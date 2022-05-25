Многие в НАТО потеряли моральную и профессиональную почву, чтобы делать какие-либо комментарии относительно Украины, - Кулеба
Многие в НАТО потеряли моральную и профессиональную почву, чтобы делать какие-либо комментарии относительно Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все эти технические дискуссии о стандартах, критериях. Когда есть политическое решение, что они принадлежат нам, мы часть одного - все остальное пойдет, пока такого политического решения нет, вы слышите сотни аргументов, почему это невозможно. Мы понимаем, как это работает. Но я считаю, что многие в НАТО потеряли моральную и профессиональную почву, чтобы делать какие-либо комментарии по Украине", - сказал Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.
Министр добавил, что НАТО как институт не делает буквально ничего для поддержки Украины в войне, начатой РФ.
"Мое мнение очень простое: мы видим союзников, помогающих Украине. Мы видим группу союзников по НАТО, помогающих нам. Но в начале войны (это было общественное настроение) народ Украины считал, что НАТО – это мощная сила, а ЕС может только выражать разные уровни озабоченности, но война – это всегда тест, срывающий маски, и мы увидели реальные лица.
Мы увидели революционные новаторские решения, принятые ЕС, которых они сами не ожидали принять, и мы видим НАТО как альянс, институт, который находится в стороне и делает, буквально, ничего. Я с сожалением это говорю", - отметил Кулеба.
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НЕБО НАД УКРАИНОЙ НЕ ЗАКРЫЛИ, но народ Африки зерном кормите
Они там шо курят ? Под бомбами пахать и сеять , убирать и возить зерно африканцам ?????
I це правда, що трактористи ************ на мiнах...
Под чью дудку пляшут вечно голодные?
Тут ссылка на сатью и название небольшая статья и по делу..почитайте... ее автор все верно прмиетил стоит лди Украине давать зерно тем кто подждерживает Россию??!!!
Нам дійсно дуже треба продати зерно, щоби звільнити склади і елеватори під зерно вже цьогорічне!
Так - його буде меньше, ніж торік, але й багато сховищ розбомблені або ж знаходяться на окупованих територіях. Якій сенс ростити і потім збирати врожай, якщо він потім згниє поза сховищами?
А те , що жодна ******* не робить там нічого , щоб не дати ********** продавати крадене в українців зерно ...
Вони кажуть , мовляв приватна властність це святе , не чепайте це , не чепайти замороженні активи ************** . Це святе , ми їх заморозили не для вашої контрибуції, а що б шантажувати ***** ...
Й ось свята властність українців -- зерно , яке потом й кроввю ростилося !
Усі суда , які заходять в порти Бердянська , усі суховантаживкі відомі заздалагідь . Нема нічого складного заборонити їм будь який трафік через Босфор , арестовувати їх ... Й це дуже відповідає усім установам морського права !
Але їм щоб не померли з голоду африканськи папуаси важливійше й тому вони роблять усе , що хоч й крадене зерно доходило до тих , кому нібито погрожує голод .
А после БУЧИ вина и на ЕС И НАТО. И им это надо растлумачить
Реєстрація: 06 листопада 2021
Заходив: 22 травня 2022 в 10:38
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Ваш коммент про нацистов вызывает вопросы - Вы кацап ? До и Ник характерен для троля
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Регистрация: 18.04.2022
В той же час кулеба кинувся обхаркувати НАТО.
Бакланов колотить старе лайно з мервячуком, проти того, хто записав рух України у НАТО в Конституцію і стверджує, що це єдиний, реальний шанс бути захищеними від мордора.
СоУпаденіє?
Реєстрація: 25 травня 2022
Заходив: 25 травня 2022 в 17:54
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Финляндии и Швеции нужно, а нам нет. У них с вступлением тоже не все гладко. У нас "свой путь". Беларусь уже зашла по "особому пути"
По поводу окопов,можкет и рыть придется,в 30км от границы.И да родственнички мои не в епенях,а в их
северной столице,кои пошли за их крейсером,уразумел????
Это как объясняется????
Думал Кулеба нормальный, но его зелені зрадники зіпсували.