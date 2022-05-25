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Новости Война
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Нардеп "Голоса" Костенко обратился к союзникам: Дайте нам оружие и мы покончим с российским нашествием

костенко

Тяжелое оружие, которое у украинской армии уже есть, усиливает наши позиции и позволяет удерживать врага. Однако для освобождения оккупированных территорий его все еще недостаточно.

Это подчеркивает народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, который сейчас защищает юг, информирует Цензор.НЕТ.

Для того чтобы покончить с российской агрессией раз и навсегда, Украина нуждается в гораздо больших поставках оружия, считает нардеп.

"Российская армия достаточно ресурсна, там очень много военной техники и боеприпасов. Агрессор вообще не считает, сколько теряет и обстреливает позиции украинских военных днем и ночью. Но если сравнить проценты поражений, то украинская армия в разы эффективнее. Россияне могут позволить себе гнать своих людей, как мясо, наши же задачи — это сохранение жизни военнослужащих.

Поэтому дальнейшее течение войны будет зависеть в первую очередь от того, как быстро и в каких объемах мы получим необходимую технику в необходимом количестве. Мы не требуем от партнеров, чтобы они воевали за нашу страну. Но нуждаемся в большем оружии, чтобы покончить с российской агрессией. Чем быстрее они это сделают, тем скорей мы победим. Весь мир, вся Европа должна понять: никаких переговоров с Российской Федерацией быть не может. С террористами не договариваются", - подчеркнул Костенко.

Читайте: Мы сдерживаем противника всеми возможными силами, - нардеп "Голоса" Костенко о ситуации на юге

оружие (10204) Голос партия (499) Костенко Роман (167)


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Топ комментарии
+15
навчаться !!! наші навчаються так швидко що цьому дивується весь світ !!! до 24 лютого NLAV ніхто не бачив, але вже 26 почали ними дуже вправно користуватися, спитайте хоч в русні))))

доречі!!! українці дууууже здивували шведських та британських інженерів повторним використанням ATGW NLAW (фото)

На відміну від одноразової пускової установки, польовий душ з NLAW є екологічно чистим і багаторазовим. Green Tech пробивається і в українську військову службу. )))

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25.05.2022 18:05
+14
закордонні високопосадовці дуже ********** відвідувати наших біженців - жінок і дітей..
99% відсотків змучених жінок (які дійсно втекли голі-босі з пекла) на запитання - чи вам допопмогти? відповідають - дайте нам важку зброю !!!
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25.05.2022 17:59
+12
Прошлый ленд-лиз включал в себя и самолеты и тушенку, и броневую сталь и шоколад, и автомобили и яичный порошок.
Так что ваш сарказм как-то близок к истине
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25.05.2022 17:50
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Правила форума Совет форумчан
ленд-лиз это не обязательно рсзо и пво. Это может быть и бубль-гум и кока-кола.
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25.05.2022 17:41 Ответить
Прошлый ленд-лиз включал в себя и самолеты и тушенку, и броневую сталь и шоколад, и автомобили и яичный порошок.
Так что ваш сарказм как-то близок к истине
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25.05.2022 17:50 Ответить
На війні і хлібина - ЗБРОЯ! Дід розказував: під Сталінградом німці з нашими мінялися - за хлібину віддавали карабін!
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25.05.2022 18:24 Ответить
шоколад був по замовленню сім'ї срталіна. І, взагалі, номенклатура ленд-лізу погоджується сторонами. І кількість номенклатури - також.
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25.05.2022 18:33 Ответить
Шоколад ішов на "НЗ" для льотчиків і моряків
Льотчики отримували спеціальний - солоний Кожен день! (його і в наш час видавали влітку (на сніданок) при інтенсивних польотах - для запобігання тепловим ударам Мене пригощали хлопці Пластинки твердющі - ламалися як пластмаса І солоні)
Льотчики дальньої авіації отримували шоколад зі "стимуляторами" (наркотою) що давала можливість витримувать багатогодинні польоти Ті ж наші ДБ-3Ф мали одного льотчика А літали аж до Берліну Тобто більше 12 годин польоту
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25.05.2022 18:57 Ответить
ну вот за наш час очень сомневаюсь , в конце 50 отец приносил со службы такой шоколад, и я им объелся до диатезу...., вряд ли б ел соленый, да отец из истребителей на миг17 еще....
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25.05.2022 20:19 Ответить
Но дорогА ложеа к обеду
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25.05.2022 18:54 Ответить
К вашему обеду была дорОга. А увеличение милитарного бюджета перед самой войной было "дешевым политическим популизмом".
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25.05.2022 19:21 Ответить
Зброї нам не хвата , це дійсно але може хтось не вміє єю розпоряджатись
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25.05.2022 17:57 Ответить
навчаться !!! наші навчаються так швидко що цьому дивується весь світ !!! до 24 лютого NLAV ніхто не бачив, але вже 26 почали ними дуже вправно користуватися, спитайте хоч в русні))))

доречі!!! українці дууууже здивували шведських та британських інженерів повторним використанням ATGW NLAW (фото)

На відміну від одноразової пускової установки, польовий душ з NLAW є екологічно чистим і багаторазовим. Green Tech пробивається і в українську військову службу. )))

