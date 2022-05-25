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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Мариуполе начали выдавать паспорта РФ. Фактическая аннексия города началась, - Андрющенко

паспорт,рф

Оккупанты начали выдавать российские паспорта на оккупированных территориях.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Фактически аннексия, в частности, Мариуполя началась", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Мариуполе погибли 22 тысячи человек, - Андрющенко

Мариуполь (5708) паспорт (1179) Запорожская область (3061) Донецкая область (9574) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+31
Кацапи,засуньте ці паспорти в свою смердючу сраку,де їм саме місце.
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25.05.2022 16:20
+20
рефередум анексия чи роздача, це щось змінює для ЗСУ?в любому випадку буде звільнена може мордор приеднувати в свойому світі куда захоче в дурдомі також є своі президенти прокурори хай приеднують видають паспорта нам що то того?легше не буде треба все одно звільняти- і Крим звільнять хай роблять хоть сотню собі таких референдумів а ядерною зброю вони завжди лякають за вашою логікой ***** зараз підпише указ що Одеса це російска теріторія або Київ все тому що йому по барабану і по вашому також потрібно сраться від страху і здатися бо може ударити ядерною зброєю він же підписав?
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25.05.2022 16:29
+17
Партизаны в Мариуполе? Не смеши, там ваты процентов 90 и она оттуда никуда не убегала а ждала прихода рузге асвабадителей
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25.05.2022 16:38
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И берут же их...
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25.05.2022 16:16 Ответить
завжди знайдуться тi хто буде брати.тут швидше питання до влади,котра втрачаючи терiторiю не органiзувала там повноцiнний партизанський супротив,а лише виступаэ в ролi статистiв констотуючи та коментуючи факти.
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25.05.2022 16:31 Ответить
Партизаны в Мариуполе? Не смеши, там ваты процентов 90 и она оттуда никуда не убегала а ждала прихода рузге асвабадителей
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25.05.2022 16:38 Ответить
Вата ватой? а в городе осталось около 100 тыс, и город в хлам. Про кацапские "фильтрационные лагеря" я вообще молчу. Паспорта можно и брать, только смысл теперь? Жить в разбомбленном городе?но?***** с кацапским паспортом.Эти паспорта можно будет потом сложить в кучу и поджечь.
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25.05.2022 17:00 Ответить
я думаю разбомбленность мариуполя преувеличена-некоторые районы разбомблены полностью,некоторые нет.
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25.05.2022 22:23 Ответить
не *****.
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25.05.2022 22:46 Ответить
Розбір польотів термоса.

«Янелохбоневтік» у своїй передвиборчій програмі на стадіоні «топив» Гетьмана Порошенка за Іловайск (Я - твой приговор!).

Наразі в Україні узбережжя Азовського моря та Херсонська область - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» в Раді за лічені часи сдали оркам Скадовськ, Геническ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Маріуполь. Арлекін з Кривого Рогу допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові.

В одному тільки Маріуполі десятки тисяч людських жертв та більше тисячі полонених військових ЗСУ.

«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, Азовсталь - разбомбили, захисників Маріуполя сдали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн пшениці вже вивезено в московію. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею у Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви.

Сотні громадян у Херсонській та Запорізькій областях - патріоти, активісти та військові АТО - викрадені окупантами та зникли. Одна казарма в Десні - це 87 жертв через злочинну недбалість командирів. Чому після точкових обстрілів росіянами військових містечок та аеродромів та загибелі під завалами багатьох українських військовослужбовців, особовий склад ЗСУ продовжує ночувати у казармах під прицілами крилатих ракет угрофінів?

Приблизно 800 000 мешканців України з окупованих орками територій разом із дітьми депортовано до снігової Нігерії без права повернутися. Обіцяв мир в Україні, а вийшла повномасштабна війна.

Яким потрібно бути інфантом і наївним громадянином, щоб повірити передвиборної брехні блазня, граючого на роялі нетрадиційним способом і гаслу «Кінець епохи бідності» і обрати царем України атеїста-богохульника.





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25.05.2022 21:01 Ответить
потрiбно дивитися на факти, а не слiпо вiрити словам.

а факти такi:

Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетноi програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -

припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо

ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...

а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.

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25.05.2022 22:55 Ответить
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25.05.2022 22:57 Ответить
Список за,то- розсстрільний список!!! На тих піда..сах кров усіх загиблих й знищена країна!!!Список повинен висіти на всіх будинках. Неприпустимо ховати вбивць
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25.05.2022 23:24 Ответить
а як воно стрибало на стадiонi...з якими докорами та питаннями до Порошенка...

