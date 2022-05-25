80 сенаторов призвали Байдена ускорить одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Группа из более чем 80 сенаторов США от двух партий призвали президента Джо Байдена ускорить одобрение заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Соответствующее письмо они направили в Белый дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Возглавили инициативу сенатор от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Том Тиллис.

"Расширение членства укрепит военный и дипломатический потенциал НАТО, когда Россия угрожает глобальной безопасности своим вторжением в Украину", - написала в Твиттере сенатор Шагин.

"В Сенате есть большая двухпартийная поддержка заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Именно поэтому сенатор Шагин и я возглавили усилия, чтобы призвать президента Байдена ускорить представление их заявок на членство в НАТО", - отметил на своей Твиттер-странице сенатор от Республиканской партии Том Тиллис.

Законодатели официально выразили согласие на расширение НАТО и обязались сотрудничать с Белым домом и своими коллегами в Сенате, чтобы обеспечить скорейшее рассмотрение и утверждение заявок Финляндии и Швеции.

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"Как показало неспровоцированное вторжение России в Украину, НАТО вместе с нашими демократическими партнерами во всем мире является как никогда единственным в противостоянии незаконным актам войны, которые проводит президент Путин. Расширение НАТО за счет включения Финляндии и Швеции даст четкий сигнал Владимиру Путину и любому лидеру, который попытается пойти по его пути, что свободный мир готов защищать свои ценности и суверенитет. Мы также продолжим поддерживать политику открытых дверей НАТО, подтверждающую, что новые члены приветствуются в Альянсе", - написали в письме законодатели США.

В письме сенаторы также отметили: "Если эти два союзника столкнутся с угрозами или актами агрессии из-за их потенциального присоединения к альянсу, Соединенные Штаты должны оказать им нашу полную поддержку".

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Как сообщалось, Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО в среду, 18 мая. Ожидается, что процесс одобрения их заявок может занять несколько недель. В случае согласия представителей всех 30 стран-членов НАТО должно состояться подписание протокола о вступлении.

Дальше страны альянса должны ратифицировать документы. В настоящее время только Турция выразила оговорку о приеме этих двух стран в НАТО.