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25.05.2022 18:05 Ответить
Дають маленькі країни словаччина чехія поляки литва естонія,але цього мало бо в нас ще срана бульба на півночі стоїть тому все розтягнуто.Якби не та бульба думаю ми б могли мати більше часу щоб чекати на ту зброю.*** за три місяці можна було вже так накачати зброєю що до літа ми б забули за ту війну,але ж ні на західній європі плювати на це все.
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25.05.2022 17:58 Ответить
закордонні високопосадовці дуже ********** відвідувати наших біженців - жінок і дітей..
99% відсотків змучених жінок (які дійсно втекли голі-босі з пекла) на запитання - чи вам допопмогти? відповідають - дайте нам важку зброю !!!
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25.05.2022 17:59 Ответить
Треба, щоб на перемовинах з американцями був присутній нардеп-воїн Роман Костенко!!, а не особа незрозумілої професії і проросійської позиції-Єрмак... його в дупу!
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25.05.2022 18:02 Ответить
Уверен, что возглавлять такие переговоры должен генерал Марченко.
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25.05.2022 18:44 Ответить
професія в нього одна і, до речі весь світ вважає її самою древньою
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25.05.2022 19:05 Ответить
зброю самим робити треба
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25.05.2022 18:02 Ответить
У украинцев, после развала СССР осталось военной техники наравне с Россией 50 на 50. Куда вы всё это девали? Остались с голым задом и ходите с протянутой рукой. И не стыдно вам?
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25.05.2022 18:13 Ответить
Після розпаду СРСР у 1991 році Україна отримала великий уламок Радянської Армії. Зокрема, на території України дислокувалось три загальновійськові та три танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, одна армія протиповітряної оборони, ракетна армія, Чорноморський флот, два вузли системи попередження про ракетний напад, інші військові формування. Загальна чисельність особового складу становила понад 800 тис. військових, а на озброєнні було 6,5 тис. танків, 7 тис. броньованих машин, 1,5 тис. літаків, 350 кораблів, 1272 одиниць ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет.
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25.05.2022 18:20 Ответить
Чотири загальновійськові армії.
2 в ПрикВо - 13 і 38
1 в КВО - 1
1 в ОдВО - 14
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25.05.2022 19:10 Ответить
перекували мечі на орала - ми мирний народ,ми пшеничку сієм і нам головне - щоб вродило.
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25.05.2022 18:20 Ответить
А вы не знаете как Запад боялся, что Украина использует его не по назначению!? Прочитайте, кто резал в Украине крылатые ракеты! Кто "помогал" резать ракетные шахты и танки! Которые рашка не утилизировала не смотря на договор об обычном наступательном вооружении в Европе! Сейчас хорошо прикидываться дурачком задавая детские вопросы! Читайте историю, тем более с 1991 года она более чем доступна!
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25.05.2022 18:25 Ответить
І от чому Захід ПОВИНЕН надати важку зброю Україні, бо це він вимагав роззброєння України в обмін на безпечний вивід на Захід накрадених у українського народу статків.
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25.05.2022 18:34 Ответить
50 на 50 фантастическая цифра). Про "раздел" ЧФ (87% империи, 13% Украине),вывезенное в империю ЯО (под гарантии безопасности), 12 Ту 160, отданные Кучмой по цене мерседеса( составляют основу статегических сил ВКС), не стоит упоминать, да?
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25.05.2022 18:42 Ответить
на заході не дооцінюють підлість і варварство орди,ой як недооцінюють!коли регулярно жуєш сосиски і п'єш пиво- мозок запливає салом.
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25.05.2022 18:19 Ответить
Так ,але ж хто нам винен , що 30 років в Україні найважливішим були олігархи і правляча система , а не збройні сили, народ, культура
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25.05.2022 18:42 Ответить
Та дайте вже цим депутатам зброю. Хай ідуть воюють.
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25.05.2022 18:24 Ответить
народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який нині боронить південь Джерело:
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25.05.2022 18:29 Ответить
Этот-то депутат как раз воюет.
Он и депутаты пришел прямо с фронта, где воевал с 2014 года, он вообще-то киборг.
А как только началась эта фаза войны, сразу пошел на фронт.
Он имеет звание полковника.
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25.05.2022 19:50 Ответить
Заклик відчаю, ми спроможні!
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25.05.2022 18:25 Ответить
На відміну від народу України, політики НАТО роблять правильні висновки після заяв Зелі. Вони розуміють, що народ України не в змозі зупинити цього диктатора в бажанні укласти проміжний мир із Московією.
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25.05.2022 18:53 Ответить
Петро Порошенко: "Ці пікапи «JAC» завтра їдуть у бригаду (у яку, не скажу), яка зараз б'ється на фронті з великим успіхом. І ми впевнені, що з таким підсиленням протитанкові підрозділи, які будуть користуватись цими «JAC-ами», відправлять услід за російським кораблем декілька моторизованих російських монстрів".

https://t.me/PresidentPoroshenko/3438 Це відео - про те, чим щодня займається команда волонтерів, про рутинну роботу цієї команди
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25.05.2022 19:00 Ответить
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25.05.2022 19:01 Ответить
Я тут читаю різні медіа . У мене склалось враження, що ніхто не був готовий до війни. І ніхто навіть не уявляв собі наскільки багато зброї буде потрібно для знищення кацапів.
Я нікого не захищаю і не критикую. Просто таке враження склалось. Можливо помиляюсь - але щось воно зростає з кожним днем.
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25.05.2022 21:07 Ответить
Тільки в Америці її дофіга і трошки. Більше ніде (Китай не рахуємо)
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25.05.2022 21:23 Ответить
 
 