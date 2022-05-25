В Мариуполе начали выдавать паспорта РФ. Фактическая аннексия города началась, - Андрющенко

Оккупанты начали выдавать российские паспорта на оккупированных территориях.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Фактически аннексия, в частности, Мариуполя началась", - говорится в сообщении.

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