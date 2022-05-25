"Энергоатом" опроверг информацию главы МАГАТЭ о наличии на оккупированной Запорожской АЭС материалов для ядерного оружия

НАЭК "Энергоатом" опровергла озвученную в Давосе генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси информацию о запасах на оккупированной российскими захватчиками Запорожской атомной станции 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана, которые, по его мнению, находятся под угрозой похищения в военных целях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она называется – ядерное топливо. Какое, конечно же, есть на всех АЭС мира", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Компания также отметила, что на ЗАЭС в специальном сухом хранилище хранится отработанное ядерное топливо, которое тоже никоим образом не касается "озвученной чепухи".

В преддверии этого дня во время дискуссии по ядерной безопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Гросси выразил обеспокоенность тем, что на ЗАЭС находятся такие ядерные материалы, подчеркнув, что это также является основанием для скорейшего визита МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Мы пытаемся вернуться в атомную электростанцию в Запорожье, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Шесть ядерных реакторов, 30 тыс. кг плутония, 40 тыс. кг обогащенного урана, а мои инспекторы не имеют доступа к этому", - сказал он.

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При этом он назвал беспрецедентной и нежизнеспособной ситуацию, при которой атомная станция контролируется российскими силами, но управляет украинским оператором "Энергоатом". По его словам, при таких условиях МАГАТЭ не может иметь достаточно рычагов для контроля ядерной безопасности.

"Поэтому мы надеемся пойти туда, чтобы также предотвратить возможные проблемы. Или мы в конце концов узнаем, что исчезли несколько сотен килограммов материала для ядерного оружия. Это то, что не дает нам спать ночью", - отметил Гросси.

Напомним, Запорожская АЭС оккупирована войсками РФ с 4 марта. МАГАТЭ неоднократно заявляло о намерениях ее посетить, о чем договаривается и с украинской, и с российской сторонами. Глава "Энергоатома" Петр Котин, со своей стороны, высказывал позицию, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС во время оккупации неприемлем и призвал к реальным действиям по ее увольнению.

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