение в достаточном объеме системы вооружения, чтобы было как можно меньше погибших среди мирного населения. То есть нужно как можно скорее закончить эту войну. Не дипломатией. Россиянам нужно просто выбить с территории Украины", - добавил Лаанет.

Также читайте: Литва, Латвия, Эстония и Словакия призывают отдать российские активы на восстановление Украины, - Reuters

Эстония (1420) Лаанет Калле (2)


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Топ комментарии
+33
О. Це репліка в бік Зеленського.
Забембав своїм миром не лише притомних українців. а й європейців.
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25.05.2022 16:09
+24
Найвірніші наші союзники: США, Британія, Польща, Латвія, Литва, Естонія. Вибачте, союзники, що перелічив вас по рангу по кількості населення.
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25.05.2022 16:09
+24
Респект братам естонцям за підтримку
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25.05.2022 16:10
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І вибити росіян з москви і гнати їх аж до Уралу
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25.05.2022 16:08 Ответить
А краще, цей непотріб, зовсім знищити.
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25.05.2022 17:22 Ответить
Найвірніші наші союзники: США, Британія, Польща, Латвія, Литва, Естонія. Вибачте, союзники, що перелічив вас по рангу по кількості населення.
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25.05.2022 16:09 Ответить
Канада, Австралія, Чехія, Болгарія.
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25.05.2022 16:31 Ответить
Словакия ‼️‼️‼️
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25.05.2022 16:37 Ответить
Привыкните уже , что 5млн Словакия много делает для Украины
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25.05.2022 16:38 Ответить
я навіть радий, що моя неточність зпровокувала згадування інших наших союзників.

ЗІ: В цьому переліку Болгарія - зайва.
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25.05.2022 17:59 Ответить
Велике спасибі естонцям і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
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25.05.2022 18:48 Ответить
О. Це репліка в бік Зеленського.
Забембав своїм миром не лише притомних українців. а й європейців.
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25.05.2022 16:09 Ответить
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25.05.2022 16:42 Ответить
Перемовники з Банкової,це кремлівськи гниди і здача півдня та події на півночі це їх справа !!!))
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25.05.2022 16:09 Ответить
Респект братам естонцям за підтримку
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25.05.2022 16:10 Ответить
А що з цього приводу скаже Zе ?
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25.05.2022 16:10 Ответить
Це не начісі,на часі бортьба з Порошенко,Турчиновим,Яценюком і загалом з патріотами на кшталт Азовців !!!)))
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25.05.2022 16:15 Ответить
Зе проводить опитування і на подив Зе-влади, більшість не готові віддавати території задля примирення з ворогом.. .
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25.05.2022 16:18 Ответить
Золоті слова! Браво,пане Міністр!
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25.05.2022 16:12 Ответить
Господин Калле Лаанет, повторите вашу замечательную фразу господину Зеленскому ровно 6,5 раз. И ни полразом больше. Он и так уже полразом у кремлевского агента Дерьмака работает.
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25.05.2022 16:13 Ответить
ВОТ ТАК ДОЛЖЕН МЫСЛИТЬ ПАТРИОТ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА ВСУ!
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25.05.2022 16:19 Ответить
Наш чоловік
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25.05.2022 16:25 Ответить
бла-бла, бла-бла-бла! а очко жим-жим, жим-жим-жим, ведь путен он страшен во гневе, у него бимба, порвет как тузик тряпку
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25.05.2022 16:27 Ответить
Кого порвет тузик, кацапе.. Скоро подохне і росіяни придуть срати на його могилу
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25.05.2022 16:43 Ответить
А Зе не хоче перемоги, Він хоче миру. Бо перемога бачте забере багато життів. Не розумію для чого захід робить з нього героя. Воно ж сцикло і до того ж дурнувате. Нікчема, блазнем був, блазнем і лишився. Подивіться на його оточення, - суцільні холуї. Що дєрмак, що подоляк, що люся арестович...
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25.05.2022 16:30 Ответить
Ну, ти ж в окопі сидиш і ваюєш... Ти маладєц
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25.05.2022 16:45 Ответить
Polnostju s njim soglasen. Skreponoscev nuzhno gnatj iz Ukraini polnostju (i iz Rossiji tozhe - v more). Oni zaraza - namnogo strashnee mora.
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25.05.2022 16:31 Ответить
Нет уж, теперь их нужно выбить с планеты Земля.
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25.05.2022 16:32 Ответить
Гарна думка
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25.05.2022 16:40 Ответить
Дуже слушна пропозиція!!!)))
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25.05.2022 17:01 Ответить
Коли голова Міноборони Естонії Лаанет більше українець аніж арахімія та команда зелупків.
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25.05.2022 17:26 Ответить
 
 