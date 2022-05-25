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Новости Война
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Два корабля с ракетами "Калибр" держит Россия в Черном море, - Минобороны

чф

В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет типа "Калибр" с возможным суммарным залпом до 16 ракет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник.

"Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей блокируют гражданское судоходство, изолируют район ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении. Также в районе о. Змеиный поисково-спасательной группой ЧФ в составе пяти катеров/судов и самоходного плавучего крана проведены мероприятия по поднятию обломков уничтоженного украинскими войсками российского десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор". В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа "Калибр" с возможным суммарным залпом в 16 ракет", - пояснил он.

Читайте: Стратегический замысел обороны – освободить всю территорию Украины. Рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти, - Мотузяник

Минобороны (9306) ракеты (3566) Черное море (1477) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+16
Ждем Гарпуны от Дании и прочих
(раз уж свои Нептуны закатали в асфальт)
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25.05.2022 16:54
+2
Это для защиты аннексированого юга.
С этим надо срочно что то делать, затяните, будет то , что сказал Арестович, про... бали.
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25.05.2022 17:41
+2
ну эти корабли надо потопить, чо ждать когда калибры закончатся, много жертв
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25.05.2022 17:54
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Ждем Гарпуны от Дании и прочих
(раз уж свои Нептуны закатали в асфальт)
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25.05.2022 16:54 Ответить
Вони стоять за межами ураження гарпунами , підпливати потрібно
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25.05.2022 16:59 Ответить
а дронами камікадзами, якщо центрово из поднебесья вгатити ?
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25.05.2022 18:31 Ответить
Ждем,разумеется, вот только их у Дании было 4 ПУ, на 4 ПКР каждая( сняты с вооружения в 2002 г).
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25.05.2022 18:49 Ответить
треба ********....
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25.05.2022 16:57 Ответить
Треба наіпнуть кармани наших можновладців.... ,та витратить на зброю.Даром тільки за амбаром.
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25.05.2022 17:20 Ответить
їхні кармани в європі та інших державах.
найкращий спосіб їх наїпнути- вимкнути їхні телеканали, щоб нарешті почати самостійно думати і не голосувати за їхніх пішок на виборах.
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25.05.2022 17:30 Ответить
Кацапи,"мацква"заждалась...
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25.05.2022 17:00 Ответить
Вже мабуть пора зменшити сумарну кількість ракет
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25.05.2022 17:07 Ответить
До дня Святої Трійці в якості жертвопринесення чекаю на потоплений МРК.
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25.05.2022 17:12 Ответить
Это для защиты аннексированого юга.
С этим надо срочно что то делать, затяните, будет то , что сказал Арестович, про... бали.
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25.05.2022 17:41 Ответить
Так показували моторні човни дрони Велика Британія !
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25.05.2022 17:48 Ответить
ну эти корабли надо потопить, чо ждать когда калибры закончатся, много жертв
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25.05.2022 17:54 Ответить
треба водолазів з джавилинами
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25.05.2022 17:55 Ответить
Вже ж трублять,що переданий вже перший mq 9reaper чого його не використати в нанесені ударів по кораблях в криму.п-ць.в сєвас бухті вантажать підводні човни калібрами,відкрито є фотодокази,якого хера ця влада тупить чи затягують війну навмисно!?
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25.05.2022 18:01 Ответить
Если Минобороны Украины заказывало у зеленых властей Нептуны, а Зеля их не предоставил, то такое предательство надо озвучить. Или Минобороны находится в сговоре с зеленой шоблой.
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25.05.2022 18:37 Ответить
Дасть Бог здетонують
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25.05.2022 21:30 Ответить
Ну а де ж ***** ракети, які вже 3 місяці нам безкінця надають і ніяк не можуть надати ***?
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25.05.2022 21:41 Ответить
 
 