В Британии отвергли идею ослабления санкций в обмен на коридор для экспорта урожая из Украины

Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг идею ослабления санкций в обмен на снятие российской блокады украинских портов для экспорта урожая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На встрече со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес Уоллес сказал, что Россия должна "поступить правильно".

В то же время он приветствовал предложение другим черноморским странам, таким как Турция, сопровождать украинские зерновые партии.

Украина ожидает, что урожай этого года составит около 70% от прошлогоднего урожая, поскольку некоторые поля сейчас под контролем России или заминированы.

Напомним, сегодня в МИД РФ заявили, что готовы были предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море - в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

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