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25.05.2022 23:08 Ответить
какие еще кацапы в запоре?может для токмака и пару сел в области но не запорожья.
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25.05.2022 16:17 Ответить
А що це він червоний, залитий кров'ю невинних жертв **********?
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25.05.2022 16:19 Ответить
Наш теж червоний буде:

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25.05.2022 19:27 Ответить
Забрати крим вони хотіли,3 ще більше земель погубили.
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25.05.2022 16:20 Ответить
Кацапи,засуньте ці паспорти в свою смердючу сраку,де їм саме місце.
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25.05.2022 16:20 Ответить
Дальше будет референдум и присоединение, как с Крымом. И угрозы ядерным оружием.
Импотентная Европа и это проглотит.
Главное ☮️ быстрее заключить и дальше торговать, газ, нефть...
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25.05.2022 16:23 Ответить
рефередум анексия чи роздача, це щось змінює для ЗСУ?в любому випадку буде звільнена може мордор приеднувати в свойому світі куда захоче в дурдомі також є своі президенти прокурори хай приеднують видають паспорта нам що то того?легше не буде треба все одно звільняти- і Крим звільнять хай роблять хоть сотню собі таких референдумів а ядерною зброю вони завжди лякають за вашою логікой ***** зараз підпише указ що Одеса це російска теріторія або Київ все тому що йому по барабану і по вашому також потрібно сраться від страху і здатися бо може ударити ядерною зброєю він же підписав?
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25.05.2022 16:29 Ответить
Питания не за адресою.
Ви думаєте що зброю Україні не дають в достатній кількості просто так?
Якщо б Європа хотіла, то вже були б і винищувачі, і гепарди, і рсзо і тому подібне в достатній кількості, і вже купалися б на березі Ялти.
Невже ви не відчуваєте як повільно йде допомога? Основне питання чому повільно, й так мало.
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25.05.2022 16:58 Ответить
Хороший вопрос
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25.05.2022 20:01 Ответить
Торговля, газ и нефть только после капитуляции и трибунала над русско-нацистской хунтой. Баста, руслики докукарекались.
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25.05.2022 18:13 Ответить
не звертайте уваги, ВСУ викине всю цю наволоч за курсом відомого корабля
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25.05.2022 16:27 Ответить
Може наша влада таки зробить заяву що кожен хто візьме в руки ту ганчірку автоматично буде позбавлен громадянства України без права повернення, так тяжко війна, окупація та таке інше але всьому повинен бути край
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25.05.2022 16:29 Ответить
А тепер бери і рахуй тих, хто у ze-каманді має рашистські паспорти: ze-лох, баканов, дерьмак, хламідія, портнов, татаров, гогішвіллі, юзік, куніцкий, бужанський, дмитрук... Це що виходить, всю зе-каманду прийдеться відправити за грати?
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25.05.2022 16:34 Ответить
Так бо якщо в них дійсно є такі паспорти, то вони вже злочинці і мають відповідати за законами України
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25.05.2022 19:32 Ответить
Прі савєцкам саюзє теж вибір був?
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25.05.2022 16:40 Ответить
А там у людей шо, выбор есть? Им надо как-то выживать и обеспечивать семьи
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25.05.2022 20:04 Ответить
Пусть для начала отстроят ,что разрушили.Город не пригоден к жизни.Через пол года начнётся отопительных сезон. Куда и как подавать отопление в многоэтажки,если все разрушено в хлам.
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25.05.2022 16:34 Ответить
А паспорта раздают как и в лднр лишь для того,чтобы народ ехал жить и работать в РФ.Так как сами не в состоянии наладить быт ,предприятия для жизни в Мариуполе,Донецке,Луганске... Ведь проще дать паспорт и все.Типа Россия большая и заселять хоть кем-то нужно...
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25.05.2022 16:38 Ответить
паспорта раздают исключительно ради медийного освещения процесса раздачи. показуха.
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25.05.2022 18:15 Ответить
Выдают оккупанты паспорта,дабы сволоту-проватников их получившие загрести под "пушечное мясо" в свою армию..
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25.05.2022 16:41 Ответить
легче будет освобождать, своих в этих руинах не будет
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25.05.2022 16:47 Ответить
Що, є ті що їх буруть?
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25.05.2022 16:53 Ответить
Там какие то базы не совпадают. Паспорт книжечку кацапы ещё могут проверить по своим базам. ID карту кацапские базы не видят. Она не сканируется. Т.е с ID кацапы считают что у вас нет паспорта. Попробуйте в оккупированном городе прожить без удостоверения личности. Давали бы справку - брали бы справки.
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25.05.2022 18:03 Ответить
Краще б туалетного паперу наробили.
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25.05.2022 17:01 Ответить
Толку с этих аусвайсов людей освободили от жизни, фактически. Я искренне желаю, чтобы россия вся полностью превратилась в микс Мариуполя и Бучи.
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25.05.2022 17:02 Ответить
Ну так хай слуги народа приймуть закон про позбавлення українського громадянства всіх, хто візьме россійський паспорт. Зразу бажання зникне. Бо вони хочуть сидіти сраками на двох стулах. Але, вибачте, ми скільки хитрожопих не потягнем, достатньо нам дармоїдів - зрадників з ОРДЛО. До речі, якщо роздають паспорти, то значить приймати в Раху їх не збираються, згадайте як видавали паспорти в диндири.
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25.05.2022 17:02 Ответить
У випадку, якщо той паспорт дає можливість вільно пересуватися і виїхати у якусь країну СНД, а звідтіля в Україну або, як біженець в іншу країну, то таке допустиме. Якщо ж остаються на окупованій території, або в РФ, то нехай вивчають досвід судетських німців.
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25.05.2022 18:46 Ответить
Шо, этот ***** вечером опять скажет "********"?!
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25.05.2022 17:22 Ответить
ну мокші зроблять типу приєднання до мокшандії. І по факту ці території ми теж втратили. А якщо за хочемо відбити, то всі члени ОДКБ зобов'язані підкинути нове м'ясо. Так здається що це по суті і головна ціль. На даному етапі. Потім Одеська область. І продовжити нас кошмарити. Ще, це в принципі виправдання для пукіна використання ЯО для своїх бидло мас. Хоча це не суттєво...
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25.05.2022 17:43 Ответить
по факту ми й північ у березні втратили. а потім повернули.
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25.05.2022 18:14 Ответить
Хтось з ОДКБ визнав Крим російською територією?
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25.05.2022 18:40 Ответить
это делается все задним числом-никакой законности в глазах мира не будет,да и в самой россии тоже
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25.05.2022 22:28 Ответить
щось я не пойму- місто бомбили майже три місяці, десятки тисяч вбитих, сотні тисяч виїхало, все зруйновано, спаплюжено...хто там ще є? кому вони там ті паспорти роздають? як там можна жити? хто там живе? хто приходить брать ті паспорти? вони підлягають негайному знищенню, бо якщо вони виживуть з отими рузькими паспортами, то наших дітей та онуків чекає ще більш страшніша війна.....війна ця може бути вічною, допоки існує хоча б якась частина тупого населення, що буде вважати, що русо- то краще, що путін - то їх асвабадітель,
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25.05.2022 17:45 Ответить
Бумажки вонючие рассовывают.Стать россияином в Мариуполе-стать причастным к его варварскому уничтожению.Вы-это серьезно с гражданством???????
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25.05.2022 17:57 Ответить
це хороший маркер для майбутньої фільтрації... отримав паспорт рф - значить на депортацію в росію...
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25.05.2022 18:13 Ответить
получи паспорт и на войну, ты ж военнобязаный
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25.05.2022 18:49 Ответить
Сдается мне - никаких ЛНР и ДНР, в итоге, в планах у них нет !
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25.05.2022 20:23 Ответить
Интересно, а от какого региона россии эти паспорта?
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25.05.2022 21:07 Ответить
Без нього роблять пересування і виживання неможливим, це не так важко. Досвід Донецька і Луганська у свинособак є. Візьмуть усі. Якщо не звільняти місто...а Чонгар не для того розміновували, щоб потім Маріуполь звільняти.
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25.05.2022 22:03 Ответить
що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
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25.05.2022 23:02 Ответить
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25.05.2022 23:04 Ответить
а як воно стрибало на стадiонi перед порошенко...як гавкало...

