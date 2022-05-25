Нардеп "Голоса" Костенко обратился к союзникам: Дайте нам оружие и мы покончим с российским нашествием

Тяжелое оружие, которое у украинской армии уже есть, усиливает наши позиции и позволяет удерживать врага. Однако для освобождения оккупированных территорий его все еще недостаточно.

Это подчеркивает народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, который сейчас защищает юг, информирует Цензор.НЕТ.

Для того чтобы покончить с российской агрессией раз и навсегда, Украина нуждается в гораздо больших поставках оружия, считает нардеп.

"Российская армия достаточно ресурсна, там очень много военной техники и боеприпасов. Агрессор вообще не считает, сколько теряет и обстреливает позиции украинских военных днем и ночью. Но если сравнить проценты поражений, то украинская армия в разы эффективнее. Россияне могут позволить себе гнать своих людей, как мясо, наши же задачи — это сохранение жизни военнослужащих.

Поэтому дальнейшее течение войны будет зависеть в первую очередь от того, как быстро и в каких объемах мы получим необходимую технику в необходимом количестве. Мы не требуем от партнеров, чтобы они воевали за нашу страну. Но нуждаемся в большем оружии, чтобы покончить с российской агрессией. Чем быстрее они это сделают, тем скорей мы победим. Весь мир, вся Европа должна понять: никаких переговоров с Российской Федерацией быть не может. С террористами не договариваются", - подчеркнул Костенко.

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