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Новости Война
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На Донбассе идут тяжелые бои, враг атакует по нескольким направлениям и пытается нарушить систему украинской ПВО, - Мотузяник

донецк,луганск,донбасс

Российские захватчики на Донецком и Луганском направлениях ведут наступательные действия, пытаясь оцепить украинские подразделения. Пока украинские защитники ведут тяжелые бои, чтобы не позволить врагу продвинуться вглубь территорий.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении украинские войска противодействуют группировке 6-й армии западного военного округа, 41-й армии центрального военного округа, береговым войскам балтийского флота, а также подразделениям мобилизационного резерва т.н. 1-го армейского корпуса. Эти российские подразделения сосредоточились на содержании занятых рубежей и районов и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. С этой целью противник совершил огневые налеты на Рубежное и Терново и пытался контрнаступать в направлении н.п. Тернова, Русские Тишки и Питомник", - сообщил спикер.

Кроме того, по его словам, на Славянском направлении ВСУ ведут бои с российскими войсками из состава 20, 29, 35, 36 армий, 1-й танковой армии, 68-го армейского корпуса захватчиков, пытающихся создать условия для возобновления наступления на Славянск. В частности, украинские войска отразили несколько попыток врага продвинуться в направлениях с. Долгенькое Харьковской области и с. Богородичное, что в Донецкой области. Враг продолжает искать слабые места в системе обороны украинских войск и активно привлекает артиллерию и армейскую авиацию.

На Донецком направлении Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с российскими подразделениями, действующими в составе так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов, 8-й, 58-й армий южного военного округа, береговых войск тихоокеанского флота, 90-й танковой дивизии центрального военного округа и воздушно-десантных войск. Противник при широкой поддержке авиации ведет наступательные действия, пытаясь оцепить украинские подразделения возле Лисичанска и Северодонецка и выйти на административную границу Луганской области. В частности, на Лиманском направлении враг ведет интенсивное наступление с целью полного взятия под контроль н.п. Лиман, применяющий артиллерию и авиацию, пытается нарушить систему украинского ПВО, связи и управления оружием, активно вводит в действие комплексы РЭБ. В то же время, по словам Мотузяника, успеха в этих действиях враг пока не добился.

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На Северодонецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в направлении Северодонецка и с. Горное, на Бахмутском направлении противодействуют штурмовым действиям захватчиков в районах Камышевахи и н.п. Возрождение. В районе Васильевки противник закрепляется и готовится к продолжению наступательных действий в направлении с. Березовка.

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают наступление врага вблизи Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков. Благодаря удачным действиям и эффективной обороне украинских подразделений, противник успеха не добился. Для противодействия украинским БПЛА и подавления системы связи подразделений Сил обороны Украины враг применяет комплексы РЭБ.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производит огненное поражение в сторону позиций украинских подразделений, применяя при этом артиллерию. Зафиксированы вражеские авиационные удары силами оперативно-тактической авиации России в районе с. Орехов.

На Южнобужском направлении действует российская военная группировка, в состав которой входят подразделения 8-й, 49-й армий, 22-го армейского корпуса южного военного округа и воздушно-десантные войска. Основные усилия захватчики сосредоточили на попытках сковывания украинских войск и недопущении перебрасывания украинских резервов на другие направления.

На Криворожском и Николаевском направлениях захватчики производили огненевое поражение населенных пунктов почти по всей линии столкновения. В рамках подготовки к наступательным и контрнаступательным действиям в районе г. Берислав россияне разместили три тяжелых огнеметных системы ТОС-1 "Буратино" и пытаются усилить этот район подразделениями росгвардии и стрелковых батальонов мобилизационного резерва т.н. 1-го армейского корпуса общей численностью до 2 тыс. человек.

По словам спикера Минобороны, на Северском направлении противник принимает меры по усилению украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие ему направления. В дальнейшем существует возможность продолжения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, а также артиллерийских обстрелов приграничных районов Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, определенные подразделения ВС Беларуси (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

армия РФ (19129) Николаевская область (2116) ПВО (2728) Северодонецк (605) Харьковщина (5577) Донбасс (26955) боевые действия (3990) Авдеевка (2444) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+9
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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25.05.2022 17:59
+7
Вірю в ЗСУ! Вірю в Залужного! Вірю,що Господь не залишить нас! Він на боці Світла і Добра!
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25.05.2022 18:20
+3
Противник подтащил под Изюм тактическую группу 45-й артиллерийской бригады (Тамбов) - 2 единицы 203-мм орудия большой мощности 2С7 "Пион" и 2 самоходных 240-мм миномёта 2С4 "Тюльпан"... Кроме того, во время перегона между Бурлуком и Шиповатым заметили батарею ТРК "Точка-У" (2 ПУ и 2 ТЗМ-ки).

