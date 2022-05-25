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Новости Война
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Госдума РФ подняла до 65 лет возрастные ограничения для заключения первого военного контракта

рф,армія,мобілізація,примува

Государственная дума РФ сразу в трех чтениях приняла поправки в закон о военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Документом предусмотрена отмена предельного возраста для заключения первого договора с Вооруженными Силами РФ.

До вступления в силу принятых поправок первый военный контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а граждане других государств – от 18 до 30 лет. Поправки снимают верхнее возрастное ограничение и допускают заключение контракта с лицами до 65 лет.

Смотрите: "Нам все равно сколько уничтожать стран - 28 или 32", - депутат Госдумы РФ Журавлев о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. ВИДЕО

Отметим, что законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму России 20 мая и прошел все формальные процедуры и согласования за четыре дня.

армия РФ (19129) Госдума (1261) контракт (422) россия (95420)


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Топ комментарии
+39
На убой пойдут одни старики❗
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25.05.2022 17:31
+18
Стране остро нужно пушечное мясо, все на убой, ура товарищи! За Ленина, за Сталина! За Путина! Сдохнем назло америкосам проклятым, за обоссаные подъезды!
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25.05.2022 17:33
+18
На нас "кагбе" напали, а на них?
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25.05.2022 17:41
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На убой пойдут одни старики❗
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25.05.2022 17:31 Ответить
"Дедывоевали" теперь по настоящему. На Т-34 и с ППШ наперевес.
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25.05.2022 18:05 Ответить
Нееее, на тачанках и кавалерии на ишаках с шашками наголо.
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25.05.2022 18:39 Ответить
Это будет уже следующий призыв)) Потом с копьями и аркебузами пойдут
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26.05.2022 09:06 Ответить
Краще було б навпаки - на ППШ (як на конячці) та з Т-34 напереваж. Швидше втомляться.
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25.05.2022 18:41 Ответить
На самом деле ***** довольно много хорошего мяса возьмёт☝ Реально 40-50 летние мужики + есть и в 60 себя норм чувствуют это довольно дофига вояк❗К тому же вата среди них устоявшаяся, невыветриваемая❗
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25.05.2022 19:10 Ответить
Те, кто здоровье берегут, не пойдут воевать за авантюру ***********, а пьянь и в 50 лет уже еле на ногах.
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25.05.2022 19:38 Ответить
Ещё как пойдут! Среди ватников непьющих так же как и среди нормальных❗
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25.05.2022 19:52 Ответить
Получается, что сейчас диды за дидов в бой идти будут на дидовсокой технике❗
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25.05.2022 20:41 Ответить
Леониду Быкову фильм «В бой идут одни старики», снятый на киностудии Довженка, стоил жизни. Не давали КГБ покоя лавры украинского режиссера. Впрочем, как и композитора Владимира Ивасюка. Пусть их, как скот, ведут этой дорогой от мала до велика.
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25.05.2022 19:35 Ответить
Походу на следующем параде не будет даже ряженых ветеранов, одни кульки возле ***********.
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25.05.2022 19:35 Ответить
Нехай воєнкоми в будинках перестарілих понишпорять, там точно і ходячі є.
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25.05.2022 20:48 Ответить
Точно.Нехай там гарно перевірять,бо половина з них точно симулянти-уклоністи.
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26.05.2022 10:56 Ответить
Ну кагбе не сильно дальше пошли - у нас до 60. И не контракт
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25.05.2022 17:32 Ответить
В у нас в квартире газ,а у вас?
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25.05.2022 17:40 Ответить
На нас "кагбе" напали, а на них?
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25.05.2022 17:41 Ответить
чего сразу от 7 лет и до смерти... и женщин также с 17 лет ...
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25.05.2022 17:51 Ответить
Що за сексистська дискримінація? Усіх із 7 років незалежно від підлоги!
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25.05.2022 18:05 Ответить
Якої підлоги? Підлога - це те, що під вашими ногами. Те, по чому ви у приміщенні пересувається. Те, що протилежне стелі.

"Пол" у російській мові може означати елемент архітектури (підлога), або ризницю між жінками та чоловіками (стать).

Коли користуєтеся автоперекладачем - пам'ятайте, що одне слово може означати різні речі. Так звані омонімі. І у різних мовах вони не співпадають. Тому й переклад слова на іншу мову залежить від його значення.
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25.05.2022 19:14 Ответить


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25.05.2022 19:50 Ответить
Гарний приклад. Дякую.
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25.05.2022 20:23 Ответить
При совке в анкетах в графе "владение иностранными языками" обычно писали что то типа "английский со словарём", а в нашем случае имеем "украинский с Гуглом".

