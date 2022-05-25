Два корабля с ракетами "Калибр" держит Россия в Черном море, - Минобороны
В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет типа "Калибр" с возможным суммарным залпом до 16 ракет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник.
"Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей блокируют гражданское судоходство, изолируют район ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении. Также в районе о. Змеиный поисково-спасательной группой ЧФ в составе пяти катеров/судов и самоходного плавучего крана проведены мероприятия по поднятию обломков уничтоженного украинскими войсками российского десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор". В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа "Калибр" с возможным суммарным залпом в 16 ракет", - пояснил он.
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(раз уж свои Нептуны закатали в асфальт)
найкращий спосіб їх наїпнути- вимкнути їхні телеканали, щоб нарешті почати самостійно думати і не голосувати за їхніх пішок на виборах.
С этим надо срочно что то делать, затяните, будет то , что сказал Арестович, про... бали.