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Новости Санкции против России
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В Британии отвергли идею ослабления санкций в обмен на коридор для экспорта урожая из Украины

зерно,порт

Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг идею ослабления санкций в обмен на снятие российской блокады украинских портов для экспорта урожая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На встрече со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес Уоллес сказал, что Россия должна "поступить правильно".

В то же время он приветствовал предложение другим черноморским странам, таким как Турция, сопровождать украинские зерновые партии.

Украина ожидает, что урожай этого года составит около 70% от прошлогоднего урожая, поскольку некоторые поля сейчас под контролем России или заминированы.

Напомним, сегодня в МИД РФ заявили, что готовы были предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море - в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают красть украинское зерно и вывозить его в РФ, - Денисова

Великобритания (4943) зерно (1070) порт (732) санкции (11268) экспорт (876) Черное море (1477) Уоллес Бен (184) гуманитарный коридор (125)


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Топ комментарии
+10
Борис Джонсон - Прем'єр міністр України!
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25.05.2022 17:21
+9
И правильно сделали
украинцев убивают , насилуют , гробят производства , инфраструктуру .
КОРОЧЕ, обойдётся мир без зерна.

или пусть ЗАКРЫВАЮТ НЕБО НАД УКРАИНОЙ
А ТО украинцы гибнут , а кто-то будет хлеб пшеничный есть.

Надо СНАЧАЛА любить себя и свой народ , а не народ Африки ТОГДА с Украиной будут все считаться
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25.05.2022 17:27
+9
Орков нужно давить с каждым днем сильнее а ослабление санкций взамен на что то это планы *****...
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25.05.2022 17:30
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Борис Джонсон - Прем'єр міністр України!
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25.05.2022 17:21 Ответить
А так хотіли приплисти і захистити. Потім зрозуміли, що вони самі в цій ідеї.
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25.05.2022 17:22 Ответить
йой, русскіє би обісралися, як прийшов би воєнний флот.
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25.05.2022 17:23 Ответить
И правильно сделали
украинцев убивают , насилуют , гробят производства , инфраструктуру .
КОРОЧЕ, обойдётся мир без зерна.

или пусть ЗАКРЫВАЮТ НЕБО НАД УКРАИНОЙ
А ТО украинцы гибнут , а кто-то будет хлеб пшеничный есть.

Надо СНАЧАЛА любить себя и свой народ , а не народ Африки ТОГДА с Украиной будут все считаться
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25.05.2022 17:27 Ответить
Ну будем мало экспортировать через Европу, зато дорого. По цене в 12 раз выше, как Артемсоль сейчас.
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25.05.2022 17:28 Ответить
Орков нужно давить с каждым днем сильнее а ослабление санкций взамен на что то это планы *****...
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25.05.2022 17:30 Ответить
Британці - ви найкращі! Дякуємо! Уклін за позицію
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25.05.2022 17:53 Ответить
Не можна йти на поступки маніяка.
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25.05.2022 19:26 Ответить
Світланка

@TGd43tYB9ftVzSc

·
https://twitter.com/TGd43tYB9ftVzSc/status/1529467761247850497 2 ч

"ООН сообщает, что из-за войны в Украине запасов пшеницы на Земле осталось всего на 10 недель"

Забавно.

"Караул, ми хочемо їсти!!!".

А ми хочемо жити!!!

І що будемо робити?
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25.05.2022 20:02 Ответить
Бомбити москву і топити ЧФ рашки.
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25.05.2022 21:35 Ответить
 
 