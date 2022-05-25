Госдума РФ подняла до 65 лет возрастные ограничения для заключения первого военного контракта
Государственная дума РФ сразу в трех чтениях приняла поправки в закон о военной службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Документом предусмотрена отмена предельного возраста для заключения первого договора с Вооруженными Силами РФ.
До вступления в силу принятых поправок первый военный контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а граждане других государств – от 18 до 30 лет. Поправки снимают верхнее возрастное ограничение и допускают заключение контракта с лицами до 65 лет.
Отметим, что законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму России 20 мая и прошел все формальные процедуры и согласования за четыре дня.
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"Пол" у російській мові може означати елемент архітектури (підлога), або ризницю між жінками та чоловіками (стать).
Коли користуєтеся автоперекладачем - пам'ятайте, що одне слово може означати різні речі. Так звані омонімі. І у різних мовах вони не співпадають. Тому й переклад слова на іншу мову залежить від його значення.
Такого рода проколы вызывают "смутные сомнения" в искренности автора...
А такі коменти (із "підлогою країни") - це з мого боку 100% лінгвістичний стьоб )))
Щось сьогодні, здається, не мій день, стосовно правопису.
******** путлерюгенд, був би ще тією ідеєю!
Русское Запорожье даст новую жизнь «Мотор Сич»
Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода, который представляет интерес сразу для нескольких великих держав. Речь идет о запорожском «Мотор Сич» - предприятии с огромным потенциалом в авиационном двигателестроении. В чем конкретно заключается ценность этого завода и почему в будущем Россия обязательно возьмет его под контроль и модернизирует?
В среду, 25 мая, стало известно о том, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич». На этих цехах выпускались двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомним, запорожский «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Производимые предприятием двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов Ми. Предприятие до сих пор остается жемчужиной мирового двигателестроения.
«В целом, если мы говорим про «Мотор Сич» и находящееся на его производственной площадке конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс», то основным активом там являются квалифицированные кадры. С учетом того, что удар нанесен не в рабочее время, хочется надеяться, что жертв со стороны гражданского населения не было. Что касается производства и складских помещений, сейчас каких-то объективных, достоверных данных относительно причиненного ущерба нет, поэтому мы не можем оценить масштаб разрушения»,
«Хочется уточнить, что именно ВСУ придерживаются принципа «выжженной земли». Мы это уже наблюдали на примере «Азовстали». И когда Россия в полной мере освободит Запорожье, отступающие боевики Зеленского обязательно попытаются разгромить этот уникальный завод, чтобы он не смог работать во благо России и всех освобожденных территорий»
.....в перспективе у России есть шанс полного восстановления завода. «Это надо будет делать именно здесь - в Запорожье. Дело в том, что переносить все это огромное производство сложно. Более того, надо всегда помнить о людях. Не зря ведь президент РФ упростил порядок получения российского гражданства для жителей именно Запорожской области. Многие из запорожских уникальных специалистов довольно возрастные. И им будет непросто перестроиться на новый ритм, климат и место жизни в случае переноса предприятия. Поэтому Россия должна дать заводу новую жизнь»
(ах*еть как трогательно...с какой заботой о людях... о специалистах и вообще об уникальном производстве..... которое сперва расхренячили во благо и славу *****... а потом.... а потом хер там восстановят... тем более в руцком Запорожье....)
Welcome to Ukraine, corpses!
хочуть скоротити зобов'язання
а по ящику бидлу будуть мити мізки "вставай страна агромная"
х!йло візьме свою шаблю і лічно поїде в атаку на бєлом конє
Але ВИ мені скажіть одне - розумію гроші, розумію сафарі - ну от невже вони не спілкуються абсолютно ні з ким, щоби не знати що насправді відбувається в Україні? Добре, закрили інфо зі всього світу- але ж телефони то працюють. Поспілкуйтесь зі сватом, братом, кумом, дружиною товариша з яким не спілкувався ніколи. Запитайте їх наскільки вірогідно повернутись живим, і наскільки вірогідно отримати якусь оплату.
Ну та ж плітками займаються у всьому світі - попліткуйту трохи між собою .