Такого рода проколы вызывают "смутные сомнения" в искренности автора...
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25.05.2022 19:50 Ответить
Гугл-перекладач 101 - моя родина та інші тварини, у камуфляжі. Але рідна мова таки дає себе знати.
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25.05.2022 20:15 Ответить
Ваш комент влучний, немов куля зі снайперського стовбура або стріла з цибулі Робін Гуда. Дійсно, нема сечі читати ці борошна гугл перекладу
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26.05.2022 07:59 Ответить
Жодних сумнівів не маю в його щирості: від давно на форумі й має купу підписників, тобто муйні не меле й щиро любить свою країну. Людина почала, як змогла, щоб відійти від окупантомовності, це вже заслуговує на повагу і підтримку. Я до 14 року гімну рідної країни не знав, розмовляв мовою окупанта... В мене вийшло і в нього вийде, бо має Україну в серці.
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25.05.2022 20:47 Ответить
Е-е-еее... Трохи виправлю: відходити від окупантомовності мені було аж ніяк не треба в мене вища освіта саме за фахом української філології, отримана у 2001 році. І знання української мови рівня native з дитинства
А такі коменти (із "підлогою країни") - це з мого боку 100% лінгвістичний стьоб )))
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26.05.2022 07:57 Ответить
Світовий біль,ви троляка 80 лвл.Обожнюю Ваші коменти.
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26.05.2022 10:50 Ответить
, тільки прошу у енний раз- тримайте паузу якомога довше.... Оскільки ця наволоч скаче тільки гуртом та демонструє усіх, що на зміні... А ми вас підтримаємо та розмажемо словесних бовдурів під яким би впн-ом, не страждали від болю їхні клавіатурні щелепи.
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26.05.2022 11:48 Ответить
Вибачте за обдруківку, будь ласка. "РІЗНИЦЮ", не "РИЗНИЦЮ".
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25.05.2022 19:16 Ответить
І знов прошу вибачення за обдруківку. "ОМОНІМИ", не "ОМОНІМІ".

Щось сьогодні, здається, не мій день, стосовно правопису.
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25.05.2022 19:34 Ответить
Точно, не мій день. "ПЕРЕСУВАЄТЕСЯ", не "ПЕРЕСУВАЄТЬСЯ". А також "Ви", а не "ви".
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25.05.2022 20:05 Ответить
бовдуре, такі як ти поцимбали.
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27.05.2022 17:05 Ответить
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26.05.2022 10:46 Ответить
Все правильно, но есть один нюанс......мозгов не хватает понять?
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25.05.2022 19:01 Ответить
Стране остро нужно пушечное мясо, все на убой, ура товарищи! За Ленина, за Сталина! За Путина! Сдохнем назло америкосам проклятым, за обоссаные подъезды!
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25.05.2022 17:33 Ответить
за членина, за сралина, за ***** деды вперееееед !!!
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25.05.2022 18:40 Ответить
Я що тут такого, взяв пенсійне і пішов у бій.
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25.05.2022 17:37 Ответить
А чому не знизили до 14 років?
******** путлерюгенд, був би ще тією ідеєю!
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25.05.2022 17:40 Ответить
Pustj podnimajut do 75. Eslji uporotije skreponosci, iz kotorih uzhe pesok sipitsja, hochet vojevatj so vsem mirom, togda pustj vojujet sami.
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25.05.2022 17:41 Ответить
До чого ці напівзаходи, сотню давайте)
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25.05.2022 17:51 Ответить
В бой пойдут одни старики. Диды 70 лет на танках 60-х годов. Вторая армия мира может только тухлым мясом забрасывать, видимо.
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25.05.2022 17:44 Ответить
Традиция такая, ещё с 1721 года. По другому они не умеют, а мяса хватает...
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25.05.2022 20:11 Ответить
70-летних берегут для июльского контрнаступления.
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25.05.2022 17:48 Ответить
пенсионному фонду рф кирдык?
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25.05.2022 17:48 Ответить
Саме так. Фонд із пенсіонерів - це найкраще поповнення російської армії. Ще й гроші на пенсії зекономлять. Хоча які там грОші. Так, грошІ.
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25.05.2022 20:30 Ответить
вести из дурдома... из рашаговносми.... (блевать не переблевать) (пардон)

Русское Запорожье даст новую жизнь «Мотор Сич»

Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода, который представляет интерес сразу для нескольких великих держав. Речь идет о запорожском «Мотор Сич» - предприятии с огромным потенциалом в авиационном двигателестроении. В чем конкретно заключается ценность этого завода и почему в будущем Россия обязательно возьмет его под контроль и модернизирует?

В среду, 25 мая, стало известно о том, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич». На этих цехах выпускались двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, запорожский «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Производимые предприятием двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов Ми. Предприятие до сих пор остается жемчужиной мирового двигателестроения.

