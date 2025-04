Кулеба ответил на шантаж РФ по поводу санкций: "Любой иностранный политик должен сначала посетить могилы убитых украинских детей"

Россия пытается шантажировать Украину и другие государства продовольственным кризисом, произошедшим из-за блокады портов. Однако политики не должны подвергаться провокациям агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, заявления России о гуманитарном коридоре для экспорта украинского продовольствия являются попыткой обойти болезненные санкции.

"Теперь Россия шантажирует мир, требуя отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта продовольствия из Украины. Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать о принятии этой игры, должен сначала посетить могилы убитых украинских детей и поговорить с их родителями", - отметил Кулеба.

Russia now blackmails the world by demanding to lift sanctions in exchange for them unblocking Ukraine’s food exports. Any foreign politician or official who may think of accepting this game should first visit the graves of killed Ukrainian children and talk to their parents.