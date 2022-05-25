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Новости
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Кулеба ответил на шантаж РФ по поводу санкций: "Любой иностранный политик должен сначала посетить могилы убитых украинских детей"

ірпінь

Россия пытается шантажировать Украину и другие государства продовольственным кризисом, произошедшим из-за блокады портов. Однако политики не должны подвергаться провокациям агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, заявления России о гуманитарном коридоре для экспорта украинского продовольствия являются попыткой обойти болезненные санкции.

"Теперь Россия шантажирует мир, требуя отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта продовольствия из Украины. Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать о принятии этой игры, должен сначала посетить могилы убитых украинских детей и поговорить с их родителями", - отметил  Кулеба.

Russia now blackmails the world by demanding to lift sanctions in exchange for them unblocking Ukraine’s food exports. Any foreign politician or official who may think of accepting this game should first visit the graves of killed Ukrainian children and talk to their parents.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2022

Напомним, в МИДе России заявили, что откроют гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна и других продуктов, если Запад отменит санкции.

Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг идею ослабления санкций в обмен на снятие российской блокады украинских портов для экспорта урожая.

Читайте: Стратегия уступок Путину провалилась, Запад должен помочь Украине победить, - Кулеба

зерно (1070) порт (732) Черное море (1477) Кулеба Дмитрий (2880) гуманитарный коридор (125)


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Топ комментарии
+12
Спершу смерть русні, а потім зняття санкцій, і ніяк не навпаки!
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25.05.2022 17:55
+9
Отже, санкції діють. Треба більше.
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25.05.2022 17:57
+8
"па пріколу" вже вибирали, він теж із зелених слуг
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25.05.2022 18:10
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какой там триколор?! веселый роджер блд
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25.05.2022 17:52 Ответить
І всіх взятих у полон кацапських мареманів - на рею.
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25.05.2022 17:59 Ответить
Не триколор. Трикістки. Хоча у країні, де чорне звуть білим, то таки є триколор. Білий-білий-білий.
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25.05.2022 18:24 Ответить
Спершу смерть русні, а потім зняття санкцій, і ніяк не навпаки!
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25.05.2022 17:55 Ответить
Їх після знищення не буде, тото і санкції не буде з кого знімати. Після перемоги - потрібно вимагати, щоби всі тзв федерації пішли жити самі - а там і буде видно що санкції для них це просто історична дія, до якої вони не причетні.
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25.05.2022 21:11 Ответить
Отже, санкції діють. Треба більше.
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25.05.2022 17:57 Ответить
що це як не терроризм?
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25.05.2022 18:02 Ответить
Якщо Кулеба має президентські амбіціі і піде на вибори - я за нього проголосую Єдиний діяч, за кого ніразу не було соромно!
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25.05.2022 18:02 Ответить
"па пріколу" вже вибирали, він теж із зелених слуг
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25.05.2022 18:10 Ответить
Але розумний і воїн на своєму фронті
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25.05.2022 18:23 Ответить
Так і Зе був на своєму фронті. До президенства.
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25.05.2022 18:27 Ответить
от хай на своєму фронті і залишається
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25.05.2022 18:32 Ответить
Не надо так делать. Эти могилы - и его "заслуга" в том числе. Вам мало?
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25.05.2022 18:22 Ответить
Там ещё и бывший вице-спикер тоже имеет амбиции. Да, он к стати был главой избееерательного штаба клоуна. Тоже - "хороший человек".
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25.05.2022 18:39 Ответить
Кому надо тот пускай приезжает и забирает зерно. Из Европы я знаю что куча компаний готовы сами приезжать и забирать его в Украине своим транспортом. Просто фермера сейчас не сильно его торопятся продавать так как цену скоро обещают под 700 баксов за тонну пшеницы. Деньги сейчас это просто бумага (банки в мире их напечатали с избытком) - товар сейчас это лучшее вложение.
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25.05.2022 18:04 Ответить
Нужно требовать признания паРаши страной ТЕРРОРИСТКОЙ И постоянно доказывать ,ЧТО РАШИСТЫ ТВОРЯТ ГЕНОЦИД В Украине ‼️🤢Зе , слишком мягко отзывается о ***** педофиловиче и его орках террористах
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25.05.2022 18:08 Ответить
Кулеба разом з зеленським провалив всю зовнішню політику. В Алепо він не відвідував могили сирійських дітей? А все в раші купували.
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25.05.2022 18:12 Ответить
А ми вимагали відвідувати? Усі політики діють під тиском своїх виборців,так що ми також ще ті гуманісти
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25.05.2022 18:28 Ответить
сбросить на них сотню ядерных бомб!!!
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25.05.2022 18:14 Ответить
було б дивно, якщо б Путін діяв навпаки, це спадкові шантажисти. Нехай турки супроводжують, Бо будуть брити, орки в кремлі впадуть в конвульсії, вони вже в неадекваті, а то будуть битись в конвульсіях і випадково натиснуть червону кнопку.
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25.05.2022 18:20 Ответить
Тут згоден на всі 💯!!!!!
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25.05.2022 18:23 Ответить
Це для нас наші діти мають цінність, це наш скарб. А для іноземних політиків наші діти не такі важливі. І взагалі в цьому світі кожен думає перш за все, про свої геополітичні інтереси.
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25.05.2022 18:28 Ответить
Це він від Зелі заразився манією величі?
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25.05.2022 18:44 Ответить
правильно він каже.
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25.05.2022 19:09 Ответить
Поря х-лу почистить мзс. Тк санкции приносят пользу, то они - враги России!
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26.05.2022 08:09 Ответить
балаболы говорили санкции на помощь
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26.05.2022 11:02 Ответить
 
 