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Минюст запустил проект "Скажи правду" для сбора доказательств нарушений прав человека оккупантами и привлечения РФ к ответственности в ЕСПЧ

війна

Министерство юстиции запустило проект "Скажи правду".

Это платформа для эффективного сбора и обработки информации о нарушении прав человека Российской Федерацией. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Как отмечается, сообщения о таких нарушениях принимаются на Едином национальном портале по сбору фактов нарушений прав человека РФ в Украине (далее – Портал) 24/7.

"Наша кампания "Скажи правду" имеет одну цель - привлечение РФ к ответственности в Европейском суде по правам человека. Для этого нам нужны доказательства, а именно - видео, фото и записи о нарушениях, совершенных захватчиками на нашей земле. Наш долг - наказать агрессора на судебной площадке, пока ВСУ защищают нас на передовой", – говорит заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

На этом портале каждый, кто пострадал от действий оккупантов, может подать заявку и рассказать собственную правду, которую услышит весь мир. Работает платформа в соответствии с международными стандартами, поэтому пострадавшим и свидетелям гарантируется защита и сохранность персональной информации. Никакое свидетельство не останется без внимания!

Для того чтобы подать заявку – следует:

1. перейти на сайт https://humanrights.gov.ua;
2. заполнить простую форму с информацией о преступлении, свидетелях и жертвах;
3. добавить медиадоказательства и рассказать как можно больше о том, что произошло.

Минюст информирует, что по состоянию на 25 мая 2022 года, на Портале зафиксировано 554 инцидента, из которых:

  • 290 поступило от граждан;
  • 264 – от государственных органов и частных организаций.


В настоящее время около 80 инцидентов отклонены: тестовые инциденты, а также инциденты без предоставления информации о нарушениях прав человека, нерелевантные сообщения.

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Сообщается, что наибольшее количество инцидентов касается следующих категорий нарушений прав человека:

уничтожение имущества (124);
повреждение имущества (115);
взрыв (40);
расстрел (25);
убийства (40);
конфискация имущества (90);
телесные повреждения (24);
взятие заложников (19);
похищение и незаконное лишение свободы (9).

Данные инциденты сейчас прорабатываются на предмет возможности использования информации для подготовки межгосударственного заявления Украины против России в Европейском суде по правам человека.

армия РФ (19129) Минюст (1750) права человека (988) Европейский суд по правам человека (811) военные преступления (1430)


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добавьте пункт про зебобу и его шайку .... тут всем найдеться что написать
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25.05.2022 16:31 Ответить
А якщо уряд України порушує мої конституційні права, а саме ст 21, 22, 23, 24 та 29? Воєнний стан не відминяє ці статті Конституції.
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25.05.2022 18:56 Ответить
 
 