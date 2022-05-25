Минюст запустил проект "Скажи правду" для сбора доказательств нарушений прав человека оккупантами и привлечения РФ к ответственности в ЕСПЧ

Министерство юстиции запустило проект "Скажи правду".

Это платформа для эффективного сбора и обработки информации о нарушении прав человека Российской Федерацией. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Как отмечается, сообщения о таких нарушениях принимаются на Едином национальном портале по сбору фактов нарушений прав человека РФ в Украине (далее – Портал) 24/7.

"Наша кампания "Скажи правду" имеет одну цель - привлечение РФ к ответственности в Европейском суде по правам человека. Для этого нам нужны доказательства, а именно - видео, фото и записи о нарушениях, совершенных захватчиками на нашей земле. Наш долг - наказать агрессора на судебной площадке, пока ВСУ защищают нас на передовой", – говорит заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

На этом портале каждый, кто пострадал от действий оккупантов, может подать заявку и рассказать собственную правду, которую услышит весь мир. Работает платформа в соответствии с международными стандартами, поэтому пострадавшим и свидетелям гарантируется защита и сохранность персональной информации. Никакое свидетельство не останется без внимания!

Для того чтобы подать заявку – следует:

1. перейти на сайт https://humanrights.gov.ua;

2. заполнить простую форму с информацией о преступлении, свидетелях и жертвах;

3. добавить медиадоказательства и рассказать как можно больше о том, что произошло.

Минюст информирует, что по состоянию на 25 мая 2022 года, на Портале зафиксировано 554 инцидента, из которых:

290 поступило от граждан;

264 – от государственных органов и частных организаций.



В настоящее время около 80 инцидентов отклонены: тестовые инциденты, а также инциденты без предоставления информации о нарушениях прав человека, нерелевантные сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст подал судебный иск о запрете пророссийских партий, - Малюська

Сообщается, что наибольшее количество инцидентов касается следующих категорий нарушений прав человека:

уничтожение имущества (124);

повреждение имущества (115);

взрыв (40);

расстрел (25);

убийства (40);

конфискация имущества (90);

телесные повреждения (24);

взятие заложников (19);

похищение и незаконное лишение свободы (9).

Данные инциденты сейчас прорабатываются на предмет возможности использования информации для подготовки межгосударственного заявления Украины против России в Европейском суде по правам человека.