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25.05.2022 23:05 Ответить
В даному випадку" роhuу". Тест на колаборантів. Перші 100000 за кораблем.
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25.05.2022 23:09 Ответить
А гарно Зе злив Підень України кремлю І ПРИ ЦЬОМУ ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ ВІН ЩЕ ХЕРОЙ 🤨💤
Вищий пілотаж як дробити і здавати країну ворогові.
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25.05.2022 23:31 Ответить
Пуйло-окурок може вже своі паспорти с дохлой куркой рахбросувати із бомбардувальників - втюхай світлину (фотку - на москальском) и ти справжний каzап
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25.05.2022 23:38 Ответить
Мєсна вата ввасторгє, а там її 99% !
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25.05.2022 23:40 Ответить
АААА НАСМЕШИЛИ,ВСУ ПРИДЕТ И БУДЕТ ЭТИ БУМАЖКИ СМОТРЕТЬ
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26.05.2022 02:15 Ответить
Какой странный курица на обложке…
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26.05.2022 03:20 Ответить
Люся,оце що ?А де перемога?
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26.05.2022 08:25 Ответить
Знову шайка бєніренигата взялася посилено мародерити, намахувати світ...і зразу допомога тормозить.Нема вам віри,ПРОЙДИСВІТИ !!!Тому і сухопутний коридор,і знищені міста...а ці ,ібані волають- "порохоботи" (нема прощення Петру за просраті реформи (так боялось ,падло слави Саакашвілі- що тепер саме і отримало.....а з ним і багато порядних людей),а луценко-непотріб,а брехло і все інше в усіх силових структурах-добив аваков і ін.холуїв-оберетнів)-......та не буде шісткам коломойщі починаючи з Оману прощення в віках ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! У якого Сірка,ти сволото, позичив очі і продовжуєш вимахуватись перед потрощеною УКРАЇНОЮ,згорьованими людьми,БАЗІКАТИ...христопродавці, виконуєте наративи кремлівської мафії...а НАЙКРАЩІ ЛЮДИ планети ЗЕМЛЯ - гинуть ?????
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26.05.2022 08:29 Ответить
 
 