На Донбассе идут тяжелые бои, враг атакует по нескольким направлениям и пытается нарушить систему украинской ПВО, - Мотузяник

Российские захватчики на Донецком и Луганском направлениях ведут наступательные действия, пытаясь оцепить украинские подразделения. Пока украинские защитники ведут тяжелые бои, чтобы не позволить врагу продвинуться вглубь территорий.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении украинские войска противодействуют группировке 6-й армии западного военного округа, 41-й армии центрального военного округа, береговым войскам балтийского флота, а также подразделениям мобилизационного резерва т.н. 1-го армейского корпуса. Эти российские подразделения сосредоточились на содержании занятых рубежей и районов и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. С этой целью противник совершил огневые налеты на Рубежное и Терново и пытался контрнаступать в направлении н.п. Тернова, Русские Тишки и Питомник", - сообщил спикер.

Кроме того, по его словам, на Славянском направлении ВСУ ведут бои с российскими войсками из состава 20, 29, 35, 36 армий, 1-й танковой армии, 68-го армейского корпуса захватчиков, пытающихся создать условия для возобновления наступления на Славянск. В частности, украинские войска отразили несколько попыток врага продвинуться в направлениях с. Долгенькое Харьковской области и с. Богородичное, что в Донецкой области. Враг продолжает искать слабые места в системе обороны украинских войск и активно привлекает артиллерию и армейскую авиацию.

На Донецком направлении Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с российскими подразделениями, действующими в составе так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов, 8-й, 58-й армий южного военного округа, береговых войск тихоокеанского флота, 90-й танковой дивизии центрального военного округа и воздушно-десантных войск. Противник при широкой поддержке авиации ведет наступательные действия, пытаясь оцепить украинские подразделения возле Лисичанска и Северодонецка и выйти на административную границу Луганской области. В частности, на Лиманском направлении враг ведет интенсивное наступление с целью полного взятия под контроль н.п. Лиман, применяющий артиллерию и авиацию, пытается нарушить систему украинского ПВО, связи и управления оружием, активно вводит в действие комплексы РЭБ. В то же время, по словам Мотузяника, успеха в этих действиях враг пока не добился.

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На Северодонецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в направлении Северодонецка и с. Горное, на Бахмутском направлении противодействуют штурмовым действиям захватчиков в районах Камышевахи и н.п. Возрождение. В районе Васильевки противник закрепляется и готовится к продолжению наступательных действий в направлении с. Березовка.

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают наступление врага вблизи Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков. Благодаря удачным действиям и эффективной обороне украинских подразделений, противник успеха не добился. Для противодействия украинским БПЛА и подавления системы связи подразделений Сил обороны Украины враг применяет комплексы РЭБ.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производит огненное поражение в сторону позиций украинских подразделений, применяя при этом артиллерию. Зафиксированы вражеские авиационные удары силами оперативно-тактической авиации России в районе с. Орехов.

На Южнобужском направлении действует российская военная группировка, в состав которой входят подразделения 8-й, 49-й армий, 22-го армейского корпуса южного военного округа и воздушно-десантные войска. Основные усилия захватчики сосредоточили на попытках сковывания украинских войск и недопущении перебрасывания украинских резервов на другие направления.

На Криворожском и Николаевском направлениях захватчики производили огненевое поражение населенных пунктов почти по всей линии столкновения. В рамках подготовки к наступательным и контрнаступательным действиям в районе г. Берислав россияне разместили три тяжелых огнеметных системы ТОС-1 "Буратино" и пытаются усилить этот район подразделениями росгвардии и стрелковых батальонов мобилизационного резерва т.н. 1-го армейского корпуса общей численностью до 2 тыс. человек.

По словам спикера Минобороны, на Северском направлении противник принимает меры по усилению украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие ему направления. В дальнейшем существует возможность продолжения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, а также артиллерийских обстрелов приграничных районов Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, определенные подразделения ВС Беларуси (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.