«В целом, если мы говорим про «Мотор Сич» и находящееся на его производственной площадке конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс», то основным активом там являются квалифицированные кадры. С учетом того, что удар нанесен не в рабочее время, хочется надеяться, что жертв со стороны гражданского населения не было. Что касается производства и складских помещений, сейчас каких-то объективных, достоверных данных относительно причиненного ущерба нет, поэтому мы не можем оценить масштаб разрушения»,

«Хочется уточнить, что именно ВСУ придерживаются принципа «выжженной земли». Мы это уже наблюдали на примере «Азовстали». И когда Россия в полной мере освободит Запорожье, отступающие боевики Зеленского обязательно попытаются разгромить этот уникальный завод, чтобы он не смог работать во благо России и всех освобожденных территорий»

.....в перспективе у России есть шанс полного восстановления завода. «Это надо будет делать именно здесь - в Запорожье. Дело в том, что переносить все это огромное производство сложно. Более того, надо всегда помнить о людях. Не зря ведь президент РФ упростил порядок получения российского гражданства для жителей именно Запорожской области. Многие из запорожских уникальных специалистов довольно возрастные. И им будет непросто перестроиться на новый ритм, климат и место жизни в случае переноса предприятия. Поэтому Россия должна дать заводу новую жизнь»

(ах*еть как трогательно...с какой заботой о людях... о специалистах и вообще об уникальном производстве..... которое сперва расхренячили во благо и славу *****... а потом.... а потом хер там восстановят... тем более в руцком Запорожье....)
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25.05.2022 17:49 Ответить
дидыслужиле
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25.05.2022 17:57 Ответить
Ділди воювали... і воюватимуть...
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25.05.2022 18:00 Ответить
яка нам різниця шо в них нехай повішаються - в нас своїх забот куча.
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25.05.2022 18:01 Ответить
"Они стоят в одном строю... Плечом к плечу - молодость и старость!..." (Промова Геббельса при оголошенні створення "Фольксштурму")
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25.05.2022 18:07 Ответить
Оно и понятно. Пенсы - самые упоротые на всю голову. Те и добровольцами "за царя и за отечество" на убой пойдут.
Welcome to Ukraine, corpses!
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25.05.2022 18:07 Ответить
дедывоевалы *****!
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25.05.2022 18:15 Ответить
Це часом не "ПЕНСІОННИЙ ФОНД" РиФи запропонував?
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25.05.2022 18:42 Ответить
100%
хочуть скоротити зобов'язання
а по ящику бидлу будуть мити мізки "вставай страна агромная"
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25.05.2022 18:49 Ответить
Ура, диванные ватники и фанаты ***** наконец-то пойдут в бой.
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25.05.2022 18:55 Ответить
Есть информация что русня проводит скрытую но массовую могилизацию. В дагестане менты вылавливают молодых людей на улицах, пихают в бобики и отправляют в Украину. Тоже самое происходит по всему Кавказу
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25.05.2022 18:58 Ответить
Москали и пітерці не бажають дохнути за путлера? Во славу роССии повинні воювати буряти, кавказці і інші азіати
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25.05.2022 20:14 Ответить
хай вже до 90
х!йло візьме свою шаблю і лічно поїде в атаку на бєлом конє
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25.05.2022 20:23 Ответить
Нехай свою шоблу візьме.
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25.05.2022 20:25 Ответить
Щось мені здається, що Болі... вибачте... Лавров не вивезе двох. Себе та наконячника.
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26.05.2022 01:38 Ответить
Але ж це хороша інфо - їх буде меньше - пенсій треба буде платити менше. А ті що надіються на хорошу зп ідучи на сафарі в Україні - ше не знають що вони просто вирають за сталіна. ТОбто, ніхто нічого не отримає.
Але ВИ мені скажіть одне - розумію гроші, розумію сафарі - ну от невже вони не спілкуються абсолютно ні з ким, щоби не знати що насправді відбувається в Україні? Добре, закрили інфо зі всього світу- але ж телефони то працюють. Поспілкуйтесь зі сватом, братом, кумом, дружиною товариша з яким не спілкувався ніколи. Запитайте їх наскільки вірогідно повернутись живим, і наскільки вірогідно отримати якусь оплату.
Ну та ж плітками займаються у всьому світі - попліткуйту трохи між собою .
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25.05.2022 20:59 Ответить
Ви всі тут маєте рацію, путін зібрав все російське старе сміття, щоб викинути в Україну. Ну хай пропадає безвісти старе. І пенсійний фонд збереже , чергова путінська паскудна багатоходівка , от жеж тварюка.
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26.05.2022 01:35 Ответить
ОТ ПЕНСИОНЕРОВ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТ. МОГЛИ ДО 80 ЛЕТ ПОДНЯТЬ , ЧТОБЫ ОТ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ ИЗБАВИТСЯ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 09:41 Ответить
 
 