Надо понимать, противник наращивает группировку своих ракетных войск и артиллерии в предверии перехода к активным действиям по направлению на Славянск - Краматорск со стороны Изюма. Думаю, согласно его планов, это будет следующим этапом операции, после "решения вопроса Северодонецка и Лисичанска"...
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25.05.2022 17:44
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Противник подтащил под Изюм тактическую группу 45-й артиллерийской бригады (Тамбов) - 2 единицы 203-мм орудия большой мощности 2С7 "Пион" и 2 самоходных 240-мм миномёта 2С4 "Тюльпан"... Кроме того, во время перегона между Бурлуком и Шиповатым заметили батарею ТРК "Точка-У" (2 ПУ и 2 ТЗМ-ки).

Надо понимать, противник наращивает группировку своих ракетных войск и артиллерии в предверии перехода к активным действиям по направлению на Славянск - Краматорск со стороны Изюма. Думаю, согласно его планов, это будет следующим этапом операции, после "решения вопроса Северодонецка и Лисичанска"...
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25.05.2022 17:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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25.05.2022 17:59 Ответить
нафіга вам, керовники, класти армію на нікому не потрібну розкрадену територію ордло, коли вже про.рали Маріуполь, то тра хоть Херсон відбити, бо за Херсоном підуть удари по Миколаїву та Одесі.
Чи у вас плани були такі -- ВСУ заперти коло Донецька???
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25.05.2022 20:39 Ответить
Вірю в ЗСУ! Вірю в Залужного! Вірю,що Господь не залишить нас! Він на боці Світла і Добра!
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25.05.2022 18:20 Ответить
воины БОГА УКРАИНА сражаются с сатанинским отродьем рашистов!
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25.05.2022 18:25 Ответить
Щось-то я не зрозумів:

"...ворог... застосовує артилерію і авіацію, намагається порушити систему української ППО...

... Водночас, за словами Мотузяника, успіху в цих діях ворог наразі не досяг..."

Я так розумію, що або ППО не подавлене, і немає ворожої авіації, або ж ППО вже подавлене, і тому літає ворожа авіація. І, зважаючи, що літаки в останній час в основному збивають з переносних комплексів типу "Стінгер", то друге якраз вирогідніше.

Чи може я помиляюсь?
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25.05.2022 18:42 Ответить
коли їм нема що сказати, то щось отаке мутне і говорять
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25.05.2022 20:43 Ответить
Попасная -Бахмут.

Минуса не вижу. Движение орков идет.

Но уже вдоль линии фронта. Пытаются последними силами прощупать нашу оборону.
Я в ох*е. 21 век на дворе. Орки все еще используют ⚡️⚡️⚡️фронтальное наступление. Каппелевцы. Представляю как наши часто меняют стволы пулеметов.
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25.05.2022 18:49 Ответить
никакой пулемет против артиллерии ничего не сделает. они сначала открывают огонь из арты, сносят все живое и неживое и только затем идет их пехота. им достаются руины, но потери при таком наступлении минимальные. Не знаю чему ты радуешься, но как по мне картина очень безрадостная, никаких намеков не то, что на какое-то контрнаступление, но даже просто на удержание позиций нет. Вообще конечно настораживает пассивность наших войск на Донбассе, когда орки были под Киевом, Сумами, Черниговом, не было даже попыток деблокировать Мариуполь и совершить хоть какие-то наступательные действия. В обороне войну не выиграть
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25.05.2022 19:16 Ответить
100%. Бахмутська траса під їхнім контролем, не дай боже Маріуполь 2.
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25.05.2022 19:30 Ответить
тут понятно все паникеры но почему0бы на накрыть ихнюю арту свичбледйами или гаубицами дальнобойными ? или пацанов тупо на убой подставляют? так воевать нельзя - людей надо беречь
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25.05.2022 21:02 Ответить
 
 