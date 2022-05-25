РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8613 посетителей онлайн
Новости
7 699 17

"Энергоатом" опроверг информацию главы МАГАТЭ о наличии на оккупированной Запорожской АЭС материалов для ядерного оружия

аес,запорізька

НАЭК "Энергоатом" опровергла озвученную в Давосе генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси информацию о запасах на оккупированной российскими захватчиками Запорожской атомной станции 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана, которые, по его мнению, находятся под угрозой похищения в военных целях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она называется – ядерное топливо. Какое, конечно же, есть на всех АЭС мира", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Компания также отметила, что на ЗАЭС в специальном сухом хранилище хранится отработанное ядерное топливо, которое тоже никоим образом не касается "озвученной чепухи".

В преддверии этого дня во время дискуссии по ядерной безопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Гросси выразил обеспокоенность тем, что на ЗАЭС находятся такие ядерные материалы, подчеркнув, что это также является основанием для скорейшего визита МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Мы пытаемся вернуться в атомную электростанцию в Запорожье, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Шесть ядерных реакторов, 30 тыс. кг плутония, 40 тыс. кг обогащенного урана, а мои инспекторы не имеют доступа к этому", - сказал он.

Читайте: Оккупанты тяжело ранили из автомата сотрудника Запорожской АЭС Швеца

При этом он назвал беспрецедентной и нежизнеспособной ситуацию, при которой атомная станция контролируется российскими силами, но управляет украинским оператором "Энергоатом". По его словам, при таких условиях МАГАТЭ не может иметь достаточно рычагов для контроля ядерной безопасности.

"Поэтому мы надеемся пойти туда, чтобы также предотвратить возможные проблемы. Или мы в конце концов узнаем, что исчезли несколько сотен килограммов материала для ядерного оружия. Это то, что не дает нам спать ночью", - отметил Гросси.

Напомним, Запорожская АЭС оккупирована войсками РФ с 4 марта. МАГАТЭ неоднократно заявляло о намерениях ее посетить, о чем договаривается и с украинской, и с российской сторонами. Глава "Энергоатома" Петр Котин, со своей стороны, высказывал позицию, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС во время оккупации неприемлем и призвал к реальным действиям по ее увольнению.

Также читайте: Украинская система отсоединена от России, поэтому оккупанты могут поставлять электроэнергию из Запорожской АЭС разве что крейсеру "Москва", - Укрэнерго

МАГАТЭ (388) Энергоатом (410) ядерное оружие (1330) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Відлуння безглуздої та шкідливої заяви ZЭ про ядерну зброю в Україні.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:02
+7
Тобто цей гроссі-абсолютно некомпетентний фуфломет. В принципі,як виявилось там всі такі в подібних гнилих конторках по розпилу внесків.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:00
+6
А у этого Гросси случайно козлиных рожек нет?
показать весь комментарий
25.05.2022 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у этого Гросси случайно козлиных рожек нет?
показать весь комментарий
25.05.2022 17:59 Ответить
Гросси мутный аргентинец..вроде не дурак... но работал в НАТО от Аргентины..и такая новость откуда... также 8 детей имеет- а всех выучить накормить.... да уж также весьма оригинален в оценке Косово выпустил целую книгу намекая на незаконность Косово и всего что было с Югославией.. как бы не очень одобряет или не все одобряет..
показать весь комментарий
25.05.2022 18:06 Ответить
8 айфонов с зарплатьі - "жизнь разменяна, но не "очко" обычно губит, а к одиннадцати туз."
показать весь комментарий
25.05.2022 23:32 Ответить
Тобто цей гроссі-абсолютно некомпетентний фуфломет. В принципі,як виявилось там всі такі в подібних гнилих конторках по розпилу внесків.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:00 Ответить
Відлуння безглуздої та шкідливої заяви ZЭ про ядерну зброю в Україні.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:02 Ответить
А навіщо спростовувати? Треба ціх бюргерів мотивути рухатись та приймати рішення на боротьбу з рашистами
показать весь комментарий
25.05.2022 18:04 Ответить
МАГАТЭ кацапская организация.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:15 Ответить
Не варто катати балон на якогось гроссі, котрий знає,що Запоріжську АЕС продали під контроль рашисту по домовленності , а рашист така тварин,.що краде все підряд.При цьому він назвав безпрецедентною та нежиттєздатною ситуацію, за якої атомна станція контролюється російськими силами, але керує нею український оператор "Енергоатом". За його словами, за таких умов (рашисти запросто можуть вкрасти якесь там ядерне паливо і звинуватять в цій крадіжці Україну,котра ніби то збиралася виготовляти атомну бімбу))
показать весь комментарий
25.05.2022 18:33 Ответить
Питання № 1 - вартість 1 кг плутонія
Питання № 2 - скількі кг плутонія в одній атомній блєголовці

Якщо я розумію вірно і вірно рахую - директора МАГАТЕ трібно звільнити за повну професійну нездатність -
показать весь комментарий
25.05.2022 18:39 Ответить
І ти, Гроссі...😢
показать весь комментарий
25.05.2022 19:06 Ответить
https://www.iaea.org/sites/default/files/styles/third_page_width_portrait_2_3/public/chudakov.jpg?itok=k-ccjuBc&c=1c0610ce4b4de58396ca9e0ee333da73 Михаил Чудаков занимает пост заместителя Генерального директора и руководителя Департамента ядерной энергии с февраля 2015 года.

показать весь комментарий
25.05.2022 19:10 Ответить
Навіть важко виявити, хто більше працює на кремль магате, чи український енергоатом
показать весь комментарий
25.05.2022 19:30 Ответить
Схоже, що цей гаучо з пампасів абсолютно не розуміється на ядерній фізиці. Десятки тисяч тонн збройового плутонію та урану 235 ...!!! Безглуздість його заяви повинна здивувати навіть випускника середньої школи, який старанно вчився, а протирав штани на ослячій лавці.
показать весь комментарий
25.05.2022 19:38 Ответить
Тридцять тон плутонію??? Мабуть він має на увазі відпрацьоване паливо. Але воно у ТВЄЛАх виділити його то тпреда мати спец завод!
показать весь комментарий
25.05.2022 19:43 Ответить
скорее всего да -загрузка одного реактора до 200 тонн топлива,в отработке где то 1 -2 процента плутония .
Ну насчет 30 тонн он конечно загнул -этого хватит примерно на все официальные боеголовки Китая.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:31 Ответить
Интересно,если бы не было этого форума в Давосе,гросси так и не выразил бы "обеспокоенность",что его на ЗАЭС не пускают? И непонятно, что его беспокоит больше, что кацапы контрулируют ЗАЭС или то, что станцией управляет украинский "Энергоатом".Неувязочка.
показать весь комментарий
25.05.2022 20:59 Ответить
 
 