Госдума РФ подняла до 65 лет возрастные ограничения для заключения первого военного контракта

Государственная дума РФ сразу в трех чтениях приняла поправки в закон о военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Документом предусмотрена отмена предельного возраста для заключения первого договора с Вооруженными Силами РФ.

До вступления в силу принятых поправок первый военный контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а граждане других государств – от 18 до 30 лет. Поправки снимают верхнее возрастное ограничение и допускают заключение контракта с лицами до 65 лет.

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Отметим, что законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму России 20 мая и прошел все формальные процедуры и согласования за четыре дня.