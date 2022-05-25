В Мариуполе начали выдавать паспорта РФ. Фактическая аннексия города началась, - Андрющенко
Оккупанты начали выдавать российские паспорта на оккупированных территориях.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Фактически аннексия, в частности, Мариуполя началась", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+31 Ivan Ivanov #432727
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+20 Nikolai Chizhevsky
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+17 alexx #475423
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«Янелохбоневтік» у своїй передвиборчій програмі на стадіоні «топив» Гетьмана Порошенка за Іловайск (Я - твой приговор!).
Наразі в Україні узбережжя Азовського моря та Херсонська область - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» в Раді за лічені часи сдали оркам Скадовськ, Геническ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Маріуполь. Арлекін з Кривого Рогу допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові.
В одному тільки Маріуполі десятки тисяч людських жертв та більше тисячі полонених військових ЗСУ.
«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, Азовсталь - разбомбили, захисників Маріуполя сдали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн пшениці вже вивезено в московію. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею у Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви.
Сотні громадян у Херсонській та Запорізькій областях - патріоти, активісти та військові АТО - викрадені окупантами та зникли. Одна казарма в Десні - це 87 жертв через злочинну недбалість командирів. Чому після точкових обстрілів росіянами військових містечок та аеродромів та загибелі під завалами багатьох українських військовослужбовців, особовий склад ЗСУ продовжує ночувати у казармах під прицілами крилатих ракет угрофінів?
Приблизно 800 000 мешканців України з окупованих орками територій разом із дітьми депортовано до снігової Нігерії без права повернутися. Обіцяв мир в Україні, а вийшла повномасштабна війна.
Яким потрібно бути інфантом і наївним громадянином, щоб повірити передвиборної брехні блазня, граючого на роялі нетрадиційним способом і гаслу «Кінець епохи бідності» і обрати царем України атеїста-богохульника.
а факти такi:
Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетноi програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -
припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо
ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...
а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.
Импотентная Европа и это проглотит.
Главное ☮️ быстрее заключить и дальше торговать, газ, нефть...
Ви думаєте що зброю Україні не дають в достатній кількості просто так?
Якщо б Європа хотіла, то вже були б і винищувачі, і гепарди, і рсзо і тому подібне в достатній кількості, і вже купалися б на березі Ялти.
Невже ви не відчуваєте як повільно йде допомога? Основне питання чому повільно, й так мало.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
Вищий пілотаж як дробити і здавати країну ворогові.