Многие в НАТО потеряли моральную и профессиональную почву, чтобы делать какие-либо комментарии относительно Украины, - Кулеба

Многие в НАТО потеряли моральную и профессиональную почву, чтобы делать какие-либо комментарии относительно Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все эти технические дискуссии о стандартах, критериях. Когда есть политическое решение, что они принадлежат нам, мы часть одного - все остальное пойдет, пока такого политического решения нет, вы слышите сотни аргументов, почему это невозможно. Мы понимаем, как это работает. Но я считаю, что многие в НАТО потеряли моральную и профессиональную почву, чтобы делать какие-либо комментарии по Украине", - сказал Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.

Министр добавил, что НАТО как институт не делает буквально ничего для поддержки Украины в войне, начатой РФ.

"Мое мнение очень простое: мы видим союзников, помогающих Украине. Мы видим группу союзников по НАТО, помогающих нам. Но в начале войны (это было общественное настроение) народ Украины считал, что НАТО – это мощная сила, а ЕС может только выражать разные уровни озабоченности, но война – это всегда тест, срывающий маски, и мы увидели реальные лица.

Мы увидели революционные новаторские решения, принятые ЕС, которых они сами не ожидали принять, и мы видим НАТО как альянс, институт, который находится в стороне и делает, буквально, ничего. Я с сожалением это говорю", - отметил Кулеба.

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