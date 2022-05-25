Нардеп "Голоса" Костенко обратился к союзникам: Дайте нам оружие и мы покончим с российским нашествием
Тяжелое оружие, которое у украинской армии уже есть, усиливает наши позиции и позволяет удерживать врага. Однако для освобождения оккупированных территорий его все еще недостаточно.
Это подчеркивает народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, который сейчас защищает юг, информирует Цензор.НЕТ.
Для того чтобы покончить с российской агрессией раз и навсегда, Украина нуждается в гораздо больших поставках оружия, считает нардеп.
"Российская армия достаточно ресурсна, там очень много военной техники и боеприпасов. Агрессор вообще не считает, сколько теряет и обстреливает позиции украинских военных днем и ночью. Но если сравнить проценты поражений, то украинская армия в разы эффективнее. Россияне могут позволить себе гнать своих людей, как мясо, наши же задачи — это сохранение жизни военнослужащих.
Поэтому дальнейшее течение войны будет зависеть в первую очередь от того, как быстро и в каких объемах мы получим необходимую технику в необходимом количестве. Мы не требуем от партнеров, чтобы они воевали за нашу страну. Но нуждаемся в большем оружии, чтобы покончить с российской агрессией. Чем быстрее они это сделают, тем скорей мы победим. Весь мир, вся Европа должна понять: никаких переговоров с Российской Федерацией быть не может. С террористами не договариваются", - подчеркнул Костенко.
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Так что ваш сарказм как-то близок к истине
Льотчики отримували спеціальний - солоний Кожен день! (його і в наш час видавали влітку (на сніданок) при інтенсивних польотах - для запобігання тепловим ударам Мене пригощали хлопці Пластинки твердющі - ламалися як пластмаса І солоні)
Льотчики дальньої авіації отримували шоколад зі "стимуляторами" (наркотою) що давала можливість витримувать багатогодинні польоти Ті ж наші ДБ-3Ф мали одного льотчика А літали аж до Берліну Тобто більше 12 годин польоту
доречі!!! українці дууууже здивували шведських та британських інженерів повторним використанням ATGW NLAW (фото)
На відміну від одноразової пускової установки, польовий душ з NLAW є екологічно чистим і багаторазовим. Green Tech пробивається і в українську військову службу. )))
99% відсотків змучених жінок (які дійсно втекли голі-босі з пекла) на запитання - чи вам допопмогти? відповідають - дайте нам важку зброю !!!
2 в ПрикВо - 13 і 38
1 в КВО - 1
1 в ОдВО - 14
Он и депутаты пришел прямо с фронта, где воевал с 2014 года, он вообще-то киборг.
А как только началась эта фаза войны, сразу пошел на фронт.
Он имеет звание полковника.
https://t.me/PresidentPoroshenko/3438 Це відео - про те, чим щодня займається команда волонтерів, про рутинну роботу цієї команди
Я нікого не захищаю і не критикую. Просто таке враження склалось. Можливо помиляюсь - але щось воно зростає з кожним днем.