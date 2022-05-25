80 сенаторов призвали Байдена ускорить одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
Группа из более чем 80 сенаторов США от двух партий призвали президента Джо Байдена ускорить одобрение заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Соответствующее письмо они направили в Белый дом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
Возглавили инициативу сенатор от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Том Тиллис.
"Расширение членства укрепит военный и дипломатический потенциал НАТО, когда Россия угрожает глобальной безопасности своим вторжением в Украину", - написала в Твиттере сенатор Шагин.
"В Сенате есть большая двухпартийная поддержка заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Именно поэтому сенатор Шагин и я возглавили усилия, чтобы призвать президента Байдена ускорить представление их заявок на членство в НАТО", - отметил на своей Твиттер-странице сенатор от Республиканской партии Том Тиллис.
Законодатели официально выразили согласие на расширение НАТО и обязались сотрудничать с Белым домом и своими коллегами в Сенате, чтобы обеспечить скорейшее рассмотрение и утверждение заявок Финляндии и Швеции.
"Как показало неспровоцированное вторжение России в Украину, НАТО вместе с нашими демократическими партнерами во всем мире является как никогда единственным в противостоянии незаконным актам войны, которые проводит президент Путин. Расширение НАТО за счет включения Финляндии и Швеции даст четкий сигнал Владимиру Путину и любому лидеру, который попытается пойти по его пути, что свободный мир готов защищать свои ценности и суверенитет. Мы также продолжим поддерживать политику открытых дверей НАТО, подтверждающую, что новые члены приветствуются в Альянсе", - написали в письме законодатели США.
В письме сенаторы также отметили: "Если эти два союзника столкнутся с угрозами или актами агрессии из-за их потенциального присоединения к альянсу, Соединенные Штаты должны оказать им нашу полную поддержку".
Как сообщалось, Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО в среду, 18 мая. Ожидается, что процесс одобрения их заявок может занять несколько недель. В случае согласия представителей всех 30 стран-членов НАТО должно состояться подписание протокола о вступлении.
Дальше страны альянса должны ратифицировать документы. В настоящее время только Турция выразила оговорку о приеме этих двух стран в НАТО.
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рашка не нападе на інших сусідів у будьякому разі поки йде акитивна війна у нас.
Завдання Заходу життями українців знекровити РФ.
Що не можна дати ППО?
Херню вони городять, звичайно можна, але...
Яскравий приклад, як тільки кількість збитих літаків перевалила за двісті штук, рашкованці почали дуже обережно літати і менше втрачати літаків.
А значить, що в разі війни з НАТО їх буде більше.
В разі надання Україні ефективних ППО, Раша почне безрезультатно втрачати ракети і припинить обстріли, а значить у них залишиться більше ракет, які будуть використані в разі війни з НАТО.
А так красота, ворог НАТО знищується, а, при цьому жоден солдат НАТО не постраждав, ракети РФ витрачаються знищуючи Україну, а вся допомога, це просто звичайні (ба, навіть нижчі) витрати на війну, у разі прямого конфлікту НАТО з РФ.
Як кажуть "...і чому б так не жити..." Вони (Захід) не скільки допомагають нам, скільки відкупляються від війни лише матеріальними затратами.
И ничего хорошего для европейских жителей Нато он не предвещает.
Или думаете что у рашки в генштабе одни придурки сидят и не видят реальное соотношение сил по основным родам войск?По авиации,по ударным вертолетам,по технике ,